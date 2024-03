WARRIX ผนึก HIMAXX สร้างแบรนด์บุกจีน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีความแข็งแกร่งในด้านการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครบวงจร เล็งเห็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มลูกค้าชาวจีน จึงเป็นที่มาของการร่วมลงนามสัญญาทางการค้ากับบริษัท SHANGHAI HUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD. ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า WARRIX ด้วยเรามองเห็นถึงศักยภาพของ SHANGHAI HUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD. ผู้นำธุรกิจ City Outlet ระดับแนวหน้าของประเทศจีน ที่ประกอบธุรกิจการค้าพร้อมบริการจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหลากหลายแบรนด์ระดับโลก รวมทั้งแบรนด์ของตนเองภายใต้ Outlet ในชื่อ “HIMAXX” ซึ่งมีกว่า 22 สาขากระจายในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองโดยรอบของประเทศจีน“โดย HIMAXX เป็น Outlet ที่มีช่องทางการขายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ มีระบบบริหารจัดการด้านการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานลูกค้ามากกว่า 3.5 ล้านราย ทั้งนี้ การที่ WARRIX มี HIMAXX เป็นพันธมิตร จะทำให้ WARRIX ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนระบบการทำงาน ระบบการบริหารจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมถึงการเป็นพันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีต้นทุนดีขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจสู่ตลาดอื่นๆ ที่น่าสนใจในอนาคต“สำหรับแผนการดำเนินงานวางไว้เป็น 2 ระยะ อ้างอิงตามรูปแบบของสัญญาซึ่งในฐานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า WARRIX นั้น ทาง HIMAXX สามารถนำสินค้าที่มีอยู่แล้วไปจำหน่ายซึ่งจะเริ่มในไตรมาสหน้าช่วงเดือนเมษายนนี้ สำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องร่วมกันสรรหาแหล่งการผลิตและสร้างแบรนด์นั้น จะเริ่มไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2567.