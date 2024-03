เอส ต่อยอดความสำเร็จชนะใจ Gen Z ดันยอดขายโตเหนือตลาด

เอส เดินหน้าอัพเลเวลแบรนด์ให้ออซั่ม-ซ่าโดนใจ Gen Z และสร้างความแตกต่างสุดล้ำเขย่าตลาดน้ำอัดลม เปิดแคมเปญการสื่อสาร “est Awaken Awesome Senses” ชูเทคโนโลยี Ai Co-Pilot ร่วมกับครีเอทีฟ ด้วย 3 ความออซั่มทุกสัมผัส ออซั่มแรกด้วยภาพยนตร์โฆษณาสะท้อนความซ่าปลุก 8 ประสาทสัมผัส ผ่าน 2 พรีเซ็นเตอร์ใหม่เมกะเอเชียไอดอล “เจฟ ซาเตอร์” และ “อิ้งค์ วรันธร” ออซั่มไปกับกิจกรรมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์และแคมเปญฯ ให้เหล่า Gen Z ได้ดำดิ่งสู่ความออซั่ม พร้อมโชว์พิเศษครั้งแรก Jeff Satur x Ink Waruntorn บนเวที Switch Stage และท้าลองดื่มกับกิจกรรม “เอสเช็กฟีลซ่า” ลองเอสเซย์ดังๆ AI รู้ทันใน 3 วิ ครั้งแรกของการอ่านความรู้สึกจากโทนเสียง Gen Z และผู้ดื่มทั่วประเทศ ให้ออกมาเป็นคะแนนความออซั่มอร่อยซ่าเมื่อดื่มเอส โคล่าผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญการสื่อสาร เอส โคล่า เกิดมาซ่า Awesome ทุกสัมผัส” จะมาสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับช่วงซัมเมอร์ กับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ (ปีที่ 12) ของเอส พร้อมฉลองความสำเร็จที่ชนะใจ Gen Z ส่งผลให้มีอัตราการเติบโต 15% เหนือตลาดน้ำอัดลมมีการเติบโต 12% ด้วยมูลค่าทางการตลาด 66,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - มกราคม 2567) ด้วยการสร้างความแตกต่างและมอบประสบการณ์ความล้ำไปอีกขั้นให้คนรุ่นใหม่ตามสไตล์เอส โคล่า ด้วยการนำเทคโนโลยี AI Co-Pilot ร่วมกับครีเอทีฟมาสื่อสารความอร่อยซ่าของเอสที่ช่วยปลุกทั้ง 8 ประสาทสัมผัสในภาพยนตร์โฆษณา และตอกย้ำความเชื่อของแบรนด์ที่พร้อมสนับสนุนทุกแพชชันของคนรุ่นใหม่ ให้มีความกล้าในการแสดงออกถึงความออซั่มในแบบของตัวเอง เช่นเดียวกับทั้ง 2 พรีเซ็นเตอร์เอส ทำได้และทำถึง จนได้รับการยอมรับในความสามารถด้านดนตรีในระดับเอเชีย รวมทั้งการชวนเจนซ่าทั้งในประเทศไทยและทั่วเอเชียให้ทดลองดื่มและมาเป็น Gen Zest (Gen Z+est) ”แคมเปญการสื่อสารชุดใหม่ “est Cola Awaken Awesome Senses” แค่ดื่มเอสก็เปิดทุกสัมผัส ให้ซ่ากล้า เป็นตัวเอง ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ภายใต้คอนเซปต์ “Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง” เพื่อเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เข้าไปอยู่ในใจ Gen Z ทั้งในเรื่องของรสชาติและความออซั่มที่แตกต่าง ผ่านการสื่อสารด้วย “8 สัมผัส” ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก (Feeling) จากภายใน (Inner Sense)“เราใช้พรีเซ็นเตอร์ที่ปลดปล่อยแพชชันในตัวเองและได้รับการยอมรับในระดับเอเชีย ทั้งในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ ที่ไปโชว์ความออซั่มและได้รับรางวัลในรายการ Call Me by Fire Season 3 ได้เป็นเมนเทอร์ในรายการ Chuang Asia Thailand 2024 จนสามารถตกแม่ๆ ชาวจีนเข้าด้อมมากมาย รวมทั้ง Collab กับศิลปินชาวเกาหลีใต้ Shaun ในเพลง Steal the Show และที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปแห่งยุค ที่เก่งทั้งร้องและการแสดง มีผลงานเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว และขึ้นแสดงโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลก Summer Sonic 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น มาคอนเนคและชวนคนรุ่นใหม่ให้ปลุกทุกประสาทสัมผัส รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้กล้าเป็นตัวเอง เช่นเดียวกับทั้ง 2 คนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองและทำงานด้านดนตรีที่รักจนประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย”เอส เป็นแบรนด์ที่มาพร้อมกับความล้ำหลายๆ ด้าน เป็นผู้นำและเล่นใหญ่ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประยุกต์ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เช่น โฆษณา CGI Out of Home ชวน Gen Z มาระเบิดความออซั่มในการประกวด Hotwave Music Award 2023 ใจกลางสยามสแควร์ หรือการฉีกกฎดีไซน์จอโฆษณากลางแจ้งแบบ 3 มิติ (3D OOH Media) ในแคมเปญ est Cola Awesome Monster อยู่บนตึก ด้วยรูปแบบจอทรงสูงและใหญ่ที่สุดบริเวณโรงแรม So Bangkok เป็นต้น“สำหรับครั้งนี้ ได้นำ การ Co-Pilot กับ AI มาใช้ทั้งในงานโฆษณา ด้วยการให้ AI สร้างสรรค์มุมมองภาพใหม่ๆ ตามคอนเซปต์ของครีเอทีฟ ให้ออกมาเป็นมุมมองโฆษณาที่แปลกใหม่ สร้างความรู้สึกได้อย่างลงตัวร่วมกับพรีเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์กิจกรรม “เอสเช็กฟีลซ่า” ลองเอสเซย์ดังๆ AI รู้ทันใน 3 วิ ชวนคน Gen Z เปิดใจลองดื่มเอส และแบ่งปันประสบการณ์ความออซั่มในทุกสัมผัส โดยเทคนิคใช้ซึ่งเป็นของวงการโฆษณาเมืองไทย มาอ่านโทนเสียงความออซั่มหลังดื่มเอส โดยให้เซย์บอกความรู้สึก 1 คำ แล้ว AI จะอ่านผลความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกมา ผ่านการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหลักจิตวิทยาให้ออกมาเป็นความรู้สึกในการดื่มเอส โดยมีเป้าหมายในการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถึง 1 ล้านชิ้นตลอดปี 2567 ในประเทศไทย รวมทั้งในเอเชียที่จะออกเดินสายพร้อมกับคอนเสิร์ตในทวีปเอเชียของเจฟ ซาเตอร์ “est Cola Presents JEFF SATUR: SPACE SHUTTLE NO.8 ASIA TOUR” ใน 5 เมืองใหญ่ทั่วเอเชีย อีกด้วย” น.ส.สุภรณ์ กล่าวทั้งนี้ เอส ได้จัดงานปาร์ตี้เปิดตัวแคมเปญและพรีเซ็นเตอร์ใหม่ ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยนมอลล์ โดยมีเหล่าดาราและเซเลบริตี้สายซ่า ทั้ง กและมาร่วมสัมผัสทุกมิติความออซั่มจากทั้ง 5 กิจกรรมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกความซ่าของเอส เช่น กิจกรรม “เอสเช็กฟีลซ่า” ลองเอสเซย์ดังๆ AI รู้ทันใน 3 วิ ที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากผู้ร่วมงานกว่า 1,800 คนที่ตะโกนเสียงเช็กอินความซ่าของเอส และ AI อ่านผลเป็นความรู้สึกให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโชว์ความออซั่มตลอดมินิคอนเสิร์ตร่วมกันของเจฟและอิ้งค์ ตั้งแต่โชว์เปิดตัวถึงการ Switch Stage ร่วมกันเป็นครั้งแรก จนทำให้ #estColaxJEFFxINK ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ของ X ในคืนวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยทั้งนี้ เอส ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณอยู่ในสัดส่วน 8.6% โดยมี Penetration Rate จากก่อนแคมเปญ Rebranding ในปี 2566 อยู่ที่ 26% ในปี 2567 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 28% (ข้อมูลจากคันทาร์ (ประเทศไทย)) ซึ่งเป็นการขยายฐานในกลุ่ม Gen Z และเพิ่มความแข็งแกร่งในพื้นที่ภาคอีสานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอส มีการเติบโตเป็น 15% สูงกว่าตลาดน้ำอัดลมมีการเติบโต 12% ซึ่งเป็นการเติบโตเป็นอันดับที่ 1 ของตลาดน้ำอัดลม (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - มกราคม 2567)