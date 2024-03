เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จัด 2 กิจกรรมเอาใจคุณหนูๆตลอดปิดเทอม พบกับการผจญภัยสุดสนุกกับงาน “THE MALL LIFESTORE KIDSVENTURE 2024”

ปิดเทอมใหญ่นี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชวนทุกครอบครัวมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันกับ 2 กิจกรรมสุดมันส์ ที่ไม่ควรพลาด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดในห้องเรียน” ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ ไปกับการผจญภัยเสริมทักษะรอบด้าน พร้อมสนุกสนานไปกับศูนย์การเรียนรู้ในร่มขนาดใหญ่ กับงาน “THE MALL LIFESTORE KIDSVENTURE 2024” งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 67 ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และวันที่ 1-8 พฤษภาคม 67 ที่ M GRAND HALL และ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายให้กับเด็กวัยรุ่นฟันน้ำนม กับการแข่งขันจักรยานขาไถ ในงาน “THE MALL LIFESTORE PRESENTS STRIDER CUP THAILAND CHAMPIONSHIP 2024” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 67 ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานงาน THE MALL LIFESTORE KIDSVENTURE 2024 เปิดโลกการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ เต็มอิ่มกับกิจกรรมสุดสนุกที่น้องๆจะได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ จัดโดยความร่วมมือกันระหว่าง เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ M CARD JUNIOR CLUB, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), เพจพาลูกเที่ยวดะ, และมูลนิออทิสติกไทย ภายในงานน้องๆจะได้พบกับการผจญภัยตะลุย 4 ฐานกิจกรรม พร้อมรับ CERTIFICATE (จำนวนจำกัด) เพื่อเสริมสร้างทักษะาด้านต่างๆ ดังนี้ฐาน FUN ร่วมปล่อยพลัง ฝ่าฟันด่านอุปสรรคต่างๆ โดย เพจพาลูกเที่ยวดะ อาทิ ด่านฝ่าดงยาง, ด่านมุดมุดคลานคลาน, ด่าน Up&Down, ด่านจิ๋วจอมพลัง, ด่านภูเขาเชือก, ด่านอุโมงค์แห่งชัยชนะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อแขนขา การเคลื่อนไหวทั้งร่างกาย สายตาประสานร่างกาย การกะระยะ การทรงตัว และความยืดหยุ่นของร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีสมาธิ มีความกล้าหาญ มีความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อ และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการตนเอง (EF) หรือ Executive Functions รู้จักการริเริ่มและลงมือทำ มุ่งสู่จุดหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักยืดหยุ่นทางความคิด เป็นต้น สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 – 19.30 น.และ เสาร์ - อาทิตย์ 17.00 – 19.30 น.ฐาน EXPLORE เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กับตัวอย่างแมลงนานาชนิด ที่สุดของผีเสื้อเมืองไทย เช่น มอธหนอนกระท้อน ผีเสื้อถุงทองธรรมดา ผีเสื้อจุดขอบ มอธเหยี่ยว และครั้งแรกในไทย! กับการจัดแสดงภาพถ่ายมาโคร จากช่างภาพระดับประเทศของไทย โปรเจกต์ 1 ใน 5 ที่ได้รางวัล Global Grant Awardsฐาน EXPERIENCE สนุกกับการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ พร้อมช้อปแพ็กเกจในราคาสุดพิเศษ และกิจกรรมแสนสนุก โดย WOW PARK สวนสนุกวิทย์ฯ, LANDLAB, มินิมูร่าห์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา, พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และป้าจิ๊บฟาร์ม เป็นต้นฐาน IMAGINATION แต่งแต้มจินตนากับหลากหลายเวิร์กช็อป โดย KID’S PLANET และบูธกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปินของน้องๆออทิสติก โดย Artstory By AutisticThai เพราะ พลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการก่อให้เกิดผลงานที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทยนอกจากนี้ ร่วมแข่งขันประลองความเร็วในสนามพาลูกวิ่งดะ OBSTACLE CHALLENGE โดย เพจพาลูกเที่ยวดะ เพื่อเฟ้นหา THE FAST & FURIOUS KID ชิง M POINT และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 - 24 มี.ค. 67 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 - 5 พ.ค. 67 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค โดย งาน “THE MALL LIFESTORE KIDSVENTURE 2024” จัดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ นำขบวนความสนุกโดยครอบครัวมณีเทศ กับ “พ่อโย่ง แม่ก้อย และน้องอบเชย” และรับชม RESEARCH SHOW มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ โดย คุณทัศนัย จีนทอง นักธรรมชาติวิทยาด้านแมลง จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สนุกสนานกับโชว์การเล่านิทานแสนสนุกโดย “น้องกุ๋งกิ๋ง” จาก PLAN FOR KIDS และในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 67 เวลา 16.30 น. ชมการแสดงโบโซ่บิดลูกโป่ง และ KIDSVENTURE SHOW ในวันศุกร์ที่ 22 และ วันจันทร์ - พุธที่ 25-27 มี.ค. 67 เวลา 17.30 น. และ เวลา 18.30 น.พิเศษ สำหรับสมาชิก M CARD JUNIOR CLUB และ ลูกค้าทั่วไป รับพาสปอร์ต เข้าร่วมกิจกรรมตะลุย 4 ฐาน เสริมทักษะ และการเรียนรู้ ฟรี 1 ใบ สมาชิกใหม่ เพียงสมัคร M CARD JUNIOR CLUB และแสดงใบเสร็จภายในห้างฯ - ศูนย์ฯ ครบ 100 บาท* ขึ้นไป แลก 1 พอยท์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิก M CARD JUNIOR CLUB เดิม เพียงแสดงใบเสร็จภายในห้างฯ - ศูนย์ฯ ครบ 300 บาท* ขึ้นไป แลก 1 พอยท์ กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าทั่วไป เพียงแสดงใบเสร็จภายในห้างฯ - ศูนย์ฯ ครบ 500 บาท* ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม*จำกัด 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ (สามารถรวมใบเสร็จได้)งาน THE MALL LIFESTORE PRESENTS STRIDER CUP THAILAND CHAMPIONSHIP 2024ชวนนักแข่งฟันน้ำนมมาสนุกสนานกับการแข่งขันสไตรเดอร์ สนามประจำประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดโดยขอเชิญผู้ปกครอง พาน้องๆหนูๆ ร่วมชมและเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬารุ่นจิ๋วติดขอบสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ทั้งด้านการทรงตัว ทักษะกีฬา ความคิด การมองเห็น ฝึกสมาธิ และช่วยส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพในด้านร่างกายให้เติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 14 รุ่น ตั้งแต่อายุ 2 - 7 ขวบ และ Strider Family Racing วิ่งผลัดครอบครัว ภายในงานพบกับบูธจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬาขาไถในราคาพิเศษ เฉพาะงานนี้เท่านั้น! งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานปิดเทอมใหญ่นี้ ชวนผู้ปกครอง จูงมือบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมสุดหรรษา เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสังคม ก่อให้เกิดเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต กับงาน “THE MALL LIFESTORE KIDSVENTURE 2024” และงาน “THE MALL LIFESTORE PRESENTS STRIDER CUP THAILAND CHAMPIONSHIP 2024” ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน บางแค และบางกะปิ