บีทีเอส กรุ๊ป ร่วมกับ กทม.-สสส.ชวนร่วมนิทรรศการ แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กทม.-สสส. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานนิทรรศการ The Air We Share แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ 22 มี.ค. 67บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ The Air We Share ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีการแบ่งปันความรู้ และบทบาทในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น ระยะยาว และต่อการดำเนินชีวิตในสังคมนอกจากนี้ ภายในงานจะมีการนำเสนอแนวทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผ่านการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืนโดยวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จึงขอเชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชนเดินทางมาร่วมงานด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางที่ยั่งยืน และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภายในงานจะมีผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทบีทีเอส, กทม., สสส., หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคีที่เข้าร่วมโครงการ มาร่วมจัดกิจกรรม Workshop มากมาย และยังมีโซนคลินิกสุขภาพ ที่จะมีหน่วยงานทางการแพทย์ของ กทม.มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี! แก่ผู้เข้าร่วมงานสำหรับกิจกรรม Workshop และคลินิกสุขภาพจะมีให้บริการเฉพาะวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 เท่านั้น