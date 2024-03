ตลาดความงามไทย 3แสนล้านโตต่อเนื่อง คาดทั่วโลกร่วมงาน “Cosmoprof 2024” 1.4หมื่นคน

ตลาดความงามโลกโตไม่หยุด เฉลี่ยโตปีละ 6% เชื่อในปี 2570 พุ่ง 5.8 แสนล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับไทยปี 66 มีมูลค่ารวมถึง 375,685 ล้านบาท เป็นตลาดที่แข่งขันสูง ดันงานแสดงสินค้าความงามคึกคัก ล่าสุดปีนี้ งาน “Cosmoprof 2024” พร้อมจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่13-15 มิ.ย. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดมีผลิตภัณฑ์ความงามร่วมงานกว่า 1,500 แบรนด์ และจะมีผู้ร่วมงานแสดงสินค้ากว่า 14,000 คน จากทั่วทุกมุมโลกตลาดความงามโลกโตไม่หยุด โดยปี2565 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมูลค่ารวม 427,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปี หรือแตะตัวเลข 580,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2570 ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูงเช่นนี้ ทำให้งานแสดงสินค้าความงามแบบ B2B อย่าง Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิดิ์ (QSNCC) ได้กลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก ที่มาพร้อมกับเวทีฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญความงาม และผู้นำทางความคิดชั้นนำ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจและขยายโปรเจคใหม่ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน จนทำให้ Cosmoprof CBE ASEAN กลายเป็นงานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งกลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ ผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สนใจเข้าถึงโซลูชันใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดีจีอันปีร์โลร์ คาลโซลารี ประธานกลุ่ม BolognaFiere กล่าวว่า Cosmoprof Worldwide Bologna เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกนำมาใช้และแพร่หลายในคอมมูนิตี้ของบริษัทกว่า 10,000 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500,000 รายใน 5 ทวีป โดยปัจจุบัน Cosmoprof ได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากมายในต่างประเทศ จนแบรนด์เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันทางธุรกิจชั้นสูงต่อไป เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจความงามในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และจะยังคงเดินหน้าต่อตามรูปแบบของ BolognaFiereGroup พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยชื่อเสียงที่ได้รับจากงานอีเว้นต์หลักในตลาด ที่จัดขึ้นอย่างยาวนานกว่า 50 ปี และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตตลอดทั้งปีผ่านอีเว้นต์ที่จัดขึ้นในเมืองโบโลญญา ฮ่องกง ลาสเวกัส มุมไบ กรุงเทพฯโดยในปีนี้ เครือข่ายของ Cosmoprof จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมกับการเกิดขึ้นของงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่าง BolognaFiere, Informa Markets และ Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd. ซึ่งงานที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) นี้ ได้รับความคาดหวังไปในทางบวกอย่างมากสำหรับงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ในครั้งนี้ มีพื้นที่จัดงานกว่า 22,000 ตารางเมตร มีผลิตภัณฑ์ความงามร่วมงานกว่า 1,500 แบรนด์ และคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานแสดงสินค้ากว่า 14,000 คน จากนานาประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ออสเตรเลีย, จีน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, โปรตุเกส, ไต้หวัน และอีกมากมาย เช่นเดียวกับแบรนด์ความงามชั้นนำของประเทศไทย ที่ยืนยันการเข้าร่วมจัดแสดงในปีนี้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น KARMARTS PCL. (LIP IT, Cathy Doll, Brow it, Reunrom, Skylab, Sweet Café, Jejuvita), BETTER WAY (THAILAND) CO., LTD. (MISTINE), DO DAY DREAM PCL. (SNAILWHITE, OXE’CURE), TAT CORPORATION PCL. (PLANTNERY), MAMAGREEN ORGANIC LIMITED PARTNERSHIP (Mamagreen Organic), NASAEMA INDUSTRY CO., LTD. (AloEx), TROPICANA OIL CO., LTD. (Tropicana), QUINTUS INDUSTRY CO., LTD. (SANNY), SEAGO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD., SOAP-N-SCENT CO., LTD., A & C COSMETICS CO., LTD. (AR Airy), WANT MEDIA CO., LTD. (MIZUMI, Bomi), C.P. CONSUMER PRODUCTS CO., LTD. (JABS) IBIO CO., LTD. (Biovitt) รวมไปถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารความงามชั้นนำ ที่ให้การยืนยันอีกมากมาย อาทิ GIFFARINE SKYLINE LABORATORY AND HEALTH CARE CO., LTD. - INTERNATIONAL LABORATORIES CORP., LTD. - SEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO., LTD. - REVOMED GROUP CO., LTD. - SPECIALTY INNOVATION CO., LTD. - VITA C INTERNATIONAL CO., LTD. - KOVIC KATE INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. - DERMA HEALTH CO., LTD.นอกจากนี้ ในงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2024 ยังมีความพิเศษที่จัดแสดงขึ้นพร้อมกับงาน ProPak Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย นับเป็นการจัดงานเชิงกลยุทธ์ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชิงธุรกิจระหว่างทั้งสองงานนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย กล่าวว่า จากความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในปี 2566 ที่ผ่านมา ของการจัดงาน Cosmoprof CBE ASEAN ที่มีการตอบรับจากผู้แสดงสินค้าและแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 1,000 ราย โดย 57% มาจากต่างประเทศ และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 13,255 ราย เพิ่มขึ้นถึง 78% เมื่อเทียบกับการจัดงานครั้งก่อนหน้า ทำให้พิสูจน์ได้ว่า Cosmoprof CBE ASEAN เป็นอีเว้นต์ของโอกาสในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่เติบโตก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่ปี และตอบโจทย์กับทั้งบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ“ความสำเร็จของ Cosmoprof CBE ASEAN ครั้งก่อนๆ เราได้นำเอาสัญลักษณ์เชิงคุณภาพมาต่อยอด สร้างพื้นที่จัดแสดงสินค้าออกเป็นสองความต้องการที่ครอบคลุม ผู้มาเยี่ยมชมงานจะได้พบเจอ แลกเปลี่ยน และทำการค้ากับผู้ประกอบชั้นนำที่เป็นผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือร้านออนไลน์ ในโซนกลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Branded Finished Products) ที่จะมีผลิตภัณฑ์อย่าง เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ร้านเสริมความงามและสปา, กลุ่มผมและเล็บ, กลุ่มธรรมชาติและออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยังมีโซนที่ตอบโจทย์กลุ่มการผลิตทั้งสายงานอย่าง Supply Chian ที่ประกอบด้วยสินค้ากลุ่ม OEM-ODM, เครื่องจักรและอุปกรณ์, วัตถุดิบและส่วนผสม, บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ในงานยังมีโซนจัดแสดงพิเศษ ที่จะมาเติมเต็มความรู้เรื่องเทรนด์ความงามและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม รวมถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมความงามจากทั่วทุกมุมโลก โดยพื้นที่จัดแสดงของงานในปีนี้ ได้ถูกจองแล้วกว่า 86% นับเป็นความพร้อมที่ตอกย้ำการเติบโตของตลาดความงามอาเซียนได้เป็นอย่างดี”ด้านนางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องลำอางไทย ได้กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมความงามไทยมีโอกาสเติบโตสูงมสก และได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเซาส์อีสเอเชีย ถึงคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะจีน ที่มั่นใจและชื่นชอบสินค้าความงามของไทยอย่างมาก เช่น แบรนด์ มีสทีน ที่คนจีนชื่นชอบ สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมความงามไทยในปี 2566 ที่ผ่านมาว่า มีมูลค่ารวมถึง 375,685 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 6% เช่นเดียวกับตลาดความงามโลกโดยสามารถแยกตลาดความออกมาเป็น 3 ส่วนคือ 1.ตลาดความงามไทย มีมูลค่า 258,275 ล้านบาท โต 11.6% แบ่งออกเป็นตลาดพรีเมี่ยม 50,277.6 ล้านบาท โต 13% และตลาดแมส 175,880.6 ล้านบาท โต 11.55% 2.ตลาดนำเข้า 131,380 ล้านบาท ลดลง 14% จากมาตรการภาษี หากราคาสินค้าไม่ถึง 1,500 บาท ไม่ต้องจ่ายภาษี และ3.ตลาดส่งออก 86,030 ล้านบาท โต 14%ขณะที่เทรนด์ตลาดบิวตี้และเพอร์ซัลนัลแคร์ในปี 2567 มี 3 เทรนด์ คือ 1. ความเรียบง่ายที่ซับซ้อน เช่น มีความน้อยกว่าแต่ดีกว่า มีส่วนผสมที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ อย่างเทคโนโลยีชีวภาพ โมเลกุลขนาดเล็ก 2. นิวโรโกลว์ เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมจากภายในสู่ภายนอก, Neuro cosmetic - การสื่อสารเซลล์ผิวและสมอง, จิตผิวหนัง และ3. Beauty Al (ปัญญาประดิษฐ์).