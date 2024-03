"คมนาคม- MLIT ญี่ปุ่น" แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีก่อสร้าง-จราจรอัจฉริยะ

"คมนาคม"ประชุมร่วมกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งฯญี่ปุ่น ( MLIT) แลกเปลี่ยนความรู้ ยกระดับความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างถนน ,การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน,เทคโนโลยี จราจรอัจฉริยะวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร (MOC between MOT and MLIT on the Policy Planning and Technologies of Road Traffic) โดยมี ผู้แทนระดับผู้อำนวยการกองจากกรมนโยบาย MLIT ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง(ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม และระบบประชุมทางไกลนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับฟังอุปสรรคและความท้าทายของคณะทำงานกลุ่มย่อย และหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถึงทิศทางในการในการนำเทคโนโลยีการจราจรญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางถนนของประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคมมีความยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับ MLIT ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างถนนร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. Tunneling Technology เทคโนโลยีการขุดอุโมงค์ เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษเพื่อขุดเจาะทางเข้าอุโมงค์ในที่ดินหรือหินใต้ดินสำหรับการก่อสร้างเส้นทางขนส่งหรือสายท่อต่าง ๆ ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการ N1 tunnel project นราธิวาส – สำโรง2. Operation and Maintenance Technology เทคโนโลยีในการดำเนินการและบำรุงรักษาสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท3. Intelligent Transportation Systems : ITS Technology เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงระบบการขนส่งทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ และระบบเช็คสภาพถนน ร่วมกับกรมทางหลวงนอกจากนี้การจัดงานสัมมนา Japan – Thailand Road Traffic Technical Seminar เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมหารือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางถนนจากประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างสะพาน (พระราม 9 เส้นคู่ขนาน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนน และเป็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต โดยความร่วมมือภายใต้ MOC ต่อจากนี้ กระทรวงคมนาคมยินดีที่จะจัดให้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพื่อทางญี่ปุ่นได้เข้าใจถึงระบบเทคโนโลยีการก่อสร้างของไทย และสามารถหาช่องทางในการให้การสนับสนุนความร่วมมือได้ต่อไป