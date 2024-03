มาร์ส เพ็ทแคร์ สานต่อ “SWAP Recycling” ปีที่ 4 ชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงร่วมรักษ์โลกลดขยะพลาสติก

ผู้จัดการรายวัน 360- มาร์ส เพ็ทแคร์ เปิดตัวโครงการ “SWAP Recycling” ปีที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองการคว้ารางวัล “โครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี” (Eco-Friendly Initiative of the Year) จากเวที FMCG Asia Award 2023 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงคืนถุงอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้แล้ว ทั้งอาหารเปียกและอาหารแห้งภายใต้แบรนด์ มาร์ส เพ็ทแคร์ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลและผลิตเป็นม้านั่งรูปกระดูกแบบรักษ์โลก บริจาคให้สวนสุนัขที่เชียงใหม่นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มาร์ส เพ็ทแคร์ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในไทย ที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน ขยะพลาสติก และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่มีการดำเนินโครงการ “SWAP Recycling” ของบริษัท ซึ่งโครงการนี้แสดงถึงพันธกิจด้านความยั่งยืนและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ถุงอาหารพลาสติกจะไม่เป็นขยะอีกต่อไป แต่จะได้รับการรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่โครงการ “SWAP Recycling” ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี จากเวที FMCG Asia Award 2023 และแทนคำขอบคุณต่อการตอบรับอย่างล้นหลามจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม มาร์ส เพ็ทแคร์ จะดำเนินโครงการ “SWAP Recycling” ปีที่ 4 ภายใต้แคมเปญ “ส่งซองลุ้นโชค! ร่วมรักษ์โลกกับโฮ่งเหมียว” เป็นระยะเวลา 4 เดือน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลุ้นของรางวัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของมาร์ส เพ็ทแคร์ เช่น PEDIGREE®, WHISKAS®, IAMS™, CESAR®, SHEBA® หรือ TEMPTATIONS™ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ทำจากพืชภายใต้แบรนด์ CATSAN™ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า BYD มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทองคำแท่ง สร้อยทองคำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลกว่า 700 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทโดยการส่งซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พร้อมชื่อและที่อยู่มาที่ ตู้ ปณ. 11 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ กล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Whiskas Thailand, Line Official Account: Pet parent club และสื่อส่งเสริมการขาย ณ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศถุงอาหารพลาสติกที่รวบรวมได้จากโครงการ จะถูกนำไปรีไซเคิลและแปรรูปเป็นเก้าอี้ม้านั่งรูปกระดูก และส่งมอบให้กับสวนสุนัขภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะขยายโครงการจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในภาคเหนือ“เราคาดว่าโครงการ “SWAP Recycling” ในปีนี้จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงและจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อโลกที่น่าอยู่ของทั้งเราและสัตว์เลี้ยงของพวกเรา” นายรัชกร กล่าวสำหรับ Mars Petcare เป็นส่วนหนึ่งของ Mars, Incorporated ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษ โดยได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้บริการแก่ผู้คนและสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่รักของทุกครอบครัว Mars Petcare มีผู้ร่วมงานมากกว่า 100,000 คนใน 130 กว่าประเทศ ที่ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยประสบการณ์ 85 ปี เราได้สร้างสรรค์แบรนด์ต่างๆ เกือบ 50 แบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกในประเทศไทย ผู้ร่วมงานของ Mars Petcare กว่า 1,000 คน กำลังให้บริการโภชนาการและตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของสุนัขและแมวตั้งแต่ปี 2540 ผ่านการจัดจำหน่ายและการผลิตสินค้าของเราออกสู่ตลาด แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของเราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ แบรนด์ PEDIGREE®, WHISKAS®, IAMS® ROYAL CANIN®, CESAR®, SHEBA®, TEMPTATIONS ® รวมทั้งทรายอนามัยสำหรับแมวแบรนด์ CATSAN®โรงงานของเราในประเทศไทยทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรงงานแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานแห่งที่สองตั้งที่อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี