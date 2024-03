นายกฯ เยี่ยมชมบูธการบินไทยในงาน ITB Berlin 2024

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมบูธของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) ปี 2567 (International Tourism Borse (ITB) 2024) โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ และฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ณ Berlin ExpoCenter City (Messe) กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสำหรับปีนี้ บูธของการบินไทยได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Experience THAI hospitality from the first step of your journey โดยจำลองบรรยากาศห้องโดยสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในเที่ยวบินชั้นธุรกิจ