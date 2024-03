ศึกชิงประธาน”ส.อ.ท.”เดือด!ติดกระดุมเม็ดแรกผิดระวังแตก!ซ้ำรอยปี’55

จับตาล็อบบี้กันหนักหน่วง!

เปิดวิกฤติ”ส.อ.ท.”แตกหนักปี’55







เรียกว่างานนี้คงต้องติดตามใกล้ชิดในวันที่ 25 มี.ค.นี้เพราะผลคะแนนที่ออกมาก็น่าจะชี้ชัดถึงใครคือผู้ได้รับการเลือกมาสูงสุดแม้ว่าการโหวตเลือกประธานส.อ.ท.ขั้นสุดท้ายจะไปอยู่ในช่วงเม.ย.ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คนส.อ.ท. ควรรวมพลังในการสร้างองค์กรนี้ให้มีเกียรติยศ และศักดิ์ศรี อย่าให้ธรรมเนียมปฏิบัติกลายเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วทำให้เกิดการแตกแยก! ซ้ำรอยปี’55 ...เพราะนั่นจะทำให้ส.อ.ท.ไร้ซึ่งเกียรติภูมิ ขาดความน่าเชื่ออีกครั้ง

แต่จู่ๆ ก็มีเซอร์ไพรส์!จากการเปิดตัวแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 ท้าชิงประธานส.อ.ท.คนที่ 17 แทน”นายเกรียงไกร เธียรนุกุล “อย่าง”นาย“สมโภชน์ อาหุนัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และเป็นรองประธาน ส.อ.ท. ในปัจจุบันโดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ในฐานะประธานกิติมศักดิ์ส.อ.ท.เป็นผู้สนับสนุนอย่างเปิดเผยทั้งนี้ “ส.อ.ท.” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพ.ร.บ.ส.อ.ท. พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยให้แข็งแกร่ง ประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก ดำเนินการกับรัฐส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาเสนอแนะรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรม สินค้าต่างๆ แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคทางกาค้าการลงทุน ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน(กรอ.)มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตลอดจนรัฐบาลได้วางใจให้มีผู้แทน ส.อ.ท.ในคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ในหน่วยงานราชการ จึงมีส่วนร่วมดูแล ส่งเสริมและวางแผน รวมไปถึงการเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)ที่จะเสนอแนะรัฐบาลถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฯลฯจึงไม่แปลกที่ส.อ.ท.จะกลายเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับประเทศของไทยล้วนเข้ามาเป็นสมาชิกส.อ.ท. ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SCG กลุ่มปตท. ซีพี, สหพัฒน์, ไทยเบฟเวอเรจ กลุ่มบริษัทพี.เอฟ.พี. โตชิบา ไทยแลนด์ ฯลฯ และยังมีสมาชิกที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อม(SMEs) จำนวนมากจนทำให้สมาชิกส.อ.ท.ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 14,500 รายและมีกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นสมาชิกทั้งหมด 46 กลุ่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดอีก 76 กลุ่ม ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน ของไทยจำนวนมากแหล่งข่าววงในจาก”ส.อ.ท.” กล่าวว่า สมาชิกฝ่ายผู้ท้าชิงได้มีการเรียกหารือกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและพยายามเดินสายลงในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อขอแรงสนับสนุนต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มของนายเกรียงไกร มีการชี้แจงถึงเป้าหมายการทำงานในอนาคตเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการเห็นแนวทางการขับเคลื่อนส.อ.ท.ในอีก 2 ปีข้างหน้าว่าจะทำอะไรบ้าง ซึ่งหากดูแนวโน้มในปัจจุบันแล้วคะแนนเสียงกรรมการจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งจากสมาชิกทั่วประเทศผู้ที่ดูแลสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะได้เปรียบที่เข้าถึงคะแนนเสียงจากต่างจังหวัดที่มีมากกว่าคะแนนเสียงในกรุงเทพฯซึ่งปัจจุบันนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสส.อ.ท.เป็นประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ทำงานใกล้ชิดกับคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันหากจับสัญญาณเบื้องต้นแล้วเสียงสนับสนุนจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุน “เกรียงไกร” เป็นประธานต่อสมัยที่ 2 เนื่องจากต้องการให้เกิดการผลักดันผลงานที่ทำต่อเนื่องให้เกิดรูปธรรมประกอบเห็นว่านายเกรียงไกร นั้นมีเวลาทำงานให้องค์กร”ส.อ.ท.”ได้เต็มที่มากกว่าและยังมีประสบการณ์การทำงานที่ส.อ.ท.มาอย่างยาวนานนับ 10 กว่าปี ขณะที่อีกฝ่ายเข้ามาอยู่ส.อ.ท.ปี 2561 และมองว่าการเข้ามาทำงานค่อนข้างน้อย แต่คนรุ่นใหม่ยังมีโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในระยะต่อไปและโอกาสในการเข้าชิงเก้าอี้ประธานส.อ.ท.ก็คงไม่นานนักเช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ของ”ส.อ.ท.” ระดับอาวุโสต้องการให้”ส.อ.ท.”ทำตามพ.ร.บ.ส.อ.ท.ที่กำหนดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งวงในส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่า หนึ่งในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการเปิดตัวท้าชิงมาจากใครคนหนึ่งที่ผิดหวังนายเกรียงไกร ที่ไม่ให้ไปพบปะสมาชิกส.อ.ท.ต่างจังหวัดเพื่อหาเสียงหรือไม่ ? ก็ต้องลองไปถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กับคนส.อ.ท.เอาเอง? และก่อนหน้านี้ได้ประกาศความปรองดองในส.อ.ท. แต่บัดนี้กลายเป็นผู้มาจุดชนวนซะเอง! และได้สร้างความอึดอัดใจให้กับสมาชิกส.อ.ท.อย่างหนักในขณะนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของส.อ.ท.ปัจจุบันต่างมีความอึดอัดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงควรมีพลังที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้”ส.อ.ท.”กลับไปซ้ำรอยเดิมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ส.อ.ท.ขัดแย้งอย่างรุนแรงจนสมาชิกไม่กล้าจะบอกว่าอยู่”ส.อ.ท.” เพราะนับเป็นความอับอาย เพราะถือเป็นการขัดแย้งที่รุนแรงในประวัติศาสตร์ของส.อ.ท. เมื่อ”สันติ วิลาสศักดานนท์” อดีตประธาน สอท. 2 สมัย จู่ๆ ก็ยอมลงมา “ชก” เปิดศึกชิงเก้าอี้ประธาน ส.อ.ท. กับนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานส.อ.ท.ขณะนั้น ถึงขั้นสั่งปิดห้องประชุมที่ภายในศูนย์สิริกิติ์ถูกสั่งปิดและให้ตำรวจ 10 นาย คอยรักษาความปลอดภัย ในวาระปลดนายพยุงศักดิ์ โดยมี 10 คนเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนได้โดยจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงปลดนายพยุงศักดิ์เกินกึ่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศปี 2530 ซึ่งถือว่าเป็นการปลดครั้งแรกในรอบ 40 ปีของส.อ.ท. จากนั้นจึงเป็นวาระเลือกประธานคนใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทั่วไป 182 คน มีมติเอกฉันท์เลือกนายสันติ วิลาสศักดานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งว่ากันว่าความขัดแย้งรุนแรงครั้งนี้มาจากข้อกล่าวหาของสมาชิกที่ระบุว่านายพยุงศักดิ์ เพิกเฉยต่อการผลักดันมาตรการเยียวยาสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน ต่อมา 5 ธ.ค.55 นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานส.อ.ท. โดยให้เหตุผลว่า เพื่อลดอุปสรรคการทำงานระหว่างสมาชิก และประโยชน์ขององค์กรโดยรวม และนายพยุงศักดิ์ได้ขึ้นเป็นประธานส.อ.ท.ต่อเมื่อครั้งเปิดแถลงข่าวในวันที่ 29 ก.พ. "นายสมโภชน์ อาหุนัย"ให้เหตุผลตั้งใจลงสมัครประธาน ส.อ.ท.ถือเป็นอุดมการณ์ที่ต้องการรับใช้ชาติในฐานะภาคเอกชน โดยจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานมาช่วยประเทศชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยทำงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ 1.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดประสานระหว่างภาครัฐกับเอกชน 2.สร้างพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก ส.อ.ท.ทั่วประเทศ 3.ประสานภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย-รายใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า และ 4.นำเอาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาบูรณาการในเชิงรุกและเชิงรับทุกมิติเขาย้ำว่าไม่ได้มาสร้างความขัดแย้งแต่มาเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรเพื่อสมาชิกทุกคน ถามว่าทำไมไม่เสนออีก 2 ปีข้างหน้า มี 2 เรื่อง คือ 1. ประเทศไทยรอไม่ได้ ทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เศรษฐกิจไม่ดี เราควรปรับทันที ไม่ใช่ปล่อยให้ลุกลามบานปลายก่อนจึงค่อยทำอะไร นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงเสนอตัวในการสมัครครั้งนี้ ซึ่งผมอยากแสนอว่าเราควรทำอะไร อย่างไรบ้าง2. การเลือกตั้งครั้งนี้ ผมไม่คิดว่าจะสร้างความแตกแยกใดๆ สมมุติว่าผมได้เป็นประธานฯ ผมพร้อมสนับสนุนทุกคน Service (บริการ) ทุกคน ซึ่งคำว่า Service ไม่ใช่คำสั่ง ดังนั้นนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งแน่นอน และพร้อมยอมรับผบเลือกตั้ง สิ่งที่อยากบอกคือเราต้องยึดประเทศเป็นหลัก วันนี้เป็นจังหวะที่ต้องเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าวันนี้ต้องเปลี่ยนผู้นำ เปลี่ยนแนวทาง ก็ต้องเปลี่ยนทันทีหรือไม่ ไม่ใช่ต้องรออีก 2 ปี หรือ 4 ปีถึงค่อยเปลี่ยนแปลงนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานส.อ.ท กล่าวว่า การมีผู้สมัครเพิ่มอีก 1 คนไม่มีปัญหาอะไร และไม่อยากให้มองว่าเป็นการแตกแยกภายใน ส.อ.ท. และยอมรับว่าเราทุกคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พร้อมรับฟังหมด ตนเข้าใจว่าธรรมเนียมไม่ใช่กฎหมาย ไม่ได้มีบทลงโทษ แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าการดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 4 ปี เหมาะสมกว่า เพราะ 2 ปีสั้นไป แค่ออกนโยบายยังไม่ทันได้ทำอะไรเวลาก็หมดลงแล้วซึ่งการเลือกตั้งประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และประธานคลัสเตอร์ มีธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็น 2 ปี บวก 2 ปี ซึ่งต้องรอฟังว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้หรือไม่“การเป็นประธานส.อ.ท.ไม่ใช่เรื่องจับสลาก ผ่านการคัดกรอง แต่จุดยืนของพ.ร.บ.ส.อ.ท.คือเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เราเป็นองค์กรเอกชนที่ภาครัฐยอมรับ โดยพ.ย.ปี 55 ถือว่าวิกฤติส.อ.ท.มากที่ขัดแย้ง เกรียรติยศ สร้างมาล่มสลาย ไปไหนก็เอาปี๊ปคลุมหัวเราจะไม่กลับไปจุดนั้น ผมจึงนำมาซึ่งคำว่า ONE FTI เป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนส.อ.ท.ที่ประกอบด้วย One Vision One Team และ ONE GOAL ความหมายคือการผนึกกำลังของส.อ.ท. ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเพียง 30 แห่งต่อไปจะพยายามให้ครบทุกจังหวัด หมวกประธานส.อ.ท.จะต้องทำให้ผมทำให้เต็มที่เป็นตัวแทนส.อ.ท.ทั้งหมด นี่คือเกียรติยศที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ซื้อไม่ได้ จากนั้นก็เป็นประธานกิติมศักดิ์ ส.อ.ท.ก็วางคนรุ่นใหม่ๆ มาช่วยกัน“ นายเกรียงไกรกล่าว