panda ads เปิดตัวHome Screen ads โซลูชั่นใหม่โฆษณาออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 -– panda ads เปิดโซลูชั่นโฆษณาออนไลน์รูปแบบใหม่อย่าง “Home Screen ads” หรือการโฆษณาบน “หน้าหลัก” ของแอปพลิเคชัน foodpanda ก่อนที่จะเลื่อนลงไปด้านล่าง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดึงดูดสายตามากที่สุด เสริมการสื่อสารออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง conversion ให้กับยอดขาย ช่วยเสริมให้การทำแคมเปญทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์แข็งแกร่ง ตอบรับความต้องการโฆษณาบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 219,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.8 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ราว 6.18% ผ่านดิจิตอลโซลูชั่นที่ตอบสนองเป้าหมายทางการตลาดอันแข็งแกร่ง ชูจุดเด่นของการเป็นเจ้าของ Data จากฐานลูกค้าหลายล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจุดเด่นของ Home Screen ads อาวุธใหม่จาก panda ads1. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง – สถานที่ ความสนใจ พฤติกรรม หรือประเภทร้านอาหาร กลุ่มเป้าหมายสามรถมองเห็นโฆษณาบนหน้าบน Home Screen ซึ่งเป็น Touch Point แรก ทั้งยังสามารถช่วยสร้าง Impression ให้กับแบรนด์ได้มากกว่าหนึ่งล้านวิว2. เพิ่มโอกาสการมองเห็นสู่การตัดสินใจซื้อ – นอกจาก Impression แล้ว Home Screen ads ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่ Call-to-Action แม้จะไม่ได้ตัดสินใจซื้อโดยทันที แต่แบรนด์หรือแคมเปญของคุณ ได้เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อรอการพิจารณาแล้ว3. ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด – การดู Performance เพื่อติดตามผลและปรับเปลี่ยน รูปแบบของโฆษณาให้เหมาะสมกับแคมเปญ สินค้า เทรนด์ หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างของฟังก์ชั่น Home Screen ads ที่สามารถปรับโฆษณาได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด4. วัดผลได้ – ทุกเม็ดเงินลงทุนมีความหมาย พาร์ตเนอร์ของ panda ads สามารถดู ROI ในการลงทุนกับ Home Screen ads เพื่อให้ธุรกิจและแบรนด์มั่นใจได้ว่าโฆษณาเหล่านั้นคุ้มค่ากับการลงทุน สร้างผลลัพธ์ให้ธุรกิจโดยรวมได้ลักษณะของการโฆษณาออนไลน์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนับล้านได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นการตอบสนองเป้าหมายทางการตลาดออนไลน์ได้แบบ Full-Funnel อีกด้วย นั้่นคือการครอบคลุมในทุกๆ Customer Journey ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ (Awareness) การพิจารณาสินค้าหรือบริการ (Consideration) ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ (Conversion) ผ่านดิจิตอลโซลูชั่นที่ปรับเปลี่ยนได้อิสระ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และแน่นอนว่าสามารถวัดผลได้ เพื่อการคำนวณความคุ้มค่าการลงทุนเคสตัวอย่างจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำอย่าง “Coca-Cola” กับแคมเปญ Enjoy your meal with “COKE” เพื่อเพิ่ม Brand Awareness และโปรโมทร้านพาร์ทเนอร์ของ “Coca-Cola” ใน foodpanda เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ฟังก์ชั่น Home Screen ads สามารถสร้าง Impressions ให้กับแคมเปญได้มากถึง 1.8 ล้านวิวอีกหนึ่งแคมเปญจากพาร์ตเนอร์กลุ่มธนาคารอย่าง SCB ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ได้ยอด Impressions จากการโปรโมทแคมเปญบัตรเดบิต SCB Mastercard ผ่าน Home screen ads ที่ 1 ล้านวิว และสร้าง Conversion ในการพาลูกค้าที่สนใจแคมเปญไปยัง Official Website ของ SCB ได้นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทรงพลังของ Home Screen ads จาก panda ads ที่สามารถยกระดับแคมเปญและติดอาวุธใหม่ ให้กับธุรกิจและแบรนด์ได้อย่างแท้จริง สำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ที่สนใจที่ทดลองใช้โซลูชั่น panda ads โดยเฉพาะโซลูชั่นใหม่ อย่าง Home Screen ads