เนสท์เล่ คอลแลปส์ PIPATCHARA เปิดคอลเลคชั่นดีไซน์ช้อปรักษ์โลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เนสท์เล่ คอลแลปส์ PIPATCHARA แบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ เปิดคอลเลกชันดีไซน์พิเศษเอาใจสายช้อปรักษ์โลก ออกแบบคอลเลกชันกระเป๋าและสร้อยข้อมือดีไซน์พิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกขั้น ของวงการแฟชั่นเมืองไทย เมื่อแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มชั้นนำอย่าง เนสท์เล่ จับมือกับ PIPATCHARA (ภิพัชรา) แบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์สัญชาติไทย ที่เป็นที่รู้จักในด้านความยั่งยืนและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ เนสท์เล่ x PIPATCHARA ในแคมเปญโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเนสท์เล่ รังสรรค์กระเป๋าช้อปปิ้งและสร้อยข้อมือดีไซน์สุดเอ็กคลูซีฟที่ผลิตจากฝาและขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว 100% โดดเด่นด้วยความน่ารักและสดใสจากลวดลายที่ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานของผู้คนในปัจจุบัน พร้อมให้สายช้อปสะสมพรีเมียมหลากหลายดีไซน์ เมื่อช้อปผลิตภัณฑ์เนสท์เล่กับโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปี “ดีต่อใจ ดีต่อโลก” ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการการคอลแลปส์ระหว่างแบรนด์แฟชั่นกับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ส่งต่อไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืนจากความตั้งใจในการทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน จึงทำให้แบรนด์แฟชั่นอย่าง PIPATCHARA และ เนสท์เล่ ได้ร่วมมือกันสร้างคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ มาอัพไซเคิล เป็นคอลเลกชันกระเป๋ารักษ์โลก และสร้อยข้อมือ ที่ผลิตจากฝาและขวดพลาสติกใช้แล้วของน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ เพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนของทั้ง PIPATCHARA และ เนสท์เล่ที่อยากส่งดี ๆ ที่ทั้งดีต่อคุณและดีต่อโลก โดยนำความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นผนวกเข้ากับความรักษ์โลก ส่งต่อเป็นแฟชั่นไอเทมที่นอกเหนือจากความสวยงามตามเทรนด์แฟชั่นแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความยั่งยืนให้แก่คนรุ่นถัดไปนางสาวเจนิกา คอนเด ครูซ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมองค์กรและความยั่งยืน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า “เนสท์เล่เรามีเป้าหมายสู่ Net Zero 2050 และมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านความยั่งยืน โดย 95% ของบรรจุภัณฑ์เนสท์เล่ประเทศไทย ได้รับการออกแบบให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นอกจากนั้น เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ให้ผู้บริโภคตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง”การจับมือกับแบรนด์แฟชั่นระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง PIPATCHARA ในการเปลี่ยนพลาสติกอย่างขวด PET ใช้แล้ว รวมทั้งฝาขวดน้ำ นำมาอัพไซเคิลต่อยอดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งและสร้อยข้อมือเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืนและยังสอดคล้องกับแนวทางของเราในการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้บริโภคและโลกของเรา หรือ Good for You and Good for the Planet อีกด้วย และด้วยขนาดธุรกิจของเนสท์เล่ในการจัดทำแคมเปญโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ก็จะช่วยทำให้ผู้บริโภคไทยสามารถเข้าถึงกระเป๋าช้อปปิ้งจาก เนสท์เล่ x PIPATCHARA ได้ทั่วประเทศ และช่วยให้ผู้บริโภคไทยเข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนางสาวภิพัชรา แก้วจินดา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIPATCHARA กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางเนสท์เล่ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก ในการนำความยั่งยืนมาผสมผสานกับแฟชั่น หลายคนมักมองว่าแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Fast Fashion คือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แบรนด์ PIPATCHARA ของเรามีความตั้งใจในการเป็น “Sustainable Brand” โดยการเลือกวัสดุทดแทนมาใช้เพื่อรังสรรค์ให้ทุกชิ้นงานมีคุณค่าอย่างแท้จริง รวมทั้งเรามีจุดยืนที่ต้องการเป็นมากกว่าแฟชั่นแต่ต้องเป็นธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน สร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วย และด้วยการร่วมมือกับเนสท์เล่ในครั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงอีกหนึ่งมูฟเมนต์สำคัญของอุสาหกรรมแฟชั่นที่สามารถผสานความยั่งยืนและแฟชั่นให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันได้อย่างลงตัว”จากขยะขวดพลาสติกสู่ศิลปะ แฟชั่นและความยั่งยืนที่รังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัวPIPATCHARA ได้ออกแบบกระเป๋าช้อปปิ้ง 7 ดีไซน์ โดยใช้ลวดลายซิกเนเจอร์ของแบรนด์อย่าง แมคคราเม่ (Macramé) ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรม ศิลปะการถักทอเชือก ที่เป็นเอกลักษณ์ผสานดีไซน์เกี่ยวกับส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ อย่างเนสกาแฟ น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ รวมทั้งการใช้ “รวงข้าว” แทนการถักทอเพื่อสื่อให้เห็นถึงความร่วมมือกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่โลกของเราได้อย่างยั่งยืน โดยกระเป๋า ช้อปปิ้งทั้งหมด ผลิตมาจากขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว 100% นอกจากนั้น PIPATCHARA ยังได้ดึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาเป็นคอลเลกชันสร้อยข้อมือ หรือ PIPATCHARA Infinitude bracelet ที่นำฝาขวดพลาสติกใช้แล้วจากขวดน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ มาอัพไซคลิ่งใหม่ด้วยกรรมวิธีและเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ PIPATCHARA ให้เป็นรูปทรง Infinitude โทนสีคล้ายหินอ่อน เพื่อสื่อถึงความยั่งยืนและการหมุนเวียนใหม่อย่างไม่รู้จบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสายช้อปหรือสายแฟชั่น เตรียมตามเก็บกระเป๋าช้อปปิ้ง และสร้อยข้อมือคอลเลคชั่นพิเศษ Nestlé x PIPATCHARA ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 28 เม.ย. 2567 เพียงซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากเนสท์เล่ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ในราคาสุดคุ้มตามโปรโมชั่นที่กำหนด ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ