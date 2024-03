IBM, PepsiCO, Accenture, Verizon, CP, Mastercard รับรางวัล "บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก" ปีล่าสุด

ผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ได้ประกาศรายชื่อบริษัท 136 แห่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ครอบคลุม 20 ประเทศและ 44 อุตสาหกรรม โดยปี 2024 ถือ เป็นการยกย่องบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปีครั้งที่ 18 เช่นเดียวกับในปีก่อนๆ ผู้ได้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมผ่านโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ตลอดจนมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในปีนี้บริษัทระดับโลก ได้รับรางวัล อาทิเช่นและการเดินทางสู่บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกเริ่มต้นด้วยการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในห้าหมวดหมู่ ระบบการให้คะแนนที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Ethics Quotient® (EQ) ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการคัดเลือกรางวัลอันทรงเกียรตินี้ กรอบงาน EQ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในลักษณะที่เป็นกลาง สม่ำเสมอ และเป็นมาตรฐาน โดย 5 หมวดหมู่ประกอบไปด้วย 1) Ethics and Compliance 2) Environment and Social Impact 3) Culture of Ethics 4) ธรรมาภิบาล 5) การดูแลผู้มีส่วนได้เสียในปีนี้ บริษัทระดับได้รับคัดเลือกถึง 136 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยปีนี้ได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุด โดยนาย จัสติน รอสส์, Chief Compliance Officer กล่าวว่า “ลูกค้าของเราให้ความสนใจถามเราเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราตลอดเวลาและนี่ไม่ใช่การสนทนาง่ายๆ เพียงครั้งเดียว นี่เป็นการนำเสนอเชิงลึกกับลูกค้าที่สำคัญของเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อเราได้รับเกียรติจากบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ลูกค้าของเราจะมองเห็นสิ่งนั้น และนั่นทำให้พวกเขาสบายใจในการทำธุรกิจกับ FedEx”เป็นอีก 1 บริษัท ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2024 โดยบริษัทได้รับการยอมรับจาก Ethisphere เป็นปีที่ห้าติดต่อกันในด้านความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ “จริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของเราที่อลิอันซ์ ไลฟ์” จัสมิน จิเรล ประธานและซีอีโอของอลิอันซ์ ไลฟ์ กล่าว “การเป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์จะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของเรา และทำให้พันธกิจของเรามีอายุยืนยาว เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับอีกครั้งในความพยายามของเรา”การประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกมีพื้นฐานมาจากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ethisphere ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องจัดเตรียมจุดพิสูจน์ที่แตกต่างกันมากกว่า 240 จุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมของตน แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โปรแกรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก และความคิดริเริ่มที่สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่ง ข้อมูลดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการตรวจสอบและประเมินกลุ่มผู้สมัครในแต่ละปี กระบวนการนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานเพื่อรวบรวมและประมวลหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมและจากทั่วโลกโยชิฮิโระ ฮาเซเบะ กรรมการตัวแทน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน 'การเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง' คือค่านิยมหลักของเรา และการประเมินภายนอกเช่นนี้มีความสำคัญมากสำหรับเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมและแนวปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราทำงานไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยานและบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและชุมชนที่เราให้บริการ”บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกถึง 15 สมัย โดยได้รับการยอมรับทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เขาคิดว่ามีอายุยืนยาวนั้น Flavell ตอบว่า "นี่เป็นข้อพิสูจน์จริงๆ ว่าโปรแกรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราสนับสนุนสิ่งที่เราเป็นได้อย่างไร โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ทุกคนปฏิบัติตนทั่วทั้ง PepsiCo”