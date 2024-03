เลย์ แมกซ์ ควง “แป้ง zbing z.” รุก Gen Z

ผู้จัดการรายวัน 30 – เลย์ แมกซ์ มันฝรั่งทอดกรอบแผ่นหยักเอ็กซ์ตร้า ชูกลยุทธ์ Gamification Marketing ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์” ซึ่งร่วมมือกับ Nice To Z You ซ่อนหา ปาร์ตี้แก๊ง เกมซ่อนหาสุดฮิตบนโลกออนไลน์ โดยบริษัท จัมโบ้ จั๊มพส์ จำกัด และได้ แป้ง zbing z. เจ้าหญิงแห่งวงการเกมเมอร์และยูทูปเบอร์สายเกมที่มียอดผู้ัติดตามสูงเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาร่วมครีเอทไอเทมลับ หวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นนางสาวชลกร อภิชาติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ภาคพื้นอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์ความนิยม รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักของเลย์ แมกซ์ คือกลุ่ม Gen Z ซึ่งชื่นชอบความท้าทาย กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ชอบลองสิ่งแปลกใหม่ และเป็นตัวของตัวเองสูง รวมถึงมักมีความเครียดจากสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว ดังนั้นเลย์ แมกซ์ จึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนกล้าเป็นตัวเองให้สุดแมกซ์ในแบบฉบับของตัวเอง ในคอนเซ็ปต์ Unleash Your Inner MAX เป็นปีที่ 2 ผ่านแคมเปญทางการตลาดครั้งใหม่ของเราที่มุ่งเจาะตลาดในกลุ่มเกมเมอร์อย่างกิจกรรม “เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์” ซึ่งครอบคลุมทุกคอมมูนิตี้ของเหล่าคอเกมแบบ 360 องศา ทั้ง Hard Gamer ที่เล่นเกมแบบจริงจัง มีการซื้อไอเทม หรือสกินพิเศษในเกม ชอบดูสตรีมเกม ชอบชาเลนจ์เพื่อเอาชนะด่านต่างๆ และกลุ่ม Light User ที่เล่นเกมเพื่อนความสนุก ผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราจับมือกับพันธมิตรเกมฝีมือคนไทย Nice To Z You ซ่อนหา ปาร์ตี้แก๊ง พร้อมสร้างสรรค์สกินลายพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมเมอร์ชื่อดัง แป้ง zbing z. พร้อมครีเอทกิจกรรมสุดพิเศษนี้เพื่อเอาใจเหล่าวัยรุ่นคอเกมทั่วประเทศทั้งนี้ภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยปี 2566 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ราว 42,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมในตลาด Gaming Segment ของประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งจากการศึกษาของ Research Newzoo เกี่ยวกับสถิติในอุตสาหกรรมเกม พบว่ามีจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทยมากกว่า 36 ล้านคน โดย 70% ของกลุ่ม Gen Z ที่เล่นเกม มีแรงบันดาลใจมาจากการติดตามไลฟ์สไตล์ของเหล่ายูทูปเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียล พร้อมมีอาชีพในฝันคือ ยูทูปเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ หรือวีทูปเบอร์ในกลุ่ม gaming world อีกด้วยโดยเลย์ แมกซ์ ยังคงเดินหน้าสร้างสีสันและความสนุกให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม “เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์” ที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยผู้เล่นสามารถร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับของรางวัลตรงใจได้ง่ายๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ เลย์ แมกซ์ รสพริกปีศาจ เอ็กซ์ตร้าชิลลี่ หรือรสบาร์บีคิวพริกพ่นไฟ หรือรสเอ็กซ์ตรีมซาวครีมและหัวหอม ขนาดใดก็ได้จากร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ แล้วกรอกรหัสด้านในซอง เพื่อแลกเป็น MAX COIN ใช้รับสิทธิ์ชิงรางวัลถึง 3 ต่อ ต่อที่ 1 สะสม MAX COIN ปลดล็อกสกินสุดพิเศษ MAX CHILI FLAME สกินดีไซน์จากคาแรคเตอร์ zbing z. ไปเล่นซ่อนหา ในเกม Nice To Z You ได้สุดแมกซ์, ต่อที่ 2 แลกรับทันทีกับไอเทมบูสเตอร์รูปแบบต่างๆ เพื่ออัพเลเวลความสนุกแบบจัดเต็มในเกม Nice To Z You, ต่อที่ 3 แลกสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตา ดีไซน์จากสกินคาแรคเตอร์ zbing z. ลิมิเต็ดอีดิชันสุดแรร์ หรือแลกสิทธิ์ลุ้นของรางวัล Gadget อัพสกิลการเล่นเกมแบบเต็มแมกซ์ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น iPhone 15, iPad Mini 6 WiFi, และ Nintendo Switch OLED รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 97 ล้านบาท รวม 8.2 ล้านรางวัล ซึ่งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2567ด้าน แป้ง zbing z. ยูทูปเบอร์สายเกมที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 18.6 ล้านคนทางช่อง YouTube เจ้าของแรงบันดาลใจสกินคาแรคเตอร์สุดพิเศษกล่าวว่า “รู้สึกตื่นแต้นและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ ต้องขอบคุณทาง เลย์ แมกซ์ ที่เปิดโอกาสให้แป้งได้ทำในสิ่งที่รักในรูปแบบใหม่ๆ และใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้อย่างเต็มที่ผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่จะมาช่วยผลักดันให้ชาวเกมเมอร์ได้ปลดปล่อยพลังและไปมันส์ในเกมได้เต็มแมกซ์ แป้งอยากให้แฟนๆ หรือเกมเมอร์ทั่วประเทศลองเปิดใจแล้วลงมือทำในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นหรือกล้าก้าวไปสู่การเป็นตัวเองอย่างมุ่งมั่น เพื่อข้ามขีดจำกัดต่างๆ แล้วเป็นตัวเองแบบสุดแมกซ์ในเวอร์ชันที่ดีกว่าไปพร้อม ๆ กันและที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมกิจกรรม “เปิดแมกซ์ แลกลุ้นแรร์” ไปด้วยกัน โดยเฉพาะสายสะสมห้ามพลาดเลยกับตุ๊กตาลิมิเต็ดอีดิชันดีไซน์พิเศษจากสกินคาแรคเตอร์ของแป้งเอง บอกเลยว่าคุ้มสุดๆ แล้วมาสนุกไปด้วยกันเยอะๆะ”“เลย์ แมกซ์ อยากให้วัยรุ่นได้ออกมาปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และสนุกให้สุดแมกซ์ในทุกๆ ด้านอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นอย่าลืมเปิดซองเลย์ แมกซ์ ลิ้มรสชาติเข้มจัดมันส์เต็มแมกซ์ ของ เลย์ แมกซ์ แล้วมองหารหัสสิบหลักในซอง เพื่อแลกลุ้นของรางวัลสุดแรร์และของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ขนมาให้แบบจัดเต็ม ซึ่งเราหวังว่าการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยดันยอดขายของเลย์ แมกซ์ให้เติบโต พร้อมเพิ่มช่องทางเพื่อครองใจคนรุ่นใหม่ได้ในอนาคต” นางสาวชลกร กล่าว