เซ็นทรัลพัฒนา ฉลอง International Women’s Day 8 มี.ค. ในแคมเปญ ‘She inspires me’ เชื่อผู้หญิงทุกคนโดดเด่น โชว์ความสามารถได้เต็มที่ ในทุกพื้นที่ที่คุณอยู่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ 1 องค์กรยั่งยืนระดับโลก และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เปิดเทศกาลเฉลิมฉลองวันสตรีสากลโลก (International Women’s Day) ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีทั่วโลก สร้างสรรค์แคมเปญ ‘She inspires me’ ส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวก ให้ผู้หญิงทุกคน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงที่มีความหลากหลาย พร้อมเชิดชูผู้หญิงทุกคน ให้ก้าวด้วยแรงบันดาลใจไปด้วยกัน และขอเชิญชวนโพสต์ภาพส่งพลังบวก และส่งกำลัง “ใจ” ให้ผู้หญิงทุกคน พร้อมติด #EveryoneCanInspireInclusionเซ็นทรัลพัฒนา เป็นองค์กรที่เชื่อว่า ‘ผู้หญิงทุกคนสามารถโดดเด่นและแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ในทุกพื้นที่ที่คุณอยู่’ สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ที่มุ่งสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้ทุกคนภายใต้บทบาท Place Maker โดยปีนี้เนื่องในวันสตรีสากลโลก กำหนดธีมใหญ่คือ Inspire Inclusion จึงเข้าใจถึงความสำคัญอย่างลึกซึ้ง เพราะเมื่อเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเข้าใจและให้ความสำคัญกับการรวมผู้หญิงเข้าด้วยกัน เราจะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้ จึงจัดแคมเปญ ‘She inspires me’ ส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวก ให้ผู้หญิงทุกคน ซึ่งเมื่อผู้หญิงได้รับแรงบันดาลใจ จะก่อเกิดความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ รู้สึกตัวเองมีคุณค่า และเสริมสร้างพลังงานทั้งกายและใจที่ดีได้ ตรงตามเป้าหมายของวันสตรีสากลโลกได้รวบรวม ‘ผู้หญิงแห่งแรงบันดาลใจ’ ที่จะมาเปิดแรงบันดาลใจของผู้หญิงเก่ง และผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคน เพื่อแบ่งปันพลังบวก และจุดประกายความหวังให้กับผู้หญิงทุกคน ทั้งทีมผู้บริหารหญิงของเซ็นทรัลพัฒนา และผู้ประกอบการสาวรุ่นใหม่ อาทิเผยว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เราให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน ปัจจุบันเรามีบุคลากรเพศชาย 50% บุคลากรเพศหญิง 50% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมดุล ดิฉันเชื่อว่า ทุกเพศสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้นำได้ รวมทั้งผู้หญิง ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท เราสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้”เผยว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆ องค์กร ความละเอียดอ่อนของผู้หญิงเป็นคุณสมบัติเด่น ที่ช่วยส่งเสริมให้การทำงานประสบความสำเร็จและนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ การทำงานที่เซ็นทรัลพัฒนา ยังให้ความสำคัญกับการใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”เผยว่า “สมัยก่อนผู้หญิงมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำยากมาก แต่สิ่งหนึ่งที่สาได้จากคุณแม่ คือ เลือดนักสู้ ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้สาเป็นผู้หญิงที่สามารถเป็น Leader สร้างแบรนด์ธุรกิจของตนเองได้ สิ่งสำคัญคือ เราต้องผสม 2 อย่างทั้ง ‘ความแข็งแกร่ง’ และ ‘ความอ่อนโยน’ เพื่อเป็น Fighter แต่ยังมีความ Humble ที่ใส่ใจผู้อื่นอย่างน่าประทับใจค่ะ”เผยว่า ‘พลังของคำพูด’ที่คุณแม่คอยสนับสนุนให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเรา เป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากลงมือทำแม้ไม่รู้ผลลัพธ์ จึงอยากส่งต่อพลังนี้ให้กับทุกคน ที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้น เพราะทุกคนมีความเก่งที่แตกต่างและหลากหลาย จึงมาเติมเต็มและสร้างสังคม ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้เผยว่า “พลังของผู้หญิงส่งต่อผู้หญิงสร้างแรงบันดาลใจที่ดีได้ เช่นแพงเองเป็นนักธุรกิจ ซึ่งมีคุณปลา iberry เป็นหนึ่งใน inspiration ของนักธุรกิจหญิงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สามารถบริหารจัดการแบรนด์ในเครือให้ประสบความสำเร็จมากๆ และบาลานซ์บทบาทคุณแม่ไปพร้อมกันได้ รู้สึกชื่นชมมากๆค่ะ แพงอยากให้กำลังใจผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ถ้าเรามุ่งมั่น ตั้งใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง แพงว่าเราทำได้ทุกอย่างที่อยากทำค่ะ”เผยว่า “อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกๆ สิ่งต้องใช้เวลา ความสำเร็จก็เช่นกัน โยไม่อยากให้ใครมาต้องกดดันตัวเองว่า ฉันต้องประสบความสำเร็จในตอนนี้ อายุเท่านี้ แต่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆ วันโดยที่ไม่กดดันตัวเองจนมากเกินไป”ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ยังคงเดินหน้าใส่ใจและให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเป็นพิเศษมาโดยตลอด พร้อมทั้งดูแลจัดสรรบริการพิเศษเพื่อผู้หญิง อาทิ เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่จัดโซนที่จอดรถสำหรับผู้หญิง (Lady Parking) ผ่านการใช้สีชมพูตกแต่งอย่างโดดเด่น ซึ่งมีข้อดีด้านความปลอดภัย จอดรถได้สะดวกสบาย และช่วยให้ผู้หญิงทั้งหลายรู้สึกอุ่นใจจากการโจรกรรม จนทำให้กลายเป็นต้นแบบให้ศูนย์การค้าอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมีบริการพื้นฐานสำหรับผู้หญิง เช่น บริการช่วยถือของ บริการห้องแม่และเด็ก ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม ตลอดจนบริการและเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือต่างๆนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังมอบสิทธิพิเศษเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-17 มีนาคม 2567 ดังนี้ สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยมรับเครดิตเงินคืน 7% เมื่อช้อปแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ ZARA, H&M, JASPAL, Pomelo, SEPHORA, EVEANDBOY, Adidas พร้อมแบ่งชำระนาน 4 เดือน 0% เฉพาะร้านค้าในหมวดแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ และคลินิกเสริมความงาม สปา และแลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและแลกพอยต์ตามที่กำหนด และสิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี แลกรับเครดิตเงินคืน 12% และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: Central Pattana