การบินไทย ร่วมมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2567 ที่เยอรมนี

การบินไทยร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมบูธของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) ปี 2567 (International Tourism Borse (ITB) 2024) ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เฝ้ารับเสด็จสำหรับปีนี้ บูธของการบินไทยได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Experience THAI hospitality from the first step of your journey โดยจำลองบรรยากาศห้องโดยสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในเที่ยวบินชั้นธุรกิจทั้งนี้ มหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) เป็นงานมหกรรมท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน