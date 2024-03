“บอนกาแฟ” ตอกย้ำความเป็น One Stop Coffee And Beverage Solutions ในงาน THAIFEX Horec Asia 2024 พร้อมคว้า 2 รางวัล TOP Innovative Products of 2024

บอนกาแฟได้นำสินค้ามาหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่1.เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์ต่างๆ2.3.ผงเครื่องดื่มต่างๆมาพร้อมกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจากหลากหลายประเทศ ทั้งสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการได้เลือกตามความต้องการของทุกขนาดธุรกิจ อาทิ แบรนด์เครื่องทำกาแฟ เครื่องบดกาแฟ และเครื่องทำเครื่องดื่ม แบรนด์(มาโคนิค),(ลา มาร์ซอคโค),(ยูเรก้า),(คาลิมารี่),(ลาเต้ อาร์ต แฟคทอรี่),(ซาเอโก้) และ(เอลเมโก้)อีกทั้งยังมีนมทางเลือกจากพืช แบรนด์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย The Alternative Dairy Co. ที่จะช่วยทำให้เครื่องดื่มอร่อยมากยิ่งขึ้น แบบไม่ต้องพึ่งนมวัว นอกจากนี้บอนกาแฟยังนำพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทางด้านสินเชื่อ ‘Lucky Leasing’ ให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และยังเสริมทัพความอร่อยแบบป๊อบอัพ บอนกาแฟร่วมกับป๊อปคอร์นเมเจอร์ แจกเมนูจับคู่เครื่องดื่มกับป๊อปคอร์น มากินคู่กันให้เพลินโพดโพด X2ภายในบูธยังมีการจัดเปิดประสบการณ์ความรู้ และเทคนิคในการเริ่มต้นธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่ม อัปสกิลก่อนลุยจริงสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ1.ร่วมกับ คุณโอม วทัญญู พิชญานุกุล จาก Worldwide Coffee ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านกาแฟ ชวนมาออกแบบร้านกาแฟในฝัน พร้อมแนะนำการจัดวางรูปแบบบาร์กาแฟ การเตรียมติดตั้งระบบให้เหมาะสมให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้นมทางเลือกจากพืชให้ตอบโจทย์กับร้านกาแฟ และวิธีการคิดสูตรเมนูเครื่องดื่มจากนมอัลมอนด์ และนมถั่วเหลือง พร้อมทั้งชวนมาพิสูจน์รสชาติ และคุณภาพนมทางเลือก “The Alternative Dairy Co.” แบรนด์ดังจากออสเตรเลีย ที่คัดสรรมาให้แล้วว่ากลมกล่อม อร่อย ลงตัว เหมาะสำหรับทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ไม่กลบกลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่ม3.เทคนิคการจัดการวัตถุดิบในบาร์ที่จะเกิดเป็นของเสีย ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมแนะนำความรู้การบริหารจัดการระบบร้านที่ดี เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด4.แนะนำการเลือกเครื่องบดกาแฟให้เหมาะกับร้าน และตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า ด้วยเครื่องบดกาแฟเครื่องที่สองนอกจากนี้ภายในบูธยังมีการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญกับ 6 เมนูพิเศษ Espresso Sunrise Fushion, Classic Orchard Fusion, Chrysanthemum Vanilla Cooler, Lychee Rose Garden Fizz, Tropical Blue Lagoon, Golden Apple On Black ที่ทำจากกาแฟพรีเมียมนำเข้าจากอิตาลี และยังมีเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตอย่าง Slushy หลากหลายรสชาติ มีมาให้ชิมกันในงานนี้ เฉพาะบูธบอนกาแฟเท่านั้นสำหรับในด้านของงาน THAIFEX Horec Asia 2024 บอนกาแฟได้นำสุดยอดนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟและเครื่องดื่มมาเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าถึง 3 ผลิตภัณฑ์ และยังได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะรางวัล TOP Innovative Products of 2024 ได้แก่เครื่องบดกาแฟที่นิยาม ‘ความล้ำสมัย’ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้เหนือกว่าใครด้วยเทคโนโลยีการทำนมในระดับ ‘ไมโครโฟม’ ที่จดสิทธิบัตรทำให้ได้ฟองนมอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะใช้นมสดหรือนมทางเลือก ทำได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็น และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยเครื่องทำเครื่องดื่มเกล็ดหิมะแบบใหม่ ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าใครก็สามารถอร่อยกับเครื่องดื่มเย็นสดชื่นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนอกจากนี้ในส่วนของ THAIFEX - Horec Academy บอนกาแฟได้นำประสบการณ์ ความรู้ เทคนิคต่างๆ มาให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมงานได้มาร่วมกิจกรรมกัน ส่วนของเข้าร่วมฟังเสวนาพูดคุยในหัวข้ออัปเดตเทรนด์ของวงการกาแฟ ปี 2024 แบบครบทุกองศา จากมุมมอง 3 ผู้เชี่ยวชาญตัวแทนด้านธุรกิจกาแฟในด้านต่างๆ ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีน โซลูชั่น จำกัด (Hey Coffee) มุมมองเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ และกลยุทธ์การเลือกทำเลร้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) มุมมองการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำผ่านตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด มุมมองของผู้ให้บริการ Business, Supplier ทางด้านกาแฟแบบครบวงจร และในด้านของพบกับแชร์เทคนิคการเลือกใช้นมทางเลือกจากพืชให้ตอบโจทย์กับธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดย Boncafe Academy เทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ ได้รับมาตรฐานการสอนจาก SCAบอนกาแฟพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้บริการ ให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มแบบครบวงจรกับผู้ประกอบการ ขนทัพผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชั่นมาให้เลือกช้อป ณ บูธ 10 - H01 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชันฮอลล์ 9-12 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Boncafe Thailand