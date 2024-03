BGRIMทุ่ม2.18พันล.ลงทุนโรงไฟฟ้าลมนอกชายฝั่งรวม740MWที่เกาหลี

บี.กริม เพาเวอร์ ทุ่ม2,182ล้านบาทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งจำนวน 2 แห่ง ที่เกาหลี คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม 740 เมกะวัตต์นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งจำนวน 2 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 740 เมกะวัตต์ (MW)เป็นวงเงินลงทุนรวม 61,034,400 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,182ล้านบาทโดยได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทดังต่อไปนี้1. Nakwol Blueheart Co., Ltd. เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 ภายหลังจากมีการบรรลุเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น B.Grimm Power Korea ได้เข้าซื้อ (1) หุ้นจำนวน 2,538,000 หุ้น คิดเป็น 28.2% ของหุ้นที่ออกทั้งหมดใน Nakwol Blueheart จาก Myungwoon Industry Development Co., Ltd. มูลค่าการซื้อขาย 22,572,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) หุ้นจำนวน 564,282 หุ้น คิดเป็น 29% ของ หุ้นที่ออกทั้งหมดใน Myungwoon (บริษัทที่ถือหุ้นใน Nakwol Wind ในสัดส่วน 71.8%) จาก Mr. Kim Kang Hak มูลค่า 13,178,400 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ Nakwol Wind เป็นเจ้าของและเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Yeonggwang Nakwol ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 365 เมกะวัตต์ โดย Nakwol Wind ทำสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ไป เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 สัญญาซื้อขาย REC ระยะยาวจาก Korea Southern Power Co., Ltd. (KOSPO) (ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย KEPCO) ในราคาคงที่ 307.144 วอนเกาหลี/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ได้รับใบอนุญาตแล้วพร้อมเริ่มก่อสร้าง โดยจะเริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD )ในเดือน ธ.ค.682. Hanbit Wind Power Co., Ltd. เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 ภายหลังจากมีการบรรลุเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น B.Grimm Power Korea ได้เข้าซื้อหุ้น 893,324 หุ้น คิดเป็น 49% ของหุ้นที่ออกทั้งหมดใน Hanbit Wind Power Co., Ltd. จาก Mr. Kim Kang Hak มูลค่าทั้งหมด 25,284,000 ดอลลาร์สหรัฐHanbit Wind เป็นเจ้าของและเป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง Yeonggwang Hanbit กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 375 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ KEPCO ไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 โดยโครงการนี้อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและพร้อมจะเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะ COD ในเดือน ธ.ค.69ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทั้ง2โครงการข้างต้น ตั้งอยู่ใน Nakwol-myeon, Yeonggwang-gun จังหวัดชอลลาใต้สาธารณรัฐเกาหลีนายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกาหลีได้ดำเนินกลยุทธ์การปฏิรูปพลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 เพื่อให้พร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการเติบโตสีเขียว โดยตั้งเป้าในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2573บริษัทเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับบริษัท KEPCO ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนที่โดดเด่นของเกาหลีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนความพยายามของเกาหลีที่จะเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก