กนอ. เปิดธีมขับเคลื่อนองค์กรแนวใหม่ “DRIVE I-EA-T WITH SE-AM DNA"

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด Theme ขับเคลื่อนองค์กรแนวใหม่ "DRIVE I-EA-T WITH SE-AM DNA" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายขององค์กรตามกรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ SE-AM มุ่งเน้นให้บุคลากรของ กนอ. มี SE-AM DNA อยู่ในการดำเนินงานทุกระดับนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2567 กนอ. มุ่งมั่นขับเคลื่อนด้วย Theme "DRIVE I-EA-T WITH SE-AM DNA" เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ "นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" โดยใช้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เป็นกรอบบริหารองค์กรที่ฝังเข้าไปใน DNA ของ กนอ. ผ่าน 7 วัตถุประสงค์หลัก ประกอบด้วย1. ALIGNMENT INTEGRATION : ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายองค์กร โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงว่า SE-AM คือ กรอบบริหารองค์กรยุคใหม่ สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่ภาระ2. BUILDING RESILIENCE : ช่วยให้องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคและปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ SE-AM เป็นเครื่องมือ มีความรวดเร็ว คล่องตัว และยืดหยุ่น เพื่อความยั่งยืน3. STRATEGY DRIVEN : ขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ Core Business Enabler สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร และบูรณาการทุกด้าน4. RESULTS DRIVEN : มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาว ตัวชี้วัด และติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานด้าน Core Business Enabler นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง5. SE-AM WAY : ใช้ SE-AM เป็นวิถีการทำงานของทุกคนในองค์กร โดยใช้ ADLI (Approach, Deployment, Learning, Integration) ในการทำงานทุกระดับ6. INNOVATION : สร้างนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ผ่านวงจร ADLI และ Best Practice7. NURTURING FUTURE LEADERS : พัฒนาผู้นำและบุคลากรรุ่นถัดไป โดยนำ SE-AM ฝังเข้าไปใน Managerial Competency และ Functional Competency ของผู้บริหาร พัฒนาผู้บริหารผ่าน Leaders Development Program (LDP) และ Individual Development Plan (IDP) เชื่อมโยงกับแนวทางตามระบบ SE-AM"การปลูกฝัง SE-AM เข้าไปใน DNA ของพนักงาน กนอ. เปรียบเสมือน กระจกสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กนอ. ส่งผลให้ทราบถึงการดำเนินงานในส่วนที่ดี รวมถึงส่วนที่ควรต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อ ซึ่งการมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ได้เป็นอย่างดี"ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย