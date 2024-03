TNP Car ท้าชนจัดClearance Sale 2024 ลดราคาพร้อมโปรของแถมเพียบ

นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ กรรมการบริหาร TNP Group บริษัทนำเข้ารถยนต์เเละจัดจำหน่ายรถยนต์มือ 2 ทุกประเภท เปิดเผยว่าบริษัทฯได้จัดงานมหกรรมรถยนต์Clearance Sale 2024 ณ โชว์รูม TNP Car สำนักงานใหญ่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เริ่มตั้งเเต่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ”โดย ภายในงานที่รวบรวมรถยนต์นำเข้า (Import Car) รถยนต์มือ 2 (Used Car) เเละรถยี่ห้อดังและ รถ Supercar เอาไว้มากที่สุดในไทย นำมาจัดโปรโมชันให้กับลูกค้าที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์“งานนี้น่าจะเป็นงานที่มีส่วนลดราคามากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา อาทิรถยนต์Jeep รถใหม่ป้ายเเดง ที่ทางโชว์รูม TNP มอบส่วนลดพิเศษมากที่สุดอย่างเช่นตัว Jeep Wrangler Rubicon Top Option รุ่น SUV จากราคา 5.49 ล้านบาท ลดเหลือ 4.79 ล้านบาท Jeep Gladiator คันละ 6,290,000 บาท ลดเหลือ 4,990,000 บาท เเละรถยนต์นำเข้า (Import Car) หลากหลายเเบรนด์อาทิHonda E, Suzuki Jimny, Honda Civic Type R (FL5) ปี2023, Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Fairlady Z, Porsche Macan, VW ID Buzz CN. 28954 เเละ Alphard Z 40 ที่นำมาขายในราคาเพียง 4.59 ล้านบาท พร้อมเเถมอุปกรณ์เครื่องเสียง เเละกล้องรอบคัน มูลค่ากว่า 1 เเสนบาท”นายตนุภัทร กล่าวต่อว่า ในส่วนของรถยนต์มือ 2 (Used Car) มีหลากหลายเเบรนด์เช่นกัน จากฝั่งยุโรปเช่น Audi TTS, Audi TT, Audi TT Roadster สำหรับค่ายฝั่งใบพัด BMW ทางโชว์รูมก็มีจำหน่ายตั้งเเต่รถ Series 3, Series 4 เเละ Series 5 เป็นต้น“ ในส่วนของรถยนต์Supercar ที่นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้มีทั้งในรูปเเบบมือ 1 เเละมือ 2 ได้เเก่ Bentley bentayga hybrid ที่นำมาจัดจำหน่ายในรูปเเบบ option จัดเต็ม จากราคา 16.5 ล้านบาท ลดเหลือ 13.5 ล้านบาท ซึ่งลดไปถึง 3 ล้านบาท ต่อมา Mercedes Benz Maybach GLS 600 สีพิเศษจากราคา 22,900,000 บาท ลดเหลือ 14,900,000 บาท ซึ่งลดไปถึง 8,000,000 บาท ถัดมาเป็นรถยนต์Supercar มือ 1 เเบรนด์ชั้นนำอย่าง Maserati mc20 มาในรูปเเบบ High Option เเละ เคยได้รับรางวัล Best of Design 2021 จากราคาเต็ม 25.9 ล้านบาท เหลือราคา 22.9 ล้านบาท ลดไปกว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีSupercar คันอื่นๆที่นำมาจัดโปรโมชันเช่นกัน อาทิPorsche Cayenne E-Hybrid Coupe, McLaren 720s 2021 เเละ Ferrari California เป็นต้น”นายตนุภัทร กล่าวอีกว่านอกจากนี้ทาง TNP Car ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกเเต่งรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นจากเเบรนด์Icon พร้อมส่วนลดพิเศษอีกด้วย งานนี้ ถือเป็นมหกรรมลดราคารถยนต์สุดยิ่งใหญ่เเห่งปีของโชว์รูม TNP Car ซึ่งโชว์รูมของเรา ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้ารถยนต์ เเละการจำหน่ายรถยนต์มือ 2 จากเเบรนด์ต่างๆในประเทศไทย จากประสบการณ์การขายรถยนต์ของผมที่มีมากกว่า 20 ปี ลูกค้าทุกคนสามารถมั่นใจ ในบริการของ TNP Car ได้ตั้งเเต่การเข้ามาเลือกซื้อรถยนต์กับเรา ไปถึงการบริการหลังการขาย ที่เราพร้อมสนับสนุนเเละให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดมา” พบกับงานมหกรรม TNP Clearance Sale 2024 ได้ที่โชว์รูม TNP Car ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ 2567ด้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มหกรรมรถยนต์TNP Clearance Sale 2024”กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดงาน มหกรรมรถยนต์TNP Clearance Sale 2024 ในวันนี้โชว์รูม TNP Car มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในเรื่องการนำเข้าเเละจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เเคมเปญมหกรรมรถยนต์นี้จะสามารถดึงดูด ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการจะซื้อรถ ด้วยข้อเสนอพิเศษพร้อมของเเถมที่น่าสนใจ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มลูกค้ากลุ่มบน ที่ต้องทำผสมผสานกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มอื่นๆด้านนายคุณัชญ์ เลิศรัตนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในคู่ค้าที่ร่วมงานนี้เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้โดยสามารถซื้อฟิล์มติดรถยนต์ของบริษัทในราคาสุดพิเศษภายในงานพร้อมอุปกรณ์อื่นๆในงานนี้เท่านั้น