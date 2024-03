CLASSY ปักหมุดย่านราชพฤกษ์ ลุยคลินิกดูแลสุขภาพ-ความงาม

ผู้จัดการรายวัน 360 - CLASSY คลินิกดูแลความงามและสุขภาพ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจปักหมุดนั่งแท่นเบอร์หนึ่งย่านราชพฤกษ์ เมืองใหม่กำลังซื้อสูง เปิดโลเคชั่นใหม่อย่างยิ่งใหญ่รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ตอกย้ำความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์ด้านการปรับรูปหน้าและรูปร่าง พร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อความงามตอบโจทย์ทุกความต้องการ จัดเต็มโปรโมชั่น โฟกัสขยายฐานลูกค้าสร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร พร้อมทำกิจกรรมทางการตลาด ควบคู่การสร้าง Brand Loyalty อย่างเหนียวแน่นในกลุ่มลูกค้าเดิมพญ.นันทนัช เดี่ยวสมบูรณ์ ผู้บริหาร CLASSY เผยว่า ธุรกิจด้านความงามในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตสูงลำดับต้นๆ โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 20% ต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยตลาดเสริมความงามรวมในปี 2566 มีมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เพราะปัจจุบันการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ดูดีและมีความสมดุลเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจรวมทั้งการมี Social Media ทำให้เราสามารถแสดงตัวตนของตัวเองและพบปะเชื่อมโยงกับผู้คนได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเป็นแกนกลางขององค์ประกอบต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน ครอบครัว การเข้าสังคมต่างๆ เป็นต้นสำหรับเทรนด์การสร้างสรรค์ความงามอย่างเป็นธรรมชาติจะเป็นเทรนด์ที่ทุกคนให้ความสนใจและได้รับความนิยมไปทั่วโลกนับจากนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความชำนาญและเป็นผู้นำทางด้านนี้มาตลอด ตามคอนเซ็ปต์ “เป็นตัวคุณ...ที่รักตัวเองมากกว่าที่เคย” (Reflect love through the new genuine you) ที่สำคัญด้วยโปรแกรมการดูแลแบบเฉพาะบุคคล (Personalize) ควบคู่กับเทส (Taste) และทักษะของแพทย์ที่วิเคราะห์เชิงลึกและออกแบบดีไซน์เหนือจากขอบเขตเดิมๆ พร้อมดูความต้องการของคนไข้อย่างเหมาะสม ทำให้คลาสซี่ เอสเธททิค แอนด์ เวลเนส มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคนสำหรับบริการไฮไลต์ของคลินิกที่สร้างภาพจำและทำให้ทุกคนนึกถึงคือโปรแกรมการปรับรูปหน้ารวมถึงรูปปาก ดังนั้นทางคลินิกมุ่งเป้าโฟกัสขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับรูปหน้าและรูปปากอย่างเป็นธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ราชพฤกษ์ รวมทั้งปริมณฑลที่สนใจที่จะดูแลตัวเองนอกจากนี้ยังเน้นการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น กับกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จนเกิดเป็นความเชื่อมั่น กลับมาใช้บริการซ้ำ และบอกต่อไปยังคนใกล้ชิด ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง Line OA และโปรโมชั่นต่างๆ ของคลินิก ดังนั้นจากเทรนด์และกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าข้างต้นในช่วงแกรนด์โอเพนนิ่งได้เปิดตัว Member Card เป็นครั้งแรก พร้อมข้อเสนอ Be Our Friend and Family ให้เราดูแลคุณเหมือนเพื่อนและครอบครัว ส่งมอบความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษมากมาย แบ่งเป็น 4 เลเวลได้แก่ FRIEND มูลค่า 100,000 บาท สามารถรับบริการมูลค่า 110,000 บาท, BESTIE มูลค่า 200,000 บาท สามารถรับบริการมูลค่า 230,000 บาท, FAMILY มูลค่า 250,000 บาท สามารถรับบริการมูลค่า 350,000 บาท และ VIP FAMILY มูลค่า 500,000 บาท สามารถรับบริการมูลค่า 700,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย อาทิ เลือก Personalized program ได้ถึง 2 รายการต่อเดือน จากบริการ IV Drip สูตร Diamond Blink เพื่อผิวกระจ่างใสและต้านอนุมูลอิสระ, Celebright Treatment ผลักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวด้วยความเย็นร่วมกับแรงดันสูง, Shine & Bright Treatment ผลักวิตามินเข้มข้นเข้าสู่ชั้นผิวด้วยนวัตกรรม Electroporation, เลเซอร์กำจัดขน 1 จุด หรือกระชับสัดส่วนและลดไขมันส่วนเกิน 1 จุด นอกจากนี้ยังรับเครื่องดื่ม Welcome Drink 1 แก้วจาก Baboon Café ในทุกครั้งที่เข้ารับบริการอีกด้วยCLASSY แห่งใหม่ย่านราชพฤกษ์ให้บริการดูแลความงามและสุขภาพครบวงจรในอาคาร 6 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 2,800 ตารางเมตร ด้วยการตกแต่งในคอนเซ็ปท์ลักชัวรีโมเดิร์น ในโทนสีขาวและโรสโกลด์ ให้บรรยากาศรีแลกซ์และความรู้สึกเป็นส่วนตัว สะดวกสบายด้วยพื้นที่จอดรถกว่า 40 คัน พร้อมด้วย Baboon Café & Restaurant บริการอาหาร เบเกอรี่โฮมเมด และเครื่องดื่มครบครัน ติดริมถนนราชพฤกษ์เส้นเมน ทำให้สามารถเดินทางได้ง่ายจากหลายเส้นทาง