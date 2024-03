เป๊ปซี่ ปรับลุคครั้งใหญ่แบบนำเทรนด์ พร้อมภาพลักษณ์ใหม่รอบ 15 ปีทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เป๊ปซี่® ยกทัพบุกกรุงเทพฯ รับการปรับลุคครั้งใหม่แบบนำเทรนด์พร้อมฉลองภาพลักษณ์ใหม่ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลกเป๊ปซี่® ก้าวสู่ยุคใหม่กับลุคใหม่เรียกได้ว่าตอนนี้ เครื่องดื่มเป๊ปซี่® ลุคใหม่กำลังเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลก ในฐานะ Global Brand ด้วยการปรับลุคครั้งใหม่ทั่วโลกครั้งแรกในรอบ 15 ปี และทยอยเปิดตัวในกว่า 120 ประเทศ ด้วยการเทกโอเวอร์ Iconic landmark ทั่วโลก ผ่าน ultra – realistic video ส่วนในประเทศไทย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งต่อความฟินทะลุจอ นำโลโก้ใหม่ในดีไซน์ลูกโลกทรงกลม (Iconic Globe) ของเป๊ปซี่ มาตะโกนความซ่าให้สนั่นกรุงเทพฯ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์และตัวตนรูปแบบใหม่ ผสานเฉดสีซิกเนเจอร์อย่างขาว แดง และน้ำเงิน Electric Blue อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมก้าวสู่ New Era ของเป๊ปซี่อย่างเต็มตัวโดย ultra – realistic video นี้ ถูกครีเอตเป็นดิจิทัลอาร์ตในรูปแบบ 3D ซึ่งนำกระป๋องเครื่องดื่มเป๊ปซี่ขนาดใหญ่ มาวางเหนืออาคารแพลนบี ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อเติมความซ่า สดชื่น พร้อมรีเฟรชความสนุกให้กับตัวอาคารได้อย่างมหัศจรรย์ ซึ่งในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลกก็มีการสร้างกิจกรรมหรือกิมมิกเท่ ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ การสร้างโลโก้ลุคใหม่ของเป๊ปซี่จากลูกโป่งอัดลมร้อนไซส์ใหญ่ยักษ์ ที่แต่ละลูกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งกว่า 70 ใบ เพื่อยึดครองน่านฟ้าในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนแม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์ และ ดูไบอาย (Ain Dubai) ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งแต่ละแห่งจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการผจญภัยสุดซ่าไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับที่สนาม คริกเก็ตเมืองกัดดาฟี ในประเทศปากีสถาน ที่ยกกระป๋องเป๊ปซี่ขนาดใหญ่ไปตั้งไว้กลางสนามในช่วงระหว่างพักครึ่งเกม เล่นเอาคนดูทั่วสนามตื่นตาตื่นใจกันแบบสุด ๆโลโก้นิวลุคของเป๊ปซี่ในครั้งนี้ เป็นการหยิบยืมรูปแบบโลโก้ของเป๊ปซี่ในอดีตมาปรับใช้ใหม่ ผสมผสานกับองค์ประกอบที่ทันสมัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์สุดยูนีค และปฏิเสธไม่ได้ว่าชุดสีซิกเนเจอร์เวอร์ชันใหม่ ได้แก่ สีดำ และน้ำเงิน Electric Blue สามารถส่งต่อความร่วมสมัยให้แก่โทนสีคลาสสิกของเป๊ปซี่ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันจังหวะ Pulse อันเป็นเอกลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึง "ระลอกคลื่น ป๊อป และฟอง" ของเป๊ปซี่-โคล่า ก็กำลังโลดแล่นไปตามจังหวะพริ้วไหวของดนตรี ผู้คน และวัฒนธรรม โดยทำการเปิดตัวโลโก้ใหม่ของเป๊ปซี่ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และทยอยเปิดตัวในกว่า 120 ประเทศทั่วโลกผ่านสื่อที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งดิจิทัลและสร้างประสบการณ์ใหม่แบบ 360 องศาทั้งนี้ การครีเอต ultra – realistic video ในรูปแบบ 3D ขนาดยักษ์เหนืออาคารแพลนบี ทาวเวอร์ ถือเป็นสื่อรูปแบบใหม่ของเป๊ปซี่ New Era ซึ่งในปี 2567 นี้ เป๊ปซี่จะยังคงเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ใหม่สุดซ่าที่เชื่อมโยงแพสชันของ Gen Zภายใต้คอนเซปต์ Thirsty For More “ซ่าหน่อยมั้ย” ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนกล้าออกจากกรอบเดิม ๆ เพื่อค้นหาความซ่ารูปแบบใหม่ไปพร้อมกับ เป๊ปซี่นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราต้องการแสดงให้เห็นว่า เป๊ปซี่ นำเอาคอนเซปต์ Thirsty For More ‘ซ่าหน่อยมั้ย’ มาปรับใช้ผ่านการเปลี่ยนลุคใหม่ได้อย่างไร ทั้งในด้านการสนับสนุนมุมมองและกรอบความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ให้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตเราจึงเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงของเราผ่านการครีเอต ultra – realistic video ที่สุดซ่า ซึ่งถือว่าเป๊ปซี่เป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่น กล้าที่จะออกจากกรอบ ทั้งนี้ลุคใหม่ของเราจะมีความโดดเด่น ไร้ขอบเขต ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามแฟน ๆ ของเป๊ปซี่จะยังคงมั่นใจในรสชาติที่ยอดเยี่ยมแบบเดียวกับที่ผู้บริโภคชื่นชอบเสมอมา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ ทั้งทางด้านดนตรีและความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง”โดยเป๊ปซี่ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งมอบสิ่งที่ผู้คนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ ของเป๊ปซี่ เช่น การเลือก Baby Monster (เบบี้มอนสเตอร์) มาเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกของเครื่องดื่มเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ดังนั้นแฟน ๆ ของเป๊ปซี่ในประเทศไทยสามารถตั้งตารอ ความตื่นเต้น และกิจกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน