“สยามดิสฯ” ผนึกเกาหลีเพิ่มแม็กเน็ต นำเสนอ “LEGEND HEROES SPORTS”

ผู้จัดการรายวัน 360 -สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดตัวแม็กเน็ตล่าสุด พื้นที่สำหรับคอมมูนิตี้คนรุ่นใหม่ “LEGEND HEROES SPORTS” (รีเจนด์ฮีโรส์สปอร์ต) รวมประสบการณ์ความน่าตื่นเต้นของการเล่นกีฬาแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AR ส่งตรงความสนุกจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดเป็นสาขาแรกในประเทศไทย ณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามดิสคัฟเวอรี่ยังคงตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมค้นหา โดยมุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่ แม็กเน็ตใหม่ ๆ ที่ดึงดูดคอมมูนิตี้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น อาทิ การเปิด Flavor Lab โซเชียลคอมมูนิตี้และร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี นำเสนอร้านอาหารใหม่ๆ ทั้งไทยและนานาชาติ บนชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดภายใต้คอนเซ็ปท์ Come Play With Us ของสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่อยากให้ทุกคนสนุกสนานไปกับสนามทดลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์ มอบปรากฎการณ์พิเศษให้กับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนมาสนุกกันที่ “LEGEND HEROES” (รีเจนด์ฮีโรส์) เป็นอีกหนึ่งแม็กเน็ตที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพื้นที่สำหรับคอมมูนิตี้ที่สนใจด้านกีฬาในร่ม ที่ได้รวบรวมมาไว้ในที่เดียว เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาและสนุกสนานกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาผสานเข้ากับกีฬา”มร.เบ ซึงฮอน (Bae Seung heon) Exclusive Director ของ Legend Heroes กล่าวว่า “Legend Heroes สาขาแรกในไทยที่เปิดที่สยามดิสคัฟเวอรี่นี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งต่อประสบการณ์น่าตื่นเต้นในภูมิภาคเอเชียหลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย จนถึงปัจจุบัน Legend Heros มีสาขาที่เปิดแล้วทั้งสิ้นกว่า 40 สาขา ซึ่งสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยตัวเลือกกีฬาหลากหลายประเภท และเข้าถึงง่ายของสถานที่ตั้งโดย Legend Heroes เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับความบันเทิงด้านกีฬาในรูปแบบ “screen indoor sports amusement park” ที่จะพาทุกคนสัมผัสประสบการณ์กีฬาในร่มผ่านจอแสดงผล AR (Augmented Reality) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำจากการร่วมพัฒนาโดยทีมวิศวกรเกาหลี คุณพัคแจ วอน (Park Jae Won) หัวหน้าทีมวิศวกรบริษัท Legend Heros ในการเพิ่มความสนุกให้กับกีฬาในร่มเสมือนจริง“Legend Heroes เต็มไปด้วยการควบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความบันเทิงด้านกีฬา แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกหลังเปิดตัวมาในหลายประเทศ ด้วยรูปแบบกีฬาภายในห้องที่หลากหลาย และการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท Legend Heros และทีมงานคนไทยเพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า”Legend Heroes เปิดตัวความสนุกที่ให้ทุกคนได้มา Come Play With Us บนพื้นที่กว่า 669 ตารางเมตร ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ด้วยกีฬาถึง 13 ประเภท ได้แก่ เกมยิงปืนสุดมันส์ (Shooting FPS, Shooting Clay), ฝึกตีและปาลูกไปกับกีฬาพิชชิ่ง (Pitching) และเบสบอล (Baseball), โชว์ทักษะการยิงธนูกับโซน Archery หรือจะลองเล่นสกี (Ski) กีฬายอดฮิตจากประเทศเมืองหนาว, สไตร์คพินโบว์ลิ่งโซน Bowling game, สนุกไปกับเกมทำท่าทาง (Action Racing) และฟันขนมลูกกวาด (Candy Slash), ฝึกเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเกมยิงหนังสติ๊ก (Sling shot) นอกจากนี้ยังมีกีฬาใช้ลูกบอลอย่างพินบอล (Pinball) บาสเก็ตบอล (Basketball) และซอกเกอร์ (Soccer)ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ Legend Heroes ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างท่วมท้น มีทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมที่มีหลากหลายให้เลือกต่อเนื่องตลอดทั้