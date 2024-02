เอสซีจี แจกหนัก ส่งโปรจัดเต็ม “111 ปี เอสซีจี จับแจกแตกทุกเดือน” อัดโปรโมชันแรง ตอบแทนผู้บริโภค

คุณไกรฤกษ์ คงคาศรี Chief Marketing Officer ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจีฉลองครบรอบ 111 ปี จึงได้จัดแคมเปญใหญ่ “111 ปี เอสซีจี จับแจกแตกทุกเดือน” ซึ่งถือแคมเปญใหญ่แห่งปีเพื่อตอบแทนผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าและบริการ Housing Product Solutions Business ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบ้าน ช่างและผู้รับเหมาทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท จำนวนมากกว่า 111 รางวัล สำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างเอสซีจี ผ่านทางร้าน SCG HOME Experience, SCG HOME บุญถาวร และ SCG Authorized Dealer ทั่วประเทศ รวมถึง SCG HOME Online ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - 15 สิงหาคม 2567 โดยเอสซีจีมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญดังกล่าวจะสามารถมอบความสุข แทนคำขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่านอกจากนี้ ยังถือเป็นการเสริมด้านกลยุทธ์ส่งยอดขายให้ถึงเป้าหมายภายในปี 2567 ของกลุ่มสินค้าและบริการ Housing Solutions Business ประกอบด้วย 5 กลุ่มดังนี้1) กลุ่มระบบหลังคา อาทิ หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น EXCELLA CRESTA ให้หลังคา...บ่งบอกความเป็นคุณ พลิกนิยามใหม่ของหลังคา สู่จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ด้วย DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY และ หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีแบบพิเศษ NoiseTECH ช่วยลดเสียงตกกระทบจากฝน และเสียงสะท้อนบนหลังคาเมทัลชีทได้ถึง 18%2) กลุ่มฝ้าเพดาน อาทิ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี สูตรซูเปอร์โมเลกุล ที่มีเนื้อเหนียวขึ้น ตอบโจทย์ช่างและผู้รับเหมา ทำงานและติดตั้งง่าย, ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ระบายอากาศ-โพรเทคชั่น มีนวัตกรรมช่วยระบายความร้อนจากโถงหลังคา ทำให้บ้านเย็นทั้งยังมีตาข่ายกันแมลง ทำให้การอยู่อาศัยดีขึ้น3) กลุ่มผนังตกแต่ง อาทิ ไม้ฝา เอสซีจี หลากหลายสีจากเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อคพลัส ที่ได้ผนังสีสวยทนนาน พร้อมลายไม้เสริมความเป็นธรรมชาติ และยังมีกลุ่มผนังตกแต่ง เอสซีจี เช่น รุ่นโมดิน่า โมดิชยู โมดิชวี ด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION เสริมสร้างให้ผนังมีมิติโดดเด่น มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ผนังตกแต่ง ระบบกันเสียง กันร้อน และกันไฟอย่างมีประสิทธิภาพ4) กลุ่มพื้น อาทิ บล็อกปูพื้น รุ่น Modern Block ทำให้พื้นภายนอกสวยงาม ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และ พื้นไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น คัลเลอร์ทรู สีในเนื้อไม้ หมดกังวลเรื่องสีหลุดลอก พร้อมนวัตกรรมใหม่ Color Loc Shield ล็อก 5 ชั้น ทนรอย 2 เท่า กันลื่น 10 เท่า5) งานโซลูชัน อาทิ DECAAR by SCG ผู้ให้บริการด้านงานโซลูชันฟาซาด (Facade Solution) และงานโซลูชันตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอก (Outdoor Living Solution) ที่เปิดโลกงานดีไซน์ให้เป็นจริง ด้วยบริการ ตั้งแต่นำเสนอวัสดุตกแต่งที่เหมาะสม ออกแบบวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการติดตั้ง พร้อมรับประกันให้ลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานเอสซีจี“เอสซีจีสามารถตอบโจทย์ได้เหนือความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุดและครบถ้วน ทั้งเจ้าของบ้าน ช่างและผู้รับเหมา โดยจะมุ่งเน้นที่จุดแข็งคือให้ความสำคัญต่อการบริการด้วยผู้เชี่ยวชาญเอสซีจี ผู้รับเหมาที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญเรื่องบ้าน ให้คำปรึกษาและแนะนำได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดทั้งกระบวนการ” คุณไกรฤกษ์ กล่าวเสริมสำหรับแคมเปญ “111 ปี เอสซีจี จับแจกแตกทุกเดือน” ได้จัดเต็มอัดรางวัลให้กับลูกค้าที่จับจ่ายซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างตลอดทั้งแคมเปญ เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน QR Code ที่สื่อ ณ จุดขาย และช่องทางออนไลน์ของเอสซีจี โดยทุก ๆ 5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ GWM New ORA Good Cat รุ่น PRO จำนวน 1 รางวัล ยิ่งไปกว่านั้นยังมีรางวัลอีกมากมายให้ได้ลุ้นกันตลอดแคมเปญ ได้แก่ รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 รางวัล, โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S23 FE 5G (8/128GB) จำนวน 3 รางวัล, จี้ทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล และบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัลการจับรางวัลจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ครั้ง นำโดยขบวนคาราวานจะเดินสายแจกรางวัลทั่วประเทศ เริ่มต้นจับแจกรางวัลในวันที่ 29 ของทุกเดือน โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และสำหรับรางวัลที่ 1 รางวัลใหญ่ จับแจกในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ SCG Building Materials, SCG Brand และ LINE Official ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปสำหรับรายละเอียดแคมเปญ “111 ปี เอสซีจี จับแจกแตกทุกเดือน” สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.scgbuildingmaterials.com/ และ https://www.facebook.com/SCGHomeOfficial หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center โทร 02-586-2222