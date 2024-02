“WeTV” ผนึกกำลัง “BMN” เสิร์ฟคอนเทนต์ “CHUANG ASIA” รายการไอดอลเซอร์ไววัลในพื้นที่รถไฟฟ้า MRT

“WeTV” ผนึกกำลัง “BMN” เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณานอกบ้าน(OOH)เสิร์ฟคอนเทนต์ “CHUANG ASIA” (ช่วง เอเชีย) รายการไอดอลเซอร์ไววัลแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมสื่อในช่องทางต่างๆ และรูปแบบดิจิทัลและแบบ Static ในพื้นที่รถไฟฟ้า MRT คาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคนต่อเดือนนางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แผนการดำเนินธุรกิจของ WeTV ในปี 2567 วางหมากรุกตลาด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง ประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง ภายใต้ 2 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1.กลยุทธ์ออริจินัลคอนเทนต์ และ 2.กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในคอนเทนต์หลักของ WeTV คือ ‘CHUANG ASIA’ รายการไอดอลเซอร์ไววัลที่ได้เปิดตัวไปเมื่อช่วง ปลายที่แล้ว พร้อมกับเผยโฉม 5 เมนเทอร์ชื่อดังระดับโลก นำโดยลีดเมนเทอร์อย่างแจ็คสัน หวัง ร่วมด้วย ไมค์ พิรัชต์, เจฟ ซาเตอร์, เตนล์ และเนเน่ พรนับพัน โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม“ล่าสุด WeTV ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ BMN ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณา OOH (Out Of Home) ด้วยการนำเสนอคอนเทนต์จากรายการ “CHUANG ASIA” (ช่วง เอเชีย) แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดยผู้ชมจะได้สัมผัสกับเด็กฝึกรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 70 คน จาก 10 ประเทศอย่างใกล้ชิด ทั้งการแวะเวียนไปถ่ายรูปกับโปสเตอร์ศิลปินตาม MRT สถานีต่างๆ และการดูวิดีโอเบื้องหลังการฝึกใน MRT โบกี้พิเศษ เพื่อให้แฟนๆมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กฝึกทั้ง 70 คนง่ายขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่าความเอ็กซ์คลูซีฟของคอนเทนต์ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) เมื่อผนวกเข้ากับศักยภาพของสื่อ OOH ของ BMN ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างการรับรู้ และประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายของรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) รวมถึงสร้างความสนุกเพลิดเพลิน และความประทับใจตลอดการเดินทางของคนในกรุงเทพฯ”นางสาวกนกพร กล่าวนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 และการ WFH เริ่มลดน้อยลง ผู้คนได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ และใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น สื่อโฆษณา OOH จึงกลับมามีบทบาทในการช่วยสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และสินค้ามากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาสื่อโฆษณา OOH มีการเติบโตขึ้น 15% และคาดว่าในปี 2567 นี้ จะเติบโตมากขึ้น 10% จากปี 2566 จากภาพรวมของตลาดสื่อโฆษณา OOH ที่เริ่มกลับมาคึกคัก BMN ในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณา และพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT จึงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่สร้างประสบการณ์ใหม่ และมอบความประทับใจในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อสอดรับกับความต้องการที่มากขึ้นตามลำดับนายวิทสุวัฒน์ กล่าวว่า “การร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในด้านสื่อโฆษณา OOH กับ WeTV ในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ BMN ที่จะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของสื่อโฆษณา OOH ในทุกรูปแบบของเราไม่ว่าจะเป็น Tunnel Wrap, In Train Network, PIDs, Sukhumvit Connected, Digital Metro Mall ล้วนจะช่วยสร้างการรับรู้ กระตุ้นความสนใจ และประสบการณ์ร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายของรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) ที่มาใช้บริการในสถานีที่หนาแน่นอย่างสถานีสุขุมวิท สถานีจตุจักร และสถานีกำแพงเพชร ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสถานีสุขุมวิทที่มี Traffic ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน โดยสื่อโฆษณาของ BMN มีศักยภาพที่แข็งแรง เพราะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีผู้ใช้บริการ MRT สัญจรผ่านไปมาอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน และประกอบกับการออกแบบสื่อโฆษณาของรายการ “CHUANG ASIA” ที่มีความสวยงามสะดุดตา ยิ่งจะยกระดับการสร้างประสบการณ์สนุกๆ และความน่าสนใจให้กับการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT จดเกิดการจดจำและบอกต่อได้อย่างแน่นอน”รายการ CHAUNG ASIA (ช่วง เอเชีย) เริ่มออกอากาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รับชมพร้อมกันทั่วโลกได้ทางแอปพลิเคชัน WeTV และช่อง one31 รวมทั้งยังเตรียมออกอากาศ ทางช่องโทรทัศน์อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย และอีกจุดขายที่สำคัญ แฟนๆ สามารถมีส่วนร่วมด้วยการโหวตบนแพลตฟอร์ม WeTV ได้ที่ https://bit.ly/CHUANGAsia2024 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้ที่โซเชียลมีเดีย WeTV Thailand และ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) ทุกช่องทาง