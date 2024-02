แบรนด์ Y8 รุกตลาดเฮลท์-บิวตี้ เปิดตัวเสริมอาหาร “Solanox”

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์ Y8 เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม แตกไลน์เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทย ภายใต้แบรนด์ “Solanox” พร้อมรางวัลและงานวิจัยการันตีคุณภาพ เอาใจผู้บริโภคยุคใหม่นางสาววัจนา รื่นพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การดูแลตัวเองและการดูแลสุขภาพที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคหรือที่เรียกว่า เวชศาสตร์ของการป้องกัน ได้เข้ามาแทนที่เวชศาสตร์ของการรักษาที่กำลังถดถอย โดยที่ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น เราอยู่ในตลาดอาหารเสริมและสุขภาพความมา 8 ปี จึงเห็นเสน่ห์ในธุรกิจนี้โดยเราได้ทำการวิเคราะห์สภาพตลาด และพบว่าธุรกิจสุขภาพความงามเป็นตลาดที่ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตลาดความงามก็ไม่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้โรคระบาดได้ก่อให้เกิดเทรนด์ของคนที่ดูแลสุขภาพก่อนที่เกิดโรคนั่นทำให้ศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดโรคเข้ามาแทนที่ศาสตร์การรักษาที่กำลังถดถอย เพราะคนจะดูแลสุขภาพตัวเองในปัจจุบันมากกกว่าจะเก็บเงินเพื่อไปดูแลตัวเองในบั้นปลาย ผู้บริโภคจึงเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกให้ดีเพื่อชีวิตที่สมดุล เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพทั้งภายในภายนอกจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และพบว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ จึงต่อยอดความสำเร็จเดินหน้าแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล่าสุดบริษัทได้เวลากว่า 3 ปี ในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ Solanox “ All In One Innovative Dietary Supplement ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบรวมการดูแลฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมและความงามไว้ด้วยกัน เป็นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและต้านความเสื่อมระดับเซลล์ มีสารสกัดสำคัญระดับโลกมารวมไว้ 11 ชนิด พร้อมมีงานวิจัยรองรับกว่า 450 ฉบับ การันตีประสิทธิภาพของ Solanox ด้วยผลงานวิจัยทดสอบในเซลล์ 5 ฉบับจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวอย่างหนักและต้องการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้สุขภาพร่างกายองค์รวมและภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ มีส่วนช่วยในการเติมเต็มให้ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองค่อนข้างจำกัด ลดความยุ่งยาก ไม่ต้องรับประทานอาหารเสริมหลายตัวทั้งนี้คาดว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Solanox” จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ และจะสามารถช่วยผลักดันยอดขายรวมของบริษัทให้เติบโตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า 20% โดยในปีนี้ทางบริษัทได้วางแผนการบุกตลาดทั้งออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์ โดยโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ให้ครอบคลุมผู้บริโภคที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบโจทย์เทรนด์ดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตของยอดขายรวมตลอดทั้งปี 2567