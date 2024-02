"บอนชอน" ชูเมนูเด็ด-ผุด10สาขาดันโต20% ควง “เจมีไนน์-โฟร์ท" ดูดนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน 360 – บอนชอน เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจปี 2566 ที่มีการเติบโตดับเบิ้ลดิจิต จากการดำเนินกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ชูจุดเด่นเรื่องการบริการที่ครอบคลุมทั้งหน้าร้านและเดลิเวอรี การขยายสาขาไปทั่วประเทศ รวมไปถึงการขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ล่าสุดเร่งเครื่องเปิดตัวเมนูใหม่บอนชอน “The Whole Chicken” เซตไก่แบบครบส่วน กับความอร่อยจัดเต็มแบบใหญ่ X2 ต่อด้วยเพิ่มความพิเศษอีกเท่าตัวด้วยการคว้า “เจมีไนน์-โฟร์ท” 2 หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี ขึ้นแท่นคว้าตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่ใหม่ล่าสุดของปีนี้ ที่จะมาส่งต่อความอร่อยสไตล์เกาหลีแบบใหม่ ๆ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ย้ำการเป็นแบรนด์ร้านไก่ทอดเกาหลีอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีต้นกำเนิดแบรนด์ จากเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2545 และ เป็นแบรนด์ที่มีการขยายสาขาไปทั่วโลกมากกว่า 450 สาขา ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อเมริกา, ฝรั่งเศส, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม.นายนครินทร์ ธรรมหทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บอนชอน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของบอนชอนในปี 2566 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ อาทิ การเสิร์ฟความอร่อยสไตล์เกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับบอนชอนที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงการออกเมนูไก่ทอดเกาหลีในรสชาติใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้บริโภค เช่น ทาวเวอร์ไก่ทอดซอสดิปเปอร์ ที่มีซอสดิปเปอร์ให้เลือกลองถึง 5 ซอส รวมถึงเปิดตัวบอนชอนขนาดใหม่ไซส์ XS เพื่อเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างครอบคลุมผ่านการบริการทั้งหน้าร้าน สั่งกลับบ้าน และแบบเดลิเวอรีรวมถึงการรุกตลาดขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสาขากว่า 119 สาขา นอกจากนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมาบอนชอนได้สร้างกระแสฮือฮาให้กับวงการตลาดไก่ทอดเกาหลีด้วยกลยุทธ์สร้างการรับรู้ผ่านการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งแรกในไทย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด ส่งผลให้ฐานกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 20 %สำหรับในปี 2567 บอนชอน ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสร้างประสบการณ์ความอร่อยอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บริโภค เปิดตัวกลยุทธ์ด้วยสินค้าใหม่ล่าสุด The Whole Chicken เซตไก่ทอดเกาหลีสูตรต้นตำรับแบบครบส่วน ทั้งปีก อก สะโพก และน่อง รวมในเซต มากถึง 18 ชิ้น พร้อมเพิ่มความอร่อยจัดเต็มแบบคูณสอง อาทิ ความใหญ่ X2 ด้วยชิ้นไก่ที่ใหญ่กว่าเดิม ความกรอบ​ X2 ด้วยแป้งบางกรอบสุดพิเศษ พร้อมเทคนิคการทอดและคลุกแป้งด้วยสูตรลับจากบอนชอน และความ​อร่อย X2 ด้วยซอสซิกเนเจอร์อย่าง ซอสซอยการ์ลิค และซอสฮอท ที่พิถีพิถันในการทาซอสด้วยแปรงแบบชิ้นต่อชิ้น โดยเมนูนี้ได้วางจำหน่ายแล้วที่ร้านบอนชอนทุกสาขา และช่องทางเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันบอนชอน นอกจากนี้บอนชอนยังมีแผนเดินหน้าขยายเพิ่มเติมอีก 10 สาขาภายในปี 2567 พร้อมเป้าการเติบโตมากกกว่า 20%นอกจากการเปิดตัวเมนูใหม่ บอนชอนยังลุยกลยุทธ์เจาะกลุ่มผู้บริโภคนิวเจนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้สองนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตรุ่นใหม่ไฟแรง “เจมีไนน์ - นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” มาร่วมงานกับบอนชอนเป็นครั้งแรกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่ 2 ด้วยคาแร็กเตอร์ น่ารัก ขี้เล่น แต่แฝงไปด้วยความร้อนแรง ที่ทำให้มีแฟนคลับชื่นชอบเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและเข้าถึงง่าย สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นไก่ทอดเกาหลีที่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่ชัดเจนทั้งนี้การเลือกทั้งสองหนุ่มมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดกลยุทธ์สร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายพร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้ รวมถึงสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับแบรนด์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้จากการดำเนินกลยุทธ์ข้างต้น บอนชอนเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจและทำให้ภาพรวมการดำเนินงานตลอดปี 2567 เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตอกย้ำการเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และทุกโอกาส นายนครินทร์ กล่าว