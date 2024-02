PTTGCสู่องค์กรความยั่งยืน สร้างสมดุลภายใต้กรอบESG

PTTGC เดินหน้าองค์กรความยั่งยืนตามกรอบESG แบบสมดุลครอบคลุมทุกมิติ ชี้ธุรกิจยั่งยืนได้ต้องมีสินค้าที่ตลาดต้องการและโลว์คาร์บอน สอดคล้องเมกะเทรนด์นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า Reshapeing Thailand for a Sustainable Future สำหรับภาคธุรกิจเพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืนหรือมี ESG(Environment, Social, และ Governance :ESG ) เบื้องต้นต้องเชื่อมโยง 3 เรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ซึ่งหลายคนมักพูดเรื่องESC เน้นสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่ความจริงต้องทำไปด้วยกัน ให้เกิดความสมดุลและครอบคลุมทุกมิติการดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืน ธุรกิจต้องมีกำไร เพื่อใช้ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ทำให้บุคลากรและคนรุ่นใหม่อยากร่วมทำงานด้วย เช่นเดียวกับนักลงทุน และพันธมิตรร่วมทุนก็ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน และการใช้พลังงานสะอาดอดีตบริษัทจะคำนึงเพียง Licensed to Operation ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว บริษัทต้องมี ESG ซึ่งถือเป็น Social Licensed to Operate ต้องเป็นgood citizen ของโลก ซึ่งPTTGC มุ่งสู่องค์กรยั่งยืน ที่คงความสามารถในการทำกำไรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของเมกะเทรนด์ กล่าวได้ว่าต้องมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนก่อนนายคงกระพัน กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนของไทยมีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนระดับโลก และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) มากที่สุดในอาเซียนถึง 37 บริษัท และมีระดับคะแนนท็อป 1%ถึง 12บริษัท ซึ่งPTTGCก็เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากDJSI ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง นับเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับสากลสำหรับประเด็นสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยประชาคมโลกยึดมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์(Net Zero) ซึ่งประเทศไทยประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปีค.ศ. 2065 โดยNet Zero คือ การทำธุรกิจจะไม่ปล่อยคาร์บอนเพิ่มให้โลก แต่ถ่ามีการปล่อยคาร์บอนจะต้องนำกลับมาจัดเก็บไว้ อาจปลูกต้นไม้ หรือ CCS ซึ่งปัจจุบันบริษัทชั้นนำของไทยได้มีการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ไว้ชัดเจน ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนให้บริษัทเล็กดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนลงด้วย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่ประกาศไว้อีกเรื่องที่มีความสำคัญ คือขยะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันพลาสติกถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พลาสติกเป็นวัสดุที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและคาร์บอนถึง 3เท่าเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น แต่ประเทศไทยมีการบริหารจัดการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบบางประเทศ โดยไทยมีการจัดเก็บพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้งานใหม่เพียง1/4 ขณะที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนการนำกลับมามากกว่า 70%PTTGC เป็นบริษัทในเครือปตท.ที่ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ มีโรงงานในไทยเกือบ 50แห่ง โดยช่วง 10ปีที่ผ่านมา มีการขยายการลงทุนต่างประเทศจำนวนมาก และให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจยั่งยืนสร้างการเติบโตในเวทีโลกโดย PTTGCได้ตั้งเป้า Net Zero ในปีค.ศ.2050 และมีเป้าหมายในการปรับลดคาร์บอนที่ชัดเจน โดยผลิตผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มและคาร์บอนต่ำ เช่น การผลิตสารเคลือบผิวของ allnex และการตั้งโรงงานผลิตไบโอพลาสติกชนิดPLAในไทย ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งการตั้งโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในไทยขึ้น เกิดEcosystem สร้างประโยชน์ต่อประเทศ ช่วยลดปัญหาขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะพลาสติกเพื่อจัดเก็บส่งมารีไซเคิลที่โรงงาน และมีการร่วมกับพันธมิตรในการนำพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นสินค้าเช่น เสื้อ รองเท้าและกระเป๋ารีไซเคิล เป็นต้น