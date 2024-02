สินค้าแม่และเด็ก 3 หมื่นล. โตต่อเนื่อง ไทยรั้งผู้นำส่งออกอาเซียน เอ็กซ์โปลิงค์ ลุยจัด ‘Kind + Jugend ASEAN’ คาดเงินสะพัด 2 พันล.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค เปิดเผยว่า ตลาดรวมสินค้าแม่และเด็กมูลค่า 25,000-30,000 ล้านบาท ปีนี้มองว่าน่าจะโตอีกไม่ต่ำกว่า 5% จากปกติโต 10% ส่วนตลาดส่งออกอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท โตในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง พ่อแม่เด็กใส่ใจและให้ความสำคัญกับของเล่น/ของใช้เด็กที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น บวกกับการเข้ามาตีตลาดของสินค้าจีน ที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำคัญและปรับตัวรับมือ เพื่อรักษาตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น ให้ความสำคัญกับวัสดุและคุณภาพมากขึ้น มีอายุการใช้งานคงทนมากขึ้น นำเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และดีไซน์ เข้ามาใช้ รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์เข้ามาเสริม เป็นต้นในส่วนของเอ็กซ์โปลิงค์ จากความสำเร็จของการจัดงาน Kind + Jugend ASEAN ในปีที่แล้ว สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายในงานมากกว่า 1,000 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่เปิดตลาดอาเซียน +6 ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ปีนี้พร้อมจัดงานต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่เป็นเท่าตัวโดยงาน Kind + Jugend ASEAN 2024 ในปีนี้ขึ้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 กรุงเทพฯ โดยมีแบรนด์ชั้นนำอย่าง The Vauva, Attitude Mom, Baa Baa Sheepz®, Granny Ben™, Begin Baby Food, Bzu Bzu, Comfy Nest, Dr Albani & Baby Up, Farlin, Fiffy, Hanul, Kanmo Group, Frigg, Mushie, และ Tiny Twinkle ตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้ว“การจัดงานในครั้งนี้ได้ยกระดับพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเดิมไปอีกขั้นด้วยธีม ‘Taking A Leap Forward’ หรือขยายความที่ว่า ทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนวัตกรรม ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงจากแบรนด์สินค้าแม่และเด็กชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ 7 โปรไฟล์ตามประเภทของสินค้า ครอบคลุมทุกความต้องการในงานเดียว โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าเชิงนวัตกรรม สินค้าที่ทำจากส่วนผสมธรรมชาติ ปลอดสารเคมี บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน สามารถใช้ซ้ำ และไม่เป็นขยะหรือสารเคมีต่อโลก” นายภูษิต กล่าวนอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาที่สอดคล้องกัน อาทิ Guideline to Create Smart Innovative Solution for Your Little One, Transforming Trends in Baby Product Design & Development และอีกมากมาย โดยคาดว่างาน Kind + Jugend ASEAN 2024 จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย จากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และมีการเจรจาธุรกิจที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายในงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทประธานกรรมการหอการค้า กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีมากกว่า 660 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศผู้นำด้านตลาดสินค้าแม่และเด็ก ประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนามทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าของเล่นเด็กที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ของเล่นเด็กจึงเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพสูงที่มีแนวโน้มเติบโต ซึ่งสินค้าประเภทรถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นมีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด มีตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ.