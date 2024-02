TACC กางแผนปี 67 เร่งขยายฐานลูกค้า เดินหน้าผลักดัน ESG ตั้งเป้ารายได้โต 10%

บมจ. ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดแผนปี 67 รุกสร้าง New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness ลุยขยายฐานลูกค้า เน้นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใส่ใจสุขภาพ ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตร วางเป้ารายได้เติบโตระดับ 10% พร้อมเดินหน้าแนวคิด ESG สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ผู้จัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2567 ถือเป็น “ปีแห่งการสร้างฐานของ New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness“ ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่ง ผ่านความร่วมมือพันธมิตร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10% จากปีก่อน และในปีนี้มีแผนออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ“เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม Core Menu และ New Menu รวมทั้งออกสินค้าใหม่ร่วมกันในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และเครื่องดื่ม Non Coffee Menu ใน All Cafe ทั้งร้าน7-Eleven ในประเทศไทย ร้าน7-Eleven ในประเทศกัมพูชา และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของ 7-Eleven”สำหรับ License Businessในปี 2567 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวคาแรคเตอร์ตัวใหม่ ซึ่งในครั้งนี้จะมาเป็นแก๊ง มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม หลังจากในช่วงปลายปี 2566 ได้รับลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ และทำการตลาดในประเทศไทย สำหรับ “Bellygom” หมีสีชมพูสุดคิวท์ตัวแรกจากประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลา 4 ปีโดยปัจจุบัน License Business ของบริษัทฯ มีทั้งคาแรคเตอร์ต่างประเทศ และคาแรคเตอร์ของไทย เช่น หมาจ๋า , Warbie Yama , Line Creators เป็นต้น คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้ในกลุ่มของธุรกิจ B2C ให้เติบโตได้เป็นอย่างดีในส่วนของบริษัท เฮลธ์ อินสไปร์ด แพลนเนต จำกัด (HIP) ที่เป็นบริษัทย่อยนั้น ซึ่งมีแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี โดยคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อน“ในปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปปรับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของต้นทุน การเสริมทัพทีมการตลาด และในปีนี้มีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และความงาม เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยตั้งเป้าหมายรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งในส่วนของช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ และออฟไลน์” ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการร่วมทุน หรือ M&A เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในส่วนของการลงทุนในปี 2567 ทางบริษัทฯ ทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อยู่ภายในการยอมรับจาก (GFSI) โดยเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกในระดับนานาชาติขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าและผลักดันการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักคือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มีโปรเจคเกี่ยวกับ ESG ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้มีแผนดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ในการติดตั้งให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ พันธมิตรของบริษัทฯ ก็ได้มีการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เช่นกัน