ฉลองครบรอบ 37 ปี! นครชัยแอร์ ลดค่าสมัครสมาชิกเหลือ 37 บาท

ฉลองครบรอบ 37 ปี นครชัยแอร์ มอบของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้า!! สมัครสมาชิก NCA Go Card จากปกติ 59 บาท เหลือเพียง 37 บาท เท่านั้น ถึง 30 เม.ย. 2567ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบ 37 ปี มอบของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ทุกท่าน ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67 เมื่อสมัครสมาชิก NCA Go Card จากเดิมราคาปกติ 59 บาท เหลือเพียง 37 บาท เท่านั้น โดยสิทธิ์ของสมาชิก NCA Go Card สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร ที่นั่งละ 5 % จำนวน 20 ที่นั่ง รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 1,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางเว็บไซด์นครชัยแอร์ ที่ www.nakhonchaiair.com/ncaweb หรือ สมัครผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา ซึ่งสำหรับสิทธิประโยชน์สมาชิกนครชัยแอร์ NCA Go Card ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลด 5 % ในการซื้อตั๋วโดยสาร 1 ที่นั่ง ต่อ เที่ยว ต่อ วัน จำนวนรวม 20 ที่นั่ง ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถโดยสาร และมีสิทธิ์รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 5 % ในทุกเส้นทางที่รถนครชัยแอร์ให้บริการ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ยืนยันสิทธิ์ จนอายุสมาชิกครบ 4 ปี ซึ่งทุกระยะทางที่ลูกค้าใช้บริการกับนครชัยแอร์จะถูกเก็บสะสมคะแนน เพื่อใช้แลกรับของพรีเมียม ของนครชัยแอร์ต่อไปทั้งนี้ นครชัยแอร์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับและเลือกใช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์มาตลอด 37 ปี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาก้าวเหนือมาตรฐานการให้บริการในด้านต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในทุกการเดินทาง สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทาง Call Center 1624 , ผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com/ncabooking , ผ่านโซเชียล NCA Social Booking (Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือ ผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) รวมถึงการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ด้วยตัวเองได้ทันทีที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ รังสิต หรือ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา