CRC เผยธุรกิจในเวียดนามโต 10% โหมขยายทุกโมเดลกว่า16 สาขาปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เปิดปีมังกรสุดสตรอง ยอดขายเติบโต 10% รับกำลังซื้อคึกคักช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เวียดนาม (Tet) พร้อมแผนลุยขยายสาขาทุกรูปแบบต่อเนื่องรวมกันไม่ต่ำกว่า 16 สาขานายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “จากข้อมูลสถาบันกลางเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ (CIEM) ของประเทศเวียดนาม มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนาม (GDP) จะมีการเติบโตราว 6.3% ซึ่งได้แรงหนุนจากการขยายตัวของภาคส่งออก และการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง FTA ของคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีน และสหรัฐอเมริกาส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทำให้เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม กลุ่มฟู้ด มียอดขายเติบโตมากกว่า 10% ในช่วงเข้าสู่เทศกาล Tet เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นการเปิดปีมังกรได้อย่างดีมากทั้งนี้ในปี 2567 เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ของไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! 3 สาขา และศูนย์การค้า GO! อีก 3 สาขา จะทำให้สิ้นปี 2567 มีไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! 41 สาขา และศูนย์การค้า GO! 42 สาขา ใน 32 จังหวัดจาก 63 จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามอีกทั้งยังมีแผนขยายซูเปอร์มาร์เก็ต go! (มินิ โก!) ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เจาะตลาดเมืองรองของเวียดนาม โดยเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่คุ้มค่าทั้งอาหารสดและแฟชั่น ซึ่งถือเป็น Winning Format และประสบความสำเร็จอย่างมากของกลุ่มฟู้ด อีกราว 10 สาขา ทำให้ภายในสิ้นปี 2567 จะมีซูเปอร์มาร์เก็ต go! ทั้งสิ้นกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ“เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ตอกย้ำการเป็น Platform of Trust ที่ผู้บริโภคและคู่ค้าทุกคนในเวียดนามให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง” นายญนน์ กล่าว