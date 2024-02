“ยูเรนัส คลินิก” จัดเต็มปีมังกร ขยายสาขา ผุดสินค้าใหม่

“ยูเรนัส คลินิก” เข้าสู่ปีที่ 4 เดินหน้าขยายอาณาจักรความงาม เน้นกลยุทธ์ “เคียงข้างคุณทุกความสวย” เดินหน้าขยายสาขาเพิ่มในศูนย์การค้า ตอบโจทย์ขยายการตลาดระบบ Entertainer, Influencer Marketing เป็นคลินิกความงาม ที่เลือก Best Location ในการเจาะกลุ่มลูกค้า Urban luxury ตั้งเป้าขยายการบริการเอาใจกลุ่มที่สนใจความงามวิถีธรรมชาติ และ เวชศาสตร์ชะลอวัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น





ปี 2024 เป็นปีแห่งการเรียนรู้และปรับตัวในทุกธุรกิจ คลินิกความงามเป็นอีกภาคธุรกิจ ที่ต้องพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในปี 2024-2025 เป้าหมายขยายสาขาคาดว่าจะเปิดให้บริการถึง 25 สาขา รวมถึงวางแผนแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ความงามในเร็วๆ นี้





"ยูเรนัส คลินิก" เตรียมนำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาเป็นรูปแบบ one beauty product fit all อีกทั้งเรามีทีมการตลาดที่แข็งแกร่ง เจาะการยิง Ad รุกทิศทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมส่งตรงความสวยถึงหน้าบ้าน ง่ายแค่คลิกเดียว เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน Beauty Comes First ยังคงเป็นจริงเสมอ





“ยูเรนัส คลินิก” เป็นคลินิกความงามที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารับบริการทางคลินิก ความงามครบวงจร ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 4 ปี ความสำเร็จของ "ยูเรนัส คลินิก" ในแง่ของการเจาะตลาด เน้นการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เลือกที่กลุ่มลูกค้า Urban Luxury เน้นการศึกษาโลเคชั่น ในการเปิดสาขา ด้วยราคาที่สมเหตุผลและโลเคชั่นที่ดีในการให้บริการ ตอบรับมาตรฐาน นโยบายความปลอดภัยจากภาครัฐและภาคธุรกิจ

"ยูเรนัส คลินิก" จัดเต็มไตรมาสแรกปีมังกร 2024 ธุรกิจความงามยังคงเดินหน้าพัฒนาแคมเปญความงามเพื่อเพิ่มการเข้าถึง และขยายสาขาทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ทุกวันของการทำงานแบบ ยูเรนัส คลินิกเราเชื่อว่า "เพราะความสวย... คู่ความสุข" Where Beauty Meets Happinessณชกร เขียวนุ้ย Chief Change Officer ( CCO) “ยูเรนัส คลินิก” กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคม และ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ในภาวะเพิ่งกลับเข้าทำงานกันอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า "ยูเรนัส คลินิก" พร้อมเดินหน้ากับการเป็นคลินิกความงามในการทำหน้าที่ดูแลทุกเรื่องความสวย เราตั้งใจวางกลยุทธ์การตลาดขยายสาขาเพิ่มทุกปีเทรนด์การให้บริการความงามในปีนี้เข้าสู่เทรนด์ Power of Woman Priority ความงามกับผู้หญิงที่เหนือระดับเช่นคุณ เน้นเรื่องราวการนำเสนอบริการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่ม Target เพศหญิง คือกลุ่มเป้าหมายหลักผู้มีไลฟ์สไตล์รักความสวยและมีอำนาจ กล้าตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีในแบบที่สวยและมีความสุข และในส่วนของกลุ่มลูกค้าผู้ชายจะเน้นไปยังกลุ่ม Anti-Aging หรือกลุ่มลดอาการปวดเมื่อย ด้วยภาวะของการเป็นผู้นำ ไลฟ์สไตล์การทำงานที่แตกต่าง ผู้ชายต้องการดูแลตัวเองในเรื่องบุคลิกและสุขภาพที่ดีขึ้นให้เกิด customer experience ในทุกรูปแบบการให้บริการที่มีมาตรฐาน เลือกทำการตลาดกระขายสู่หัวเมืองทุกภาค นำทัพพรีเซ็นเตอร์ นำโดย รถเมล์ คะนึงนิจ, อาเล็ก ธีระเดช และเข้ม หัสวีร์ ยกขบวนสร้างความสุข เพิ่มสีสันไปยังกลุ่มลูกค้า Urban Luxury สร้างสีสันและความสุขไปยังสาขาต่างๆจากกระแสการตอบรับที่ดีดังกล่าว "ยูเรนัส คลินิก" กับแพลนขยายสาขาในไตรมาสแรกของปีนี้ กระจายจัดกิจกรรมในแนว Beauty Entertainment ไปยังห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ทำเลดี กระจายถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าปีนี้ขอแสดงความยินดีกับ 2 สาขาที่มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ สาขาที่ 20 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค และสาขาที่ 21 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งเปิดบริการไปเมื่อช่วงปลายเดือน มกราคม ที่ผ่านมา และสาขาที่กำลังจะเปิดให้บริการอีก 4 สาขา ตามลำดับ คือ สาขาที่ 22 สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ และสาขาที่ 23 เซ็นทรัล เชียงราย และสาขาที่ 24 เซ็นทรัลขอนแก่น และสาขาที่ 25 สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีแผนการตลาดไตรมาสแรกของปี 2024 มุ่งเน้นการขยายสาขาเปิดในห้างสรรพสินค้าตามหัวเมืองต่างจังหวัด เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง ขยายทิศทางลูกค้าใหม่ในต่างจังหวัดและทั่วประเทศ"ยูเรนัส คลินิก" ขอขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างทุกความสวย การันตีความสำเร็จด้วยการเปิดให้บริการครบรอบ 4 ปี และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการให้บริการเพื่อการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการ จึงเตรียมดำเนินการวางแผน ขยายสาขาเพื่อตอบโจทย์การให้บริการตามความต้องการมากขึ้น.