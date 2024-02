ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รุกตลาดไทย ขยายโอกาสทางดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายมงคล ตั้งศิริวิช ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย ลาวและเมียนมา เผยว่า “ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ในการบริหารจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น เพื่อความยั่งยืน โดยมีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคาร ไอที โรงงานอุตสาหกรรม โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งความร่วมมือกับทาง วีเอสที อีซีเอส เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มช่องทางขยายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นในกลุ่มธุรกิจไอทีและดิจิทัล และขยายให้ครอบคลุมทุกหัวเมืองหลักในประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยต่อยอดเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้ง่ายขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ โคโลเคชั่น (Colocation) และตลาดในภาคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องใช้การประมวลผลด้านไอทีและการสำรองไฟเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเราจะทำงานร่วมกันในการนำเสนอโซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจรให้กับลูกค้าในภาคธุรกิจทั่วประเทศ”นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “วีเอสที อีซีเอส เป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายสินค้าและโซลูชั่นไอทีของไทยมานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันเราเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 70 แบรนด์ การร่วมมือกับทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในครั้งนี้ วีเอสที อีซีเอส ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ APC อย่างเป็นทางการ โดยถือสินค้าทุกหมวดหมู่และยังมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีล่าสุดอย่าง APC Smart-UPS Lithium-ion และโซลูชั่นซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ซึ่งทางวีเอสทีได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าเหล่านี้จริงในสาขาทั่วประเทศและจะสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้สามารถทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรการตลาด การขายเอ็นจิเนียร์ รวมถึงระบบการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 6,000 ราย ที่สำคัญคือ เรามีสำนักงานสาขา ซึ่งเป็น Sales Office กระจายอยู่ใน 11 จังหวัดทั่วไทย ที่มีสินค้ารุ่น Exclusive พร้อมอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายได้สัมผัสสินค้าจริงทั้งในเมืองหลักและเมืองรองและยังสามารติดต่อประสานงานกับทีมขายและ Engineer Team ได้อย่างใกล้ชิดเต็มที่ ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเชื่อมั่นได้เลยว่าด้วยศักยภาพทั้งหมดของเราจะช่วยต่อยอดขายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้ยอดขายลูกค้าในภาคธุรกิจทั่วประเทศให้เติบโตได้อย่างแน่นอน”อาทิตยา สูรพันธุ์ รองประธานกลุ่มธุรกิจ Secure Power ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย ลาว และเมียนมา ระบุว่า ”โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง VST ECS จะมุ่งเน้นทำการตลาดสำหรับกลุ่มโซลูชั่นด้านไอที ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม UPS แบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ EcoStruxure IT ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ในระยะยาวได้ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที ลดการเกิดดาวน์ไทม์ และการชัตดาวน์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเทคโนโลยี UPS แบบลิเธียมไอออนครบไลน์ ให้ขนาดที่บางลง อายุการใช้งานนานกว่า 3 เท่า ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น 2 เท่า อายุการใช้งานราว 10 ปี เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม ช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ UPS ยังมาพร้อมระบบอัจฉริยะอาทิ eConversion เป็นโหมดสำหรับ UPS แบบ 3 เฟส ที่เป็นสิทธิบัตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้เวลาในการสลับโหมดการทำงานเป็นศูนย์ จึงให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 99%โซลูชั่นไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ MDC (Micro Data Center) มาพร้อมเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ครบครัน ในตู้เดียว อาทิ UPS ระบบปรับอากาศ ระบบเซ็นเซอร์ ระบบตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น ระบบ PDU ระบบการมอนิเตอร์ และระบบการทำงานระยะไกล เป็นต้น ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด สำหรับสภาพแวดล้อมด้านไอทีและการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ไอทีในอาคารทั่วไปซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนวิถีการทำงานแบบดั้งเดิม ให้ไปสู่ชีวิตการทำงานแบบดิจิทัล และมีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยในการควบคุม สั่งงาน มอนิเตอร์ระยะไกล เพื่อการตัดสินใจในกรณีที่คาดไม่ถึง โดยไม่ต้องเข้าไปที่ไซต์งาน อาทิ Network Management Card for Easy UPS, EcoStruxure IT Expert ช่วยให้ง่ายในการแก้ปัญหา และคาดการแนวโน้มการใช้พลังงานได้ ให้ความยืดหยุ่นสำหรับสภาพแวดล้อมไอที และอุตสาหกรรมในยุค 4.0วีเอสที อีซีเอส และชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและเล็งเห็นถึงหัวใจสำคัญที่องค์กรต่างๆ จะนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น นั่นคือการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล ด้วยระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และระบบสำรองไฟเชื่อถือได้ และเสริมให้ธุรกิจไปสู่ความเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาด และเพื่อให้องค์กรธุรกิจที่กำลังมองหาระบบโครงสร้างไอทีที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม