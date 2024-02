ซูเปอร์สปอร์ต เจาะทุกเจนเนอเรชั่น เปิดอีก 2 สาขา หาดใหญ่-นครสวรรค์ รับปีมังกร

วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ได้เผยถึงกลยุทธ์ว่า ซูเปอร์สปอร์ต มีแผนขยายสาขาให้ครอบคลุมและรีโนเวทร้านเดิมให้มีรูปแบบที่ทันสมัยพร้อมด้วยแบรนด์กีฬาชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อได้อย่างตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งการดีไซน์ของร้านจะพลิกโฉมไปจากเดิมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ และเพิ่มสินค้าให้ครอบคลุมทุกประเภทกีฬาอย่างครบครัน

ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย รุกตลาดขยายสาขาอย่างต่อเนื่องต้อนรับปีมังกร เปิด 2 สาขา โฉมใหม่ที่หาดใหญ่และนครสวรรค์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ทุกเจอเนอเรชันเพื่อให้กลุ่มคนรักกีฬาได้มาลองสัมผัส พร้อมสร้างพลังมูฟสุขภาพที่ดีกันที่ร้าน Supersports ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ คุณอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเหล่าผู้คว่ำหวอดในวงการกีฬา อาทิ คุณประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา, ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงเหล่านักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเข้าร่วมแสดงความยินดีซูเปอร์สปอร์ต เปิด 2 สาขาโฉมใหม่ หาดใหญ่และนครสววรค์ โดยสาขา หาดใหญ่ เป็นสาขาที่ 88 มาในคอนเซปต์ The biggest sporting goods retail store in Songkhla ซึ่งต้องบอกเลยว่าสาขานี้จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา และเป็นสาขา 3.0 ที่นำร่องเรื่องดึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กับการเลือกซื้อสินค้า อาทิ Safesize สแกนเพื่อรองเท้าวิ่งที่ใช่ที่สุด สามารถคำนวนและเลือกรองเท้าที่ฟิตพอดีกับทุกมิติเท้าอย่างแม่นยำ พร้อม Pressure Plate สำหรับสร้างข้อมูลลักษณะเท้าด้วย AI และลู่วิ่งเสมือนจริง เรียกได้ว่าทางซูเปอร์สปอร์ต เอาใจนักช้อปสุดๆ เพราะนอกจากที่จะได้ทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อแล้ว ยังมีไฮไลต์สำคัญ คือ การรวบรวม Jersey Wall ทุกลีกที่มากที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียวอีกด้วย สำหรับสายครอบครัวกับโซนสินค้าของเด็กที่นี่ก็มีครบครัน รับรองว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการแน่นอน และสำหรับสาขาที่ 89 ทางซูเปอร์สปอร์ตเอาใจคนภาคกลางตอนบนด้วยการเปิดสาขา นครสวรรค์ พร้อมสร้างประสบการณ์ New Experience Store ด้วยการตกแต่งภายในร้านดีไซน์ออกมาในรูปแบบและบรรยากาศที่ทันสมัย พลิกโฉมจากร้านซูเปอร์สปอร์ตแบบเดิมคุ้นตาและยังมาพร้อมสินค้าหลากหลายครอบคลุมทุกประเภทกีฬาครบจบในที่เดียว เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมชุดและอุปกรณ์กีฬาในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้ตอกย้ำแนวคิดหลักของซูเปอร์สปอร์ต Move You, Move Sport มูฟไปอีกขั้นกับร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำครบครันมากที่สุด ขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเพื่อให้กลุ่มคนรักกีฬาได้มาลองสัมผัสเริ่มมูฟไปข้างหน้าสร้างสุขภาพที่ดีกันที่ร้าน Supersportsและเพื่อเป็นการฉลองการเปิดสาขาใหม่นี้ ทางซูเปอร์สปอร์ตจัดหนัก! โปรโมชั่นพิเศษสุดปังเอาใจลูกค้า สำหรับ สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์ โดยเฉพาะ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมรับของสมนาคุณสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ 31 ม.ค. 67 - 14 ก.พ. 67• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1: รับส่วนลด 15%* เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ: รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 100 บาท* ที่แอปเดอะวัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน) สิทธิพิเศษเฉพาะ 100 ท่านแรก ช้อปไม่มีขั้นต่ำ: รับฟรี! S SPORTS JUMP ROPE มูลค่า 390 บาท* (จำกัด 1 ชิ้น / ท่าน และ จำกัดแค่ 100 ชิ้น)• รับของสมนาคุณสุดพิเศษ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข: รับฟรี! คะแนน The 1 พิเศษ 400 คะแนน* เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ / ท่าน / วัน): รับเพิ่ม!! SUPERSPORTS TOTE BAG มูลค่า 390 บาท* เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / ใบเสร็จ / ท่าน / วัน)นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี easy E-receipt ตามเงื่อนไขของโครงการที่รัฐบาลกำหนดทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้าซูเปอร์สปอร์ต สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจขของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดปีมังกรนี้.