ส่งมอบ “คุณค่า” เพื่อสะท้อนสู่ “มูลค่า”...วิถีแบรนด์ของ BEM

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมส่งมอบบริการที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับการเดินทางของผู้ใช้บริการ 3 ด้าน นั่นคือ Happy Journey : Health & Safety เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย, Happy Living Society : Society and communities อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนรายรอบเส้นทางอย่างมีความสุข และ Happy Planet : Environment and Climate Action กิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่พนักงานผู้เป็นต้นทางของความสุข เพื่อมอบความสุข ความปลอดภัยในการเดินทางแบบไม่สิ้นสุด และเป็นการเดินทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง“ภายใต้การผสานอัตลักษณ์ BEM ให้ออกมาเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น เป็นการสร้างคุณค่า แล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการให้ได้รับรู้ได้ถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตลอดจนความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง ในการมอบบริการและประสบการณ์เดินทางที่ดี ซึ่งแนวคิดและกระบวนการเหล่านี้เมื่อนำไปผนวกกับตัวเลขจากงบการเงินของบริษัท ภายใต้เครื่องมือ Corporate Brand Success (CBS) Valuation ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาการขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง ถือเป็นความภาคภูมิใจของ BEM อย่างมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน และทุกปีก็นำข้อมูลที่ได้กลับไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะแบรนด์ขององค์กรนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน”หลังจากนี้เส้นทางของ BEM ยังคงเดินหน้ามอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกชีวิตในเมืองต่อไป ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่จะดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีประเด็นความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ สมกับนิยามการเดินทาง...Happy Journey with BEM เดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน