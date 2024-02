“NGG JEWELLERY” ส่งชุด Limited Edition ทองคำ8แท่ง 99.9% มังกรมงคล 8 ทิศ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! รับปีมังกรมหามงคลสุดปัง!

NGG JEWELLERY ส่งชุด Limited Edition ทองคำแท่งมังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” รับยุคเก้าพลังดาวไฟ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์สวย ละเอียด คมชัด งาน 3 มิติ เสริมมงคลสุดปัง ประกอบด้วยทองคำแท่ง 99.9% จำนวน 8 แท่ง ลายมังกรมงคลหันหน้าตามทิศจับลูกแก้ว บรรจุในกล่องไม้หุ้มหนังสวยหรู พร้อมจัดโปรแบบจัดเต็ม เมื่อซื้อรับทันที! กรอบรูปมังกรทองคำแท้ และรับสิทธืซื้อมังกรตัวที่ 9 น้ำหนัก 19.99 กรัม มาพร้อมทองแท่งลายมังกรในกล่องแพคเกจสวยหรู วางจำหน่ายช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Facebook LINE และร้าน NGG jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อต้อนรับปีมังกรทองมหามงคล “NGG JEWELLERY” ในฐานะที่เราเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจ และอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 9 “ยุคเก้าพลังดาวไฟ” ยุคธาตุไฟที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ความสำเร็จ อำนาจและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตกับชุด Limited Edition มังกรมงคล 8 ทิศ “ Year of The Divine Dragon” สุดExclusive ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นตัวอักษรมงคลจีน ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG เพื่อเชิญพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองของยุค 9ส่งเสริมความรุ่งโรจน์ให้ปี 2024ร่ำรวย มั่งคั่ง ปิติยินดีมีความสุข โชติช่วงดังไฟตลอดทั้งปีชุด Limited Edition มังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” ทองคำแท่ง 99.9% สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ละเอียดคมชัด สวยงาม สมจริง 3 มิติ เสมือนมังกรทองเหาะพุ่งออกมาจากแผ่นทองคำ มือถือลูกแก้ววิเศษเพลิงไฟ บ่งบอกความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ อำนาจบารมี รุ่งเรืองร่ำรวย มั่งคั่ง โชคดี มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี โดยชุดมังกรมงคลมีทั้งหมด 8 ทิศ ทองคำจำนวน 8 แท่ง น้ำหนักแท่งละ 15 กรัม บรรจุในกล่องไม้หุ้มหนังแบบสวยหรู มีแจ็คเก็ตหุ้มลาย พร้อม Insert Card อีกด้วย โดยเน้นเสริมความเป็นมงคลสุดปัง ที่มีความแปลกใหม่ ท้าทายตามความเชื่อของคนจีนโบราณที่นับถือมังกรเป็นเทพเจ้า และปีมังกรทองนี้ NGG JEWELLERY จึงนำทองคำแท่ง 99.9% จัดเป็นคอลเลคชัน Box set ชุดทองคำแท่งลายมังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยตัวอักษรมงคลจีน ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองของยุค 9 ที่ส่งเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปีโดยด้านหน้าเป็นลายมังกรมงคลหันหน้าตามทิศจับลูกแก้ว โดยมังกรหมายถึงความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี ลูกแก้ว หมายถึงการรวมสิ่งดีๆ อาทิ โชคลาภ วาสนา อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง และด้านหลังเป็นลาย NGG Star โดย ดาวฤกษ์เป็นดวงดาวที่ส่องแสงประกายได้ด้วยตัวเอง บ่งบอกถึงความสำเร็จ สมหวัง ซึ่งมีทั้งหมด 8 ทิศ ทองคำจำนวน 8 แท่ง คือ 1) มังกรมงคลทิศเหนือ ธาตุน้ำ ส่งเสริมอำนาจบารมีและการค้าขาย 2) มังกรมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุดิน ส่งเสริมความรู้และวิสัยทัศน์ 3) มังกรมงคลทิศตะวันออก ธาตุไม้ ส่งเสริมสุขภาพและครอบครัว 4) มังกรมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ ส่งเสริมความร่ำรวยมั่งคั่ง 5) มังกรมงคลทิศใต้ ธาตุไฟ ส่งเสริมเรื่องชื่อเสียง 6) มังกรมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน ส่งเสริมด้านคู่ครอง พาร์ทเนอร์ 7) มังกรมงคลทิศตะวันตก ธาตุทอง ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ 8) มังกรมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุทอง ส่งเสริมผู้อุปถัมภ์ด้านการงานให้มีความก้าวหน้า​พร้อมกันนี้ คอลเลคชัน ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ “ Year of The Divine Dragon ” สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้มีความโดดเด่นด้วยเทคนิคพิเศษด้วยการปั้มแบบไฮดรอลิก เพื่อให้ได้ลวดลายละเอียดคมชัด สวยงาม เงาด้าน นับเป็นการผสมผสานในการหล่อหลอม ออกแบบให้มีความสมจริงในลักษณะ 3 มิติ เสมือนมังกรทองเหาะพุ่งออกมาจากแผ่นทองคำ มือถือลูกแก้ววิเศษเพลิงไฟ บ่งบอกความรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ โชคดี และเสริมอำนาจบารมี โดยทองแท่งบรรจุในกล่องไม้หุ้มหนังแบบสวยหรู มีแจ็คเก็ตหุ้มลาย Year Of The Enriched Dragon 2024 พร้อมด้านในมี Insert Card อีกด้วย เหมาะสำหรับการเก็บสะสม และให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ รวมถึงนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทองคำต่างประเทศด้วย​นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่ซื้อคอลเลคชัน ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ “ Year of The Divine Dragon ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. –31 มี.ค. นี้จะได้รับกรอบรูปมังกรทองคำแท้ 99.9% มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 1 ชิ้น ทันที! โดยมีให้เลือกถึง 4 แบบ 4 ลายด้วยกัน นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อ BOX SET ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ ยังสามารถรับสิทธิ์ซื้อมังกรตัวที่ 9 ซึ่งเป็นทองคำแท่ง 99.9% น้ำหนักทอง 19.99 กรัม มาพร้อมกับกล่องแพคเกจสวยหรูอีกด้วย“สำหรับชุด “Year of The Divine Dragon” มังกรมงคล 8 ทิศ สุด Exclusive มีช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ NGG jewellery ทุกสาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์, เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล ศรีราชา, เทอมินอล 21 พัทยา ,ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville) และ เซ็นทรัล พระราม2 โดยสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ของมีจำนวนจำกัดหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery ***สำหรับราคาน้ำหนักที่กำหนดไว้ ได้อ้างราคาแบบ Real timeตามราคาตลาดโลก ซึ่งลูกค้าสามารถเช็คราคาได้ตามจริง” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด