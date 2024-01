โออิชิ กรีนที เปิดตัวแคมเปญใหม่ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์ แทคทีมซ่า..กล้ามีดีย์”

“โออิชิ กรีนที” ผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในไทย จัดเต็มรับต้นปี ส่ง “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” ชาเขียว ซ่า..มีดีย์ ผสานสตรีทแฟชั่นเป็นครั้งแรก! อัพเลเวลความสนุกซ่า จับมือแบรนด์แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ “ออริจินัล เกรฮาวด์” (Original Greyhound) จัดแคมเปญคอลแลบบอเรชัน (Collaboration) สร้างสรรค์คอลเลกชันแฟชั่นสุดคูล “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์ แทคทีมซ่า..กล้ามีดีย์”ที่ผ่านมา “โออิชิ กรีนที” ได้บุกเบิกในการสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้วงการชาพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ได้นำชาพร้อมดื่มอัดลมภายใต้แบรนด์ "โออิชิ ชาคูลล์ซ่า" ที่ผสานคุณประโยชน์จาก ชาเขียวที่มีคาเทชิน พร้อมความซ่าที่อัดแน่นมาแบบเต็ม ๆ นวัตกรรมชาเขียวซ่าโดนใจวัยรุ่น มาสร้างสรรค์แคมเปญ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียว ซ่า..มีดีย์” ดึงไอดอลขวัญใจคนรุ่นใหม่ วง “Paper Planes” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ชูกลยุทธ์ “Music Marketing” เต็มสูบ พร้อมปรับโฉมฉลากบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่โดนใจเจนซ่า ซึ่งจากแคมเปญที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในทุกมิติ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า มีการเติบโตในเชิงปริมาณถึง 15% หลังจากที่ได้เปิดตัวแคมเปญ [ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566]คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แบรนด์โออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นเซกเมนต์ชาเขียวอัดลมที่ประสบความสำเร็จ มียอดขายเติบโต เพราะเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นที่ต้องการความแปลกใหม่ และเพื่ออัพเลเวลความสนุกซ่ายิ่งขึ้น เราจึงจับมือกับ ออริจินัล เกรฮาวด์ แบรนด์แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ร่วมกันครีเอทโปรเจกต์ที่ Out of the box ออกมาเป็นแคมเปญ ‘โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์ แทคทีมซ่า..กล้ามีดีย์’ สร้างสรรค์คอลเลกชันสุดพิเศษผ่านแฟชั่นไอเทม เสื้อ กระเป๋า และหมวก”นอกจากนั้น เพื่อสร้างการรับรู้แคมเปญในวงกว้าง โออิชิ ชาคูลล์ซ่า แทคทีม ออริจินัล เกรฮาวด์ จัดงานเปิดตัวแคมเปญฯ (เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567) ด้วยแฟชั่นโชว์สุดอลังการ เนรมิตพื้นที่บริเวณลานเซ็นทรัล คอร์ท ใจกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ให้เป็นรันเวย์สำหรับแฟชั่นโชว์สไตล์ Mega Crew จากกองทัพนายแบบนางแบบ ตัวแทนเจน Z มาโชว์คอลเลกชันสุดคูล ที่ผสมผสาน DNA ความซ่าของโออิชิ ชาคูลล์ซ่า ในลุคเท่แบบฉบับเกรฮาวด์ และมินิคอนเสิร์ตจากบอยกรุ๊ปแห่งวงการ T-POP “ไลแคน“สำหรับคอลเลกชันพิเศษ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์” มีสินค้ารวม 4 ไอเทม ได้แก่ เสื้อยืดทีเชิ้ต, เสื้อแขนยาว, กระเป๋า และหมวก วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ที่ร้าน Greyhound สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมถึงร้าน Everything hound สาขาสยามพารากอน และเมกาบางนา“เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แคมเปญ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์ จะเป็นหนึ่งในแคมเปญการตลาดสำคัญในปีนี้ ที่จะช่วยสร้างกระแส และสื่อสารคอนเซปต์ของแบรนด์โออิชิ ชาคูลล์ซ่า รวมถึงขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มเติม ขณะเดียวกันเรายังคงยึดมั่นในคุณภาพของชาเขียวต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่น ที่มอบคุณประโยชน์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง” คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล กล่าวปิดท้ายทั้งนี้ ปัจจุบัน โออิชิ กรีนที ยืนหนึ่งผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มของไทยในทุกมิติ ครองแชมป์ทุกด้านต่อเนื่อง ทั้งส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายสูงสุด มีฐานผู้ดื่มมากถึง 10 ล้านคนในไทย และเป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีส่วนแบ่งการตลาด 45% โดยที่ตลาดชาพร้อมดื่มในปีที่ผ่านมามีมูลค่าตลาด 15,823 ล้านบาท [ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566].