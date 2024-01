LINE จับมือ สสว. ดันเอสเอ็มอี

ผู้จัดการรายวัน 360 -LINE ประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ มุ่งเน้นให้ความรู้ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการตลาด และโอกาสแสดงสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำบาทบาทของ LINE ในฐานะเพื่อนร่วมทางเคียงข้าง SME ไทย สร้างแบรนด์และธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลจากผลสำรวจของ สสว. ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SME ไทย นำเทคโนโลยีมาใช้งานในด้านการให้บริการและการตลาดมากที่สุดถึงกว่า 60% โดย LINE เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่ SME นิยมใช้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า กลุ่ม SME ไทยจำนวนมากถึงกว่า 75% ยังมีการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ในขั้นพื้นฐานเท่านั้น โดยยังไม่มีการทำกิจกรรม หรือเทคนิคทางการตลาดเชิงลึกบนโลกออนไลน์ ด้วยยังขาดความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐ นำโดย สสว. ตระหนักถึงและพร้อมเร่งเข้าสนับสนุน ด้วยการจับมือร่วมกับ LINE ประเทศไทย ในการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้ SME ไทย ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเชิงลึก ทั้งในด้านการขาย การโปรโมทสินค้า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการมอบสิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่(1) เพิ่มความรู้การตลาดออนไลน์ ด้วยการร่วมจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับ SME ไทย ให้สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าเว็บไซต์สื่อสารการเรียนของ สสว. และช่องทาง LINE for Business พร้อมงานสัมมนาในรูปแบบออฟไลน์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567(2) สิทธิประโยชน์มากมายเสริมแกร่งคนทำธุรกิจ อาทิ สิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลและการเรียนรู้ SMEConnext สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก LINE Family Club เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับทั้งผู้ประกอบการและทีมงาน SME ไทย ทั้งเวิร์คช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิจกรรมไลฟ์สไตล์ เสริมสร้างความสุขให้คนทำธุรกิจได้เข้าร่วมฟรี! ไปจนถึงส่วนลดการใช้บริการหรือเครื่องมือด้านการตลาดต่างๆ จาก LINE และพาร์ทเนอร์อื่นอีกมากมายที่เข้าร่วม(3) โอกาสแสดงสินค้าครั้งใหญ่ พิชิตใจผู้บริโภค งานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งใหญ่ ที่ทาง สสว. และ LINE ร่วมรังสรรค์ให้ SME ไทย ได้มีโอกาสแสดงสินค้าสู่สายตาผู้บริโภค และขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมร่วมสนับสนุนการโปรโมทให้ร้านค้า SME ไทย เพิ่มโอกาสการขาย สร้างรายได้เพื่อการเติบโตSME ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย LINE พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญช่วยให้ SME ไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วยการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐได้ที่ bizportal.go.th พร้อมติดตามข่าวสารการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ อัปเดตกิจกรรมสำหรับ SME ไทยที่น่าสนใจจาก LINE for Business ได้ที่ LINE Official Account: @linebizth และเฟซบุ๊ก LINE for BusinessLINE for Business เป็นกลุ่มบริการจากแพลตฟอร์ม LINE สำหรับภาคธุรกิจไทย ที่มุ่งยกระดับศักยภาพการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยให้เทียบเท่าธุรกิจระดับสากล สู่การเติบโตรับโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย 2 กลุ่มโซลูชั่นหลัก ได้แก่ LINE Official Account บัญชีทางการที่สามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครื่องมือเพื่อสร้างหน้าร้านออนไลน์ ด้วยยอดการเปิดบัญชีในปัจจุบันกว่า 6 ล้านบัญชี และ LINE Ads โซลูชั่นในการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ด้วยตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมถึง 6 บริการ รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้ภาคธุรกิจเติบโตผ่านแชตได้อย่างครบวงจร