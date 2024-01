การสร้างคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง คือความท้าทายอย่างมีวิสัยทัศน์ (Part 2)

ด้วยวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ผนวกเข้ากับจุดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทำให้สถาบันสามารถสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่บริษัทญี่ปุ่นในไทย บริษัทในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทของไทย และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดมาจากสถิติภาวะการได้งานทำที่ผ่านมาของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน TNI ทำให้ทราบถึงข้อมูลว่า บัณฑิตของ TNI ไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการเฉพาะในบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้น องค์กรและบริษัทต่างๆ ของไทยต่างให้การยอมรับ และคัดเลือกเข้าทำงานหลังจากการศึกษา นอกเหนือจากบางส่วนต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบธุรกิจของครอบครัว และประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้นแม้ว่าในช่วงปี 2019 - 2021 จะประสบภาวะ Covid-19 แต่จำนวนภาวะการได้งานทำยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มสูงขึ้นนางสาวธัญสินี พิชัยบัณฑิตกุล มหาบัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Amari Bangkok Hotel ในตำแหน่ง Manager, Catering Sales กล่าวถึงแนวคิดและประสบการในการทำงานสั้นๆ ว่า“Every challenge is a chance to grow, learn, and level up. ทุกความท้าทาย คือโอกาสในการเติบโต เรียนรู้ และก้าวหน้าขึ้น แม้ว่าตอนนี้ยังคงทำงานคนละสายกับสาขาที่เรียนจบ แต่จากการเรียนทำให้ทราบถึงวิธีการคิดในรูปแบบอื่นๆ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งความรู้ที่ได้มาก็ยังคงศึกษาเพิ่มเติม และถ้าหากมีโอกาสก็อาจจะ applied เข้าไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับที่เรียนค่ะ”ทางด้าน นางสาวภศิชา พิมพ์กิ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาการบัญชี (AC) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในตำแหน่ง Business Solution Expert กล่าวว่า “หลังจากจบการศึกษาได้มีโอกาสทำงานในอาชีพที่ปรึกษาการวางระบบ ERP หรือที่เรียกว่า Consultant ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน และตอนทำงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้บัญชีที่ได้เรียนมาอีกด้วยปัจจุบันผันตัวมาทำงานสาย IT แทน เนื่องจากตอนที่เป็นที่ปรึกษาระบบ ทำให้สนใจในเรื่องระบบมากขึ้น อยากศึกษาอยากเรียนรู้ในเรื่องการทำงานหลังบ้านมากกว่านี้ และยังได้รับโอกาสจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมาก เพราะตัวเองไม่ได้จบทางด้าน IT โดยตรงแต่เพราะมีเป้าหมายจึงสนุกกับการทำงานค่ะ”นายภูริช เดชะบุญศิริพานิช บัณฑิตเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Full Stack Developer กล่าวถึงโอกาสการฝึกงาน จนเป็นเหตุผลในการตัดสินใจทำงานว่า“สถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกที่ฝึกงานหรือสหกิจเองได้ ซึ่งผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โจทย์ของผมเป็นแนว Experimental คือต้องพัฒนาระบบอะไรบางอย่างตามความต้องการของทีมโดยเริ่มจากศูนย์ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้งัดทุกสกิลความรู้ความสามารถทุกอย่างออกมาประยุกต์ใช้งานจริง เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ ทำให้ผมเห็นถึงศักยภาพของตนเอง อะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ สุดท้ายก็ทำได้มันทำให้มีความมั่นใจในการทำงานขึ้นเยอะมาก และกล้าที่จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆปัจจุบันกำลังประกอบอาชีพเป็น Software Engineer โดยเริ่มต้นจากการทำอาชีพอิสระเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือที่รู้จักในนาม Full Stack Developer ทำเกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเป็นหลัก ซึ่งก็มีการใช้ทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาทิ ทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า จากนั้นนจึงออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น”