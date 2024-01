สรพ. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ประกาศจัดงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 นี้ ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรมู ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีพญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ปีนี้ ให้ความสำคัญในเรื่องของ Growth Mindset เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งมอบคุณค่าของระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่ง Mindset เป็น 2 ประเภท คือ Fixed Mindset และ Growth Mindsetในส่วนของ Growth Mindset เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต มองว่าความฉลาดและพรสวรรค์เป็นคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาได้ ความล้มเหลวเป็นสิ่งชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นความคิดแบบนี้จึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข รวมถึงมองทุกอย่างเป็นโอกาส ในขณะที่ Fixed Mindset เป็นกรอบความคิดแบบตายตัว พรสวรรค์และความฉลาดเป็นสิ่งติดมาพร้อมกับการเกิดมาตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอีก และไม่สามารถพัฒนาได้ ทำให้นำไปสู่การคิดเชิงลบ มักจะหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายเพราะเกรงความล้มเหลว ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและไม่เชื่อว่าจะทำได้แพทย์หญิงปิยวรรณ กล่าวขยายความถึงแนวความคิด Growth Mindset for Better Healthcare System เพิ่มเติมว่า กุญแจสำคัญที่จะปลดล็อคการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง มี 3 ประการ ได้แก่ การคิดนอกกรอบ การคิดใหม่ เป็นการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ และการคิดบูรณาการคิดผสานเรื่องทางคลินิก (clinical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และการปฏิบัติการ (operations) ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่ดีกว่าในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสำคัญสำหรับระบบบริการสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ คือ ประสบการณ์ที่ดีของผู้ป่วย (improved patient experience) ผลลัพธ์การรักษาที่ดี (better patient outcomes) ลดต้นทุนการรักษาพยาบาล (reducing costs) สุขภาวะของบุคลากร (staff well-being) และ พัฒนาความเท่าเทียมด้านสุขภาพ (advancing health equity)สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum นี้ ภายในพิธีเปิด วันที่ 12 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษและพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้กับสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นมีการบรรยายองค์ความรู้ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนิทรรศการ การนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ด้วยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และ http://www.forumhai.com