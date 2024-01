ปตท.สผ.ผนึกพันธมิตรศึกษาCCSอ่าวไทยตอนบน

ปตท.สผ. ร่วมกับภาครัฐ ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของอ่าวไทยตอนบนนายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รอง‍อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงในการร่วมศึกษาและประเมินศักยภาพชั้นหินธรณีวิทยาเพื่อกักเก็บคาร์บอน บริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่าง ปตท.สผ. ซึ่งลงนามโดยนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน และ Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) ซึ่งลงนามโดย Mr. Satoshi Asawa Executive Vice President of Energy Business Unit, และ INPEX CORPORATION ลงนามโดย Mr. Toshiaki Takimoto Director, Managing Executive Officer, Senior Vice President of Hydrogen & CCUS Developmentการศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระดับประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกรม‍เชื้อเพลิงธรรมชาติ และ JOGMEC จากญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่จำเป็นต่อการวางแผนพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ในอ่าวไทย รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย