กรมเจ้าท่าร่วมกับ UK DfT จัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Train the Trainer: TtT)วันที่ 15 มกราคม 2567 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Train the Trainer : TtT) ร่วมกับ The Department for Transport, United Kingdom : UK DfT ตามแผนความร่วมมือระหว่าง UK DfT กับกรมเจ้าท่า ประจำปี 2567ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้อนุมัติให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (กลุ่มตรวจท่า) ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Train the Trainer) สำหรับเจ้าพนักงานตรวจท่า ตามแผนภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน The Department for Transport, United Kingdom : UKDFT สหราชอาณาจักร กับกรมเจ้าท่า ประจำปี 2567 เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่า จำนวน 8 ท่าน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในภารกิจและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) รวมถึงกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางทะเลสากล และสามารถเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปพัฒนาการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมด้านพาณิชยนาวีให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืนพร้อมกันนี้ ยังมีความสำคัญในด้านการส่งเสริมภารกิจหลักของกรมเจ้าท่าในการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ (ISPS Code) ต่อไป ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Mr. Simon Corkill และ Mr. Leigh Smith ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Security Operation Team : IMSOT) จากสหราชอาณาจักร เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการฝึกอบรม