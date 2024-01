สุดยอดโครงการเด่นปี 66 ที่ "กัลฟ์" มอบให้แก่สังคมไทย

โดยในด้านสาธารณสุข "กัลฟ์" ยังคงเดินหน้าโครงการร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยให้บริการด้านทัตกรรมแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุขหรือยากต่อการเข้าถึงการรักษา เป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ , ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ , ชุมชนแก่งคอย จ.สระบุรี และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งทีมแพทย์ได้ทำการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน , ถอนฟัน , ขูดหินปูน , เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ประมาณ 150-200 คน/วัน นอกจากนี้ยังได้มีการนำเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ เพื่อใส่ฟันเทียมให้คนไข้ ในหน่วย อ.แก่งคอย อีกด้วย ขณะที่ "กัลฟ์" ได้มอบงบประมาณ 8,500,000 บาท แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการสนับสนุนการออกหน่วย "GULF Sparks Smiles" และต่อยอดโครงการเพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษและกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้าและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขที่ "กัลฟ์" มอบให้นั่นคือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่มีเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง มากที่สุดในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่สามารถขจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ ที่การฟอกไตปกติไม่สามารถทำได้ ลดการติดเชื้อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว และลดยอดการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบ Smart IT System เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์นำมาศึกษาและทำวิจัยได้ด้วยขณะที่ด้านการศึกษา (เยาวชน) นั้นในปี 2566ร่วมกับพาน้องๆ ไปเปิดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ที่โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี และ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและการเกษตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนการวาดภาพจาก คุณพรพรรณ สุวรรณ์ เจ้าของแฟนเพจ “PannPam การ์ตูน สร้าง สุข” เพื่อนำภาพไปพัฒนาสู่การจัดนิทรรศการศิลปะผ่านแกลเลอรี่เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ "กัลฟ์" ยังเดินหน้าสานต่อโครงการที่ร่วมมือกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ รวม 89 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า 5 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้กับผู้ป่วยที่ครอบครัวมีรายได้น้อยให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามศักยภาพในส่วนกิจกรรมอื่นๆ นั้น "กัลฟ์" ได้เป็นเจ้าภาพให้ข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตร Executive MBA (EMBA) จำนวน 65 คนจาก Marshall School of Business, University of Southern California (USC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา "กัลฟ์" ได้ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ามาศึกษาดูงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ มากกว่า 20 คณะ รวมกว่า 1,000 คนและยังได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้พลังงานสะอาดให้แก่เยาวชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Boot Camp) โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน” ด้วยปิดท้ายด้วยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ปีที่ผ่านมานั้น "กัลฟ์" ได้เปิดตัว โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ติดตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์และให้ความรู้แก่ชุมชน ทั้งเรื่องการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ และเรื่องพลังงานสะอาด ที่เกาะทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจกรรมของชุมชนได้ตลอดวัน และยังร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดทุ่งนางดำ โดยมีพนักงานกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับคนในชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างชุมชนสีเขียวยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ "กัลฟ์" ยังได้จับมือกับเครือข่ายโทรคมนาคม AIS ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ชุมชนห่างไกลภายใต้โครงการเพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงพลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในพื้นที่ห่างไกล โดยนำร่องแห่งแรกที่บ้านดอกไม้สด ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขา ขาดแคลนไฟฟ้า มีประชากรประมาณ700 คน รวม 160 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ข้าวโพด ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆรวมทั้งยังจัดกิจกรรม “กัลฟ์สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร และแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรและยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันทั้งนี้ "กัลฟ์" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งมอบพลังใจให้กับคนไทยได้อย่างเต็มที่ และในอนาคต "กัลฟ์" ยังคงสานต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจในการสร้างพลังความสุขให้กับคนไทยต่อไป เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน(Advertorial)