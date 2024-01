“ไทยเบฟ” ปรับทัพผู้บริหาร “โฆษิต-ประภากร” นั่ง COO

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วน โฆษิต สุขสิงห์ ประภากร ทองเทพไพโรจน์ นั่ง COOบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. ปรับตำแหน่งของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President & Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร• นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม• นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม3. แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหารโดยนายอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่นายโฆษิต สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กรจากรายละเอียดข้างต้น รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะประกอบด้วย1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 13) นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 24) นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 35) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 46) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 57) นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง8) นายโฆษิต สุขสิงห์9) นายประภากร ทองเทพไพโรจน์10) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา11) นางต้องใจ ธนะชานันท์12) นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน13) ดร. เอกพล ณ สงขลา14) นางนันทิกา นิลวรสกุล15) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุลทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ1. พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน2. ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตการณ์โควิด-193. เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน4. ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การนำทัพของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร