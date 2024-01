“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” จัดงาน “The Mall Lifestore Kids Funtasia CoComelon” เปิดตัว “CoComelon, inflatable playland” ที่แรกในประเทศไทย เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ พันธมิตรชั้นนำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2567 ในงาน “The Mall Lifestore Kids Funtasia CoComelon” (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ คิดส์ ฟันเทเชีย โคโค่เมล่อน) เปิดตัว “CoComelon, inflatable playland” (โคโค่เมล่อน อินแฟลตเทเบิล เพลย์แลนด์) ครั้งแรกในประเทศไทย กับการนำคาแรกเตอร์อนิเมชั่นสุดฮิตระดับโลก “โคโคเมล่อน” (CoComelon) มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องเล่นเป่าลมสุดมันส์ ตื่นตาตื่นใจด้วยไฮไลท์ตุ๊กตาเป่าลม “น้องเจเจ” (JJ) ความสูงกว่า 8 เมตร โดยมีคุณแม่สายแฟ(ชั่น) “ชมพู่ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ชวน “น้องสายฟ้า – พายุ – แอบิเกล” มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกแบบฟูลทีมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ที่ M Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิภายในงานนอกจากได้ตื่นตาตื่นใจไปความอลังการของตุ๊กตาเป่าลม “น้องเจเจ” ความสูงกว่า 8 เมตร น้อง ๆ ยังสนุกสนานไปกับหลากหลายกิจกรรมภายในเครื่องเล่นเป่าลมขนาดใหญ่ สีสันสดใส และปลอดภัย ถอดแบบจาก “โคโคเมล่อน” แฟรนไชส์ความบันเทิงสำหรับเด็กอันดับ 1 ของโลก ที่ได้รับความนิยมจนถูกเผยแพร่เป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 20 ภาษา การันตีความโด่งดังด้วยยอดเข้าชมผ่านทางยูทูบ และเน็ตฟลิกซ์รวมกว่า 4 พันล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านบทเพลง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเจเจ กับครอบครัว และเพื่อน ๆ พบกับเครื่องเล่นสุดน่ารักมากมาย อาทิ CoComelon Bus รถโรงเรียนสีเหลืองสุดน่ารัก, Bouncy เครื่องเล่นเป่าลมที่ให้เด็ก ๆ ได้ปล่อยพลังไปกับการกระโดดอย่างสนุกสนาน, Pyramid Climbing ปีนป่ายอย่างเต็มที่บนเครื่องเล่นรูปทรงพีระมิด, Hexagon Maze เพลิดเพลินกับเส้นทางวงกตภายในรูปทรงหกเหลี่ยม, CoComelon Rainbow Slide ลื่นไถลบนสไลเดอร์สีรุ้ง ปิดท้ายด้วย Ball Pit ฟินกับการล้มลุกคลุกคลานอยู่ในมวลลูกบอลสีสันสดใสนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมีตแอนด์กรีตกับมาสคอต “เจเจ” และ “โคดี้” ที่มาร่วมทักทายและถ่ายภาพกับเด็ก ๆ ตลอดจนแจกรางวัลสุดพิเศษ รวมไปถึงสินค้าลิมิเต็ด เอดิชั่น จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ป๊อปอัพ สโตร์ ภายในงานเท่านั้น พิเศษ! ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 พบกับขบวนพาเหรดและโบโซที่จะมาสร้างสีสันช่วงวันเด็กให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ร่วมสัมผัสความสนุกของ “CoComelon, inflatable playland” ที่มหานครแห่งความสุขของทุกครอบครัวได้ที่ M Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2567 และ M Fashion Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ระหว่างวันที่ 18 - 28 มกราคม 2567กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงชื่อเพื่อรับ Wristband ก่อนเข้าพื้นที่ Playland และคืนให้ เจ้าหน้าที่เมื่อหมดรอบกิจกรรมระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม รอบละ 30 นาทีจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบละไม่เกิน 80 คนผู้ปกครองสามารถเข้ามาในบริเวณพื้นที่ Playland ได้จำกัดความสูงผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละเครื่องเล่นไม่เกิน 140 เซนติเมตรเพื่อความปลอดภัย ก่อนเข้าเล่นเครื่องเล่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมถุงเท้ากันลื่นเท่านั้นพร้อมกันนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ โคราช ยังร่วมจัดหลากหลายกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันเด็กแห่งชาติ 2567 “The Mall Lifestore Kids Funtasia” สำหรับน้อง ๆ ภายใต้คอนเซปต์ “ผจญภัยในดินแดนแห่งความสุข สนุกกับกิจกรรม เติมเต็มด้วยจินตนาการ” ตลอดเดือนมกราคม ดังนี้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิTHE MALL LIFESTORE BANGKAPI TAMIYA SPEED PLAYGROUND วันศุกร์ที่ 12 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ที่ M FASHION HALL 2 ชั้น1 มหานครแห่งความสุขสนุกต้อนรับ วันเด็กสุดหรรษา เอาใจน้อง ๆ หนู ๆ ที่ชื่นชอบความเร็ว สนุกจัดเต็มไปกับ “Tamiya MINI 4WD” ในคอนเซ็ปต์ TAMIYA SPEED PLAYGROUND ภายในงาน พบกับสินค้า Tamiya ราคาพิเศษลดสูงสุด 15% พร้อมสนุกไปกับพื้นที่ SPEED PLAYGROUND ให้ได้นั่งประกอบรถ และเปิดสนามให้ได้ทดสอบประลองความเร็วกันตลอดการจัดงาน พิเศษ สำหรับวันเด็ก พบกับกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลตลอดทั้งวัน และกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ มือใหม่ ที่อยากเข้าวงการรถแข่ง หรืออยากเรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งรถให้แรงขึ้นกับ Workshop Tamiya MINI 4WD พร้อมปลดปล่อยพลังความเร็วอย่างสร้างสรรค์ และรับของขวัญกลับบ้านไปพร้อมกันTHE MALL LIFESTORE BANGKAPI LITTLE MARKETPLACE วันเสาร์ที่ 27 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ M FASHION HALL 2 ชั้น 1 ชวนเด็ก ๆ มาเปลี่ยนเรื่องเล่น ๆ ให้เป็นประสบการณ์สุดพิเศษกับ “LITTLE MARKETPLACE” พื้นที่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หนูน้อย สมาชิก M Junior Club อายุไม่เกิน 12 ปี ได้ทดลองเป็นพ่อค้า แม่ค้า นำของเล่น ของใช้ เสื้อผ้ามือสอง สินค้า DIY หรือแม้แต่เมนูโปรดมาเปิดร้านขายได้ตามใจ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ตลาดคิดส์สร้างสรรค์ โดยเด็ก ๆ จะได้แสดงความสามารถ ค้นหาตัวเองอย่างอิสระ เสริมประสบการณ์ ในการเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน และช่วยเสริมทักษะการคิดเงิน ทอนเงิน ทักษะ การเจรจาที่มากกว่าการเรียนรู้จากแค่ในห้องเรียน พร้อมด้วยกิจกรรม LITTLE TALENT SHOW การแสดงความสามารถพิเศษจาก DJ KINKIN ดีเจรุ่นจิ๋วแต่แจ๋วที่จะมาเปิดบูธดีเจ เปิดเพลง สร้างบรรยากาศงาน ให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพลิดเพลิน และเสริมสร้างจินตนาการ ไปกับการ เล่านิทานประกอบดนตรีแสนสนุกเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระTHE MALL LIFESTORE THAPRA THE JOURNEY OF RED INDIAN VILLE วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ M EVENT HALL และ M LIFESTYLE HALL ชั้น G เตรียมเดินทางไปกับการการผจญภัยครั้งใหม่ในงาน “เดอะ เจอร์นีย์ ออฟ เรด อินเดียน วิลล์” ต้อนรับน้อง ๆ สู่หมู่บ้านอินเดียแดง ใจกลางท่าพระ ด้วยกระโจมลวดลายชนเผ่าหลากหลายสไตล์ให้เลือกถ่ายรูปเช็คอิน พร้อมสนุกสนานไปกับการทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดจากฝั่งทวีปอเมริกา จำนวนกว่า 20 สายพันธุ์ อาทิ แพะแองโกล่า เหยี่ยวแฮรีส นกแก้วมาร์คอว์ เฟอร์เรท สกั๊งค์ ฯลฯ ที่มาอวดความน่ารักให้น้อง ๆ ได้ถ่ายรูปและป้อนอาหาร ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปให้แสดงความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ทั้ง เพ้นต์หน้า และการทำหมวกอินเดียแดงเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานBOOMERANG LAND WITH THE LOONEY TUNES SHOW วันเสาร์ที่ 13 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567ที่ MCC HALL ชั้น 3กลับมาอีกครั้งกับงานวันเด็ก จากช่อง Boomerang ครั้งแรกของการ์ตูนสุดฮิตขวัญใจเด็ก ๆ ตลอดกาลกับ The Looney tunes Showเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคKIDZOOONA และ BERG Play Together วันศุกร์ที่ 5 – วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ M GRAND HALL ชั้น G กิจกรรม KIDZOOONA POP-UP สนามเด็กเล่นในร่ม สุขหรรษา จากประเทศญี่ปุ่น อัดแน่นด้วยของเล่นน่ารัก ๆ และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ อาทิ เมืองจำลอง, แอร์แทรค, ทอยคอนเนอร์, โต๊ะรถไฟ, บ่อทราย และกิจกรรม “BERG Play Together” Little Playground : Learning by Playing กับกิจกรรมเสริมทักษะมากมาย อาทิ รถโกคาร์ท มีทั้ง BERG Go-Kart, BERG BIKY คุณภาพระดับโลกจาก BERG เนเธอร์แลนด์ กิจกรรม Board Game ส่งเสริมการเรียนรู้ การวางแผน และการคิดอย่างเป็นระบบ และกิจกรรมระบายสีและการประดิษฐ์ จากสีเทียนสำหรับเด็ก Aozora ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนุกขับรถ BERG Go-Kart หรือ ขี่จักรยาน BERG Balance Bikeเดอะมอลล์ โคราชWOLF RUNNER KIDS วันเสาร์ที่ 13 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ที่ MCC HALL ชั้น 3 ชวนน้อง ๆ มาปลดปล่อยพลังผ่านกิจกรรมกีฬาและเครื่องเล่นเป่าลมนานาชนิดที่ถูกออกแบบมาให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับด่านต่าง ๆ อาทิ Wolf Run, Laser Maze ฯลฯ และยังมีบูธกิจกรรมสุดสร้างสรรค์จากผู้ใหญ่ใจดีอีกเพียบ รวมถึงบูธสินค้าจาก Care Bears ตุ๊กตาหมีสุดน่ารักที่ครองใจมาแล้วทั้งเด็กและผู้ใหญ่FANTASIA LAGOON KIDS FUNTASIA วันที่ 1-31 มกราคม 2567 ที่ สวนน้ำ Fantasia Lagoon ชั้น 6 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราชFANTASIA LAGOON KIDS FUNTASIA : สนุกซ่า ท้าความมันส์ พร้อมโปรโมชันสุดฟินตลอดเดือนมกราคม พิเศษสำหรับวันเด็กแห่งชาติ เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี ! และ วันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 พบกับขบวนทรูปสุดสนุกจากพี่ ๆ มาสคอต พร้อมรับของรางวัลมากมายปิดท้ายที่ คิดส์ แพลนเน็ต เดอะมอลล์ กรุ๊ป แหล่งรวมสินค้าและบริการสำหรับคุณแม่และเด็ก ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ซิมบา ทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตโมเดลรถเหล็กสะสม แบรนด์ “Majorette” (มาจอเร็ตต์) จากประเทศเยอรมนี สร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการรีเทล ครั้งแรกกับการ COLLABORATION เพื่อร่วมต้อนรับเทศกาลวันเด็กปี 2024 อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคุณพ่อคุณแม่ น้อง ๆ หนู ๆ และนักสะสม ส่งโมเดลรถเหล็กคอลเลคชั่นพิเศษ “โมเดลรถตู้แวน” สัญลักษณ์ของรถครอบครัว มาพร้อมกับลวดลายและดีไซน์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยขนาดความสูง 3 เซนติเมตร และความยาวขนาด 7 เซนติเมตร ที่ผลิตจำนวนจำกัด พร้อมจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่แผนกคิดส์ แพลนเน็ต ทุกสาขาร่วมผจญภัยในดินแดนแห่งความสุข สนุกกับกิจกรรม เติมเต็มด้วยจินตนาการ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2567 ได้ตลอดเดือนมกราคม 2567 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช ติดตามรายละเอียดกติกาการร่วมกิจกรรม และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M CARD, สมาชิก M JUNIOR CLUB, ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, ลูกค้าไทยประกันชีวิต, ลูกค้าไทยน้ำทิพย์ เพิ่มเติมได้ที่ https://themalllifestore.themall.co.th/happening/157