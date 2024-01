กระหึ่ม! สะกดทุกสายตาโลก มหาปรากฏการณ์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ไอคอนสยาม สื่อนอกยกเป็นหนึ่งในที่สุดแลนด์มาร์ก ฉลองเคานต์ดาวน์ระดับโลกยิ่งใหญ่ตระการตาครบทุกมิติ

ตอกย้ำความเป็น Global Countdown Destination ที่ขึ้นแท่น 1 ใน 10 เคานต์ดาวน์เดสติเนชันของโลกอย่างแท้จริง สำหรับงาน “Amazing Thailand Countdown 2024” ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์สะกดโลก ณ ไอคอนสยาม ที่ผนึกกำลังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน สร้างอภิมหาปรากฏการณ์บนโค้งน้ำเจ้าพระยา ให้ตระการตาด้วยการแสดงพลุรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด The Unrivaled Phenomenon of Siam ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทย และที่สุดแห่งปรากฏการณ์โดรนโชว์ในรูปแบบ 3D Drone Celebration Show สุดอลังการบนแม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นการมอบความสุขและความประทับใจสุดยิ่งใหญ่ให้แก่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่มาร่วมเฉลิมฉลองหรือรับชมผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด จนได้รับความสนใจ พร้อมได้รับคัดเลือกจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลของสำนักข่าวต่างประเทศ เช่น CNN, AP. Reuters, BBC. ABC News, CNBC, FOX, Global News และอื่นๆ อีกมากมายในการนำเสนอไฮไลต์สุดอลังการทั้งภาพและคลิปวิดีโอการแสดงปรากฏการณ์พลุรักษ์โลกที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 1,400 เมตร นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่การจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024 at ICONSIAM” สามารถชนะใจคนทั้งโลกต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ยืนหนึ่งขึ้นแท่นเป็น Global Countdown Destination หนึ่งเดียวของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ