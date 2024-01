ปิดฉากไทยสมายล์ !อำลาเที่ยวบินสุดท้าย 31 ธ.ค.2566 ส่งต่อ"การบินไทย"บริการเต็มรูปแบบ

การบินไทย จัดกิจกรรมอำลาเที่ยวบินสุดท้าย"ไทยสมายล์ " ปิดฉากบริการ ส่งต่อสู่การบินไทย “One THAI one Fly” โอนย้ายการปฏิบัติการบินและบริการต่างๆ ทั้งหมดภายในเดือนม.ค. 2567 ยันบริการต่อเนื่องและราบรื่นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอำลาเที่ยวบินสุดท้ายของไทยสมายล์ จำนวน 4 เที่ยวบิน ได้แก่ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-เชียงรายและ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ นายพลจักร นิ่มวัฒนา กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และนายชัยยง รัตนาไพศาลสุข รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารร่วมเดินทาง และร่วมต้อนรับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหารได้ร่วมเดินทางไป-กลับ ในเที่ยวบินดังกล่าว พร้อมร่วมกิจกรรม พูดคุย ต้อนรับ และแจกของที่ระลึกผู้โดยสาร พร้อมกันนี้ ในทุกเที่ยวบินได้ให้บริการเมนูขนมหวานจานพิเศษ อาทิ เมนู Orange Cake, Fruit Cake, Mango Cheese Cake และ Banana Almond Cake ภายใต้แนวคิด “One THAI One Fly” THAI Smile continues going forwards as THAI ส่งต่อการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวจากไทยสมายล์สู่การบินไทย ซึ่งผู้โดยสารของไทยสมายล์จะยังคงได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้โดยสารของการบินไทยต่อไปทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไทยสมายล์จะโอนย้ายการปฏิบัติการบินและบริการต่างๆ ทั้งหมดไปยังการบินไทย ภายในเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ผู้โดยสารที่ยังถือบัตรโดยสารของไทยสมายล์ หากต้องการความช่วยเหลือด้านบัตรโดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่ contact@thaiairways.com