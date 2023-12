ภาพบรรยากาศความสนุกสนาน และคึกคักจากงาน เคานต์ดาวน์ที่เป็นที่สุดของประเทศไทย Amazing Thailand Countdown 2024 at ICONSIAM

ดีกรีความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับที่สุดแห่งปรากฏการณ์ความบันเทิงครั้งแรกของการรวมตัวกันของทัพศิลปิน! The Best of Thailand meets The Best of the World เมื่อสุดยอดศิลปินไทยระดับท็อปลิสต์ นำทีมโดย พีพี บิวกิ้น ATLAS บนเวทีแบบ 360 องศาที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้นกว่าเดิม เตรียมจัดเต็มความสนุกกับสุดยอดศิลปิน K-POP สมาชิกจาก GOT7 ซึ่งนับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่บนเวทีไอคอนสยามครั้งแรกของ BamBam, YUGYEOM และ MARK TUANนอกจากนี้ เตรียมพบกับไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอย ที่สุดกับปรากฏการณ์การแสดงพลุรักษ์โลกที่ยาวและอลังการที่สุดในประเทศไทย Celebration to The New Highest Largest & Longest Fireworks จำนวน 50,000 ดอก ความยาว 1,400 เมตร การแสดงโดรนสุดอลังการ พบกับ 3D Drone Celebration Show การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงวินาทีสำคัญของการก้าวข้ามเข้าสู่ศักราชใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศ สมกับการขึ้นแท่นเป็น Global Countdown Destination