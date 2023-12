“เซ็น กรุ๊ป” สร้างจุดแข็ง - คุ้มค่า อัดแคมเปญรับเทศกาลดันยอดขาย

ผู้จัดการรายวัน360 - เซ็น กรุ๊ป ส่งร้านอาหารในเครือทุกแบรนด์อัดแคมเปญส่งท้ายปี ลงสู้ศึกแข่งเดือดธุรกิจร้านอาหารโค้งสุดท้าย พร้อมชูกลยุทธ์สร้างจุดแข็ง และมุ่งเน้นความคุ้มค่าตามพฤติกรรมที่เปลี่ยงแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ มั่นใจมัดใจลูกค้าอัพยอดขายพุ่ง ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวนี้ได้อย่างแน่นอนนางสาวมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงปลายปี 66 ยังคงเติบโต แต่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด เนื่องจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มีการชะลอตัวลง กำลังซื้อภายในผันผวนตามเทศกาลและวันหยุด พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีต่อเนื่อง แต่จะมุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักดังนั้นในช่วงปลายปีนี้จึงเป็นโอกาสของแบรนด์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเฉลิมฉลองของกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกันร้านอาหารทุกประเภทแข่งขันกันอย่างดุเดือด ตลาดจึงมีความคึกคัก ดังนั้นแต่ละแบรนด์จึงต้องสร้างจุดแข็งของสินค้า เพื่อให้น่าดึงดูดกับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด”*** สร้างจุดแข็ง เน้นความคุ้มค่า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเซ็น เรสเตอร์รอง (ZEN Restaurant) จุดแข็งที่โดดเด่นของแบรนด์คือเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียมผสมผสานทั้งเรื่องรสชาติ และ Food Presentation ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตั้งแต่การครีเอทเมนู Lunch Set #เที่ยงนี้ที่ZEN สร้างมิติใหม่ที่กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานออฟฟิศตบท้ายด้วยกลยุทธ์การตลาดส่งท้ายปี มูเก็ตติ้ง (Muketing) ต้อนรับปีมังกรทอง เสริมพลังด้วยการทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ใหม่และเข้าถึงผู้บริโภคแบบ Emotional กับกลุ่มเป้าหมาย Gen Y, Gen Z รวมศาสตร์ความเชื่อญี่ปุ่น เสริมดวงการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ ผสมผสานศิลปะในการรังสรรค์เมนูอาหารญี่ปุ่นในคอนเซปต์มังกร ผ่าน 5 เมนูมังกรมงคล ได้แก่ ข้าวหน้าปลาดิบบาระชิราชิมังกร, ข้าวผัดปูชูไวไข่มังกร, โรลปลาไหลและหอยเชลล์ญี่ปุ่นมังกร, หีบสมบัติมังกร และ มังกรทองซาซิมิ รวม 7 อย่าง พร้อมเช็คดวงปัง ๆ ไปกับหมอดูต๊อกแก A4 หมอดูชื่อดังสุดท้ายคือไอเทมสุดน่ารัก Lucky Dragon แมวมังกรมงคล เสริมความมงคลในปีมังกรทองนี้ เพียงสั่งเมนูมังกรมงคล 1 เมนู และอาหารอื่น ๆ ภายในร้าน ครบ 2,500 บาท รับตุ๊กตา Lucky Dragon มูลค่า 390 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ร้านอาหารเซ็น ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขา จังซีลอน ภูเก็ต)ออน เดอะ เทเบิ้ล (On the Table) เน้นการสร้าง Brand Engagement กับลูกค้ารุ่นใหม่ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และพนักงานออฟฟิต ผ่านการใช้ ‘โต๊ะจัง’ แบรนด์คาแรคเตอร์ที่มาสร้างกระแสไปทั่วโซเชียล ต่อยอดสู่การผลิตมาสคอตตัวเป็น ๆ ส่งตรงจากญี่ปุ่น และในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี โต๊ะจัง พาสาว ๆ ไปพักร้อนปลายปีถึงอิตาลี กับแคมเปญชวนเฉลิมฉลอง ‘Wonderful Italian Taste with Toh Chan’ สัมผัสเมนูหลากหลายสไตล์อิตาลี เนรมิต New Year Party กับ 7 เมนูใหม่ สปาเก็ตตี้ซีฟู้ดบายเลคโคโม, สโม๊คแซลมอนคาปาชโชว์, กุ้งผัดเนยกระเทียมอิตาเลี่ยน, สปาเก็ตตี้สโม๊คแซลมอนครีมเลมอน, รีซอตโต้เพสโต้กุ้งย่าง, เครื่องดื่มพีชอโลเวร่าโซดา, ของหวาน โทสต์ ทิรามิสึ และสำหรับสมาชิก ZEN GROUP เมื่อทานอาหารครบ 1,500 บาทขึ้นไป แลกความน่ารัก กับ “TOH CHAN HOODIE BLANKET (ผ้าห่มฮูดดี้โต๊ะจัง) สมาชิกสามารถแลกคะแนน 299 คะแนน หรือ แลกซื้อเพียง 299 บาท เท่านั้น โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ที่ร้าน ออน เดอะ เทเบิ้ล ทุกสาขาอากะ (AKA) สร้างปรากฏการณ์สะเทือนตลาดปิ้งย่าง กับความสำเร็จจากแคมเปญครบรอบ 16 ปี ต่อยอดมะนาวช็อตสู่ Product Killer : AKA Long Shot มะนาวลองช็อต ที่สร้างกระแสแบบถล่มทลายทั่วโซเชียล หลังปิดจบแคมเปญ สร้าง Earned Media มูลค่าสูงกว่า 500 ล้านบาท แถมยอดขายพุ่งขึ้นกว่า 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่อยอดความสนุกในแคมเปญปลายปี AKA K-Series กินเกาให้เมามันส์ อัดความสุขแบบไม่อั้น ด้วย AKA Lemon Bomb หรือมะนาวช็อตบอมบ์ เครื่องดื่มปาร์ตี้สุดเกา พร้อมจัดหนักเมนูเกาหลีกว่า 36 เมนู อาทิ ไส้หมูหมักกับซอสเผ็ด, ซัมกยอบซัล หมูสามชั้นย่างบนฟอยล์, หมูสันคอและหมูติดมันซอสลูกแพร์, ใบงาเกาหลี, ซูบักฮวาแซ (น้ำแข็งไสเกาหลี) แคมเปญเริ่มตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2566 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ร้านอากะทุกสาขาตำมั่ว (Tummour) ส่งแคมเปญปลายปีตอกย้ำความมั่วระดับตำนาน เน้นการสร้าง Experience ใหม่ให้กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ กับแคมเปญ ‘โคตรแซ่บ โคตรคุ้ม’ เสิร์ฟ 3 เมนู ตำโคตรมั่ว, ตำโคตรเจ้าสมุทร, ตำโคตรหมูยอ จัดหนัก จัดเต็ม แบบไม่หวงเครื่อง มาพร้อมโปรโมชั่นแลกซื้อเมนูหมูสับปลาร้าทรงเครื่อง 1 จาน เพียง 69 บาท (จากราคาปกติ 135 บาท) เมื่อซื้อเมนูตำโคตร (ที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567ลาวญวน (Lao Yuan) ร้านอาหารสไตล์อินโดจีน ไทย-ลาว-เวียดนาม ที่พึ่ง Re-Positioning วางจุดยืนและออกแบบกลยุทธ์แบรนด์ใหม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยจะมีการเน้นการขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง และเน้นจุดขายเรื่องการมอบประสบการณ์ใหม่ สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับแบรนด์ผ่าน Storytelling, การปรับโฉม Store Experience ใหม่ และการชูเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นเมนูญวนขึ้นมาเป็นไฮไลท์สำคัญเขียง (Khiang) ขอส่งเมนูใหม่แบบย้อนวันวาน วัยเด็ก เป็นแคมเปญส่งท้ายปีแบบน่ารัก ๆ กับ ‘มาม่าหน้าโรงเรียน’ 3 เมนูเด็กเส้น เครื่องแน่น ได้แก่ มาม่าหน้าโรงเรียน, มาม่าปลากระป๋อง, มาม่าต้มยำทรงเครื่อง โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 66 - 31 มีนาคม 67 ที่ร้านเขียงทุกสาขา ทั่วประเทศนอกเหนือจากกลยุทธ์การตลาดส่งท้ายปีของทุกแบรนด์ในเครือ การขยายสาขาก็เป็นเป้าหมายหลักของ เซ็น กรุ๊ป ด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 (อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566) โดยบริษัทเปิดร้านอาหารใหม่รวมทั้งหมด 55 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 35 สาขา สาขาแฟรนไชส์ในประเทศ 15 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศ 5 สาขา• เซ็น เรสเตอร์รอง เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 54 สาขา• ออน เดอะ เทเบิ้ล เปิดสาขาใหม่ 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 7 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 35 สาขา• อากะ เปิดสาขาใหม่ 15 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 54 สาขา• ดินส์ เปิดสาขาใหม่ 1 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 2 สาขา• ตำมั่ว เปิดสาขาใหม่ 12 สาขา ซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์ในประเทศ 9 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศ 3สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 89 สาขา• เดอ ตำมั่ว เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ในประเทศ 1 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 3 สาขา• ลาวญวน เปิดสาขาใหม่ 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 4 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ในประเทศ 2สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 34 สาขา• เขียง เปิดสาขาใหม่ 4 สาขา ซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์ในประเทศ 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 สาขา รวมสาขาทั้งหมดในปัจจุบัน 55 สาขา