ญี่ปุ่นสนใจ’แลนด์บริดจ์’จ้างที่ปรึกษาร่วมวิเคราะห์ลงทุนสนข.เผยEHIA-ร่างRFPพร้อมชงครม.ปลายปี 67

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเร่งเดินหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย - อันดามัน (Landbridge) หรือแลนด์บริดจ์ โดยกระทรวงคมนาคม มีการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการลงทุน และได้เร่งรัดแผนงานดำเนินการ พัฒนาท่าเรือฝั่ง จ.ระนอง และจ.ชุมพร รวมถึงระบบขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ 2 ฝั่ง ด้วยรถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ เพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) โดยล่าสุดได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการแลนด์บริดจ์ ในการประชุมเอเปค ครั้งที่ 30 ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นสนใจเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่คาดว่าจะมี 20 บริษัท แต่มีเข้ามาหารือจริงมากกว่านั้น รวมถึงได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นอย่างมาก มีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงจะส่งคณะทำงานเดินทางมาร่วมหารือที่กระทรวงคมนาคมหลังจากนี้นอกจากนี้ ทางธนาคารโลกยังสนใจให้การสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์อีกด้วย และขณะนี้ทางสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาขับเคลื่อนโครงการแล้ว เช่นเดียวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) แล้วด้านนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจโครงการแลนด์บริดจ์อย่างมาก โดยมีกว่า 20 บริษัท ที่เข้าร่วมหารือ โดยให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดการลงทุนโครงการ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม หรือ METI ได้แจ้งว่า ขณะนี้ ญี่ปุ่นได้ว่าจ้างบริษัท KPMG เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์โครงการ โดยญี่ปุ่นจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพบ สนข. อย่างเร็วภายในในสัปดาห์หน้า“ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยอย่างมาก โดยได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แล้ว ซึ่งไทยยินดีหากทางญี่ปุ่นจะร่วมศึกษารายละเอียด เพราะถือว่าทางญี่ปุ่นมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการท่าเรือขนาดใหญ่ ซึ่งสนข.จะได้ผลการศึกษาวิเคราะห์ ของบริษัท KPMG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิเคราะห์ในการดำเนินโครงการด้วย ถือเป็นข้อดีที่จะมีข้อมูลที่หลากหลายและได้จากที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลกสำหรับความคืบหน้าในการศึกษาของสนข. ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและลงทุนโครงการ โดยเฉพาะการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EHIA) ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไปโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2567นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ…. หรือ ร่างกฎหมายแลนด์บริดจ์ ( SEC-Southern Economic Corridor ) เพื่อเป็นกฎหมายเฉพาะในการรองรับการพัฒนา และจัดตั้งสำนักงานSEC เพื่อขับเคลื่อนเหมือนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC)พร้อมกันนี้ ยังได้มีการศึกษาจัดทำร่าง RFP เพื่อคัดเลือกผู้ลงทุน โดยคาดว่าปลายปี 2567 จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติเปิดประกวดราคาสำหรับนักลงทุน/บริษัทญี่ปุ่น ที่ร่วมพบปะ เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการแลนด์บริดจ์มีจำนวน 23 บริษัท จาก 9 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1. กลุ่ม Government /NPO ได้แก่ Toyama New Industry Organization 2. กลุ่มให้บริการเดินเรือ ได้แก่ Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL Logistics Co., Ltd. 3. กลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่ Yusen Logistics Co., Ltd., Nippon Express Holdings, Inc., Japan freight Railway Company4. กลุ่มผู้ให้บริการท่าเรือ (Port Operator) ได้แก่ MOL Logistics Co.Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, คือ Yusen Logistics Co., Ltd., Nippon Express Holdings, Inc., 5.กลุ่มธนาคารและธุรกิจประกันภัย ได้แก่ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsui Sumitomo Insurance, MUFG Bank Ltd., Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Mizuho Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank6.กลุ่มอุตสาหกรรมหลังท่า ได้แก่ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Osaka Gas Co., Ltd., Marubeni Corporation, IHI Corporation, Mitsui & Co.Ltd., Takeda 7.กลุ่มพาณิชกรรม ได้แก่ ITOCHU Corporation, SUMITOMO CORPORATION 8. กลุ่มก่อสร้าง ได้แก่ Daiwa House Industry 9. กลุ่มที่ปรึกษา ได้แก่ HAYA CORPORATION , Pacific Consultants Co.,Ltd., Nippon Koei